Adrian Willyson Brask (36) omkom under redningsaksjonen i Lofoten

Det opplyser Redningsselskapets generalsekretær Grete Herlofson på en pressekonferanse lørdag.

– Adrian døde mens han gjorde det viktigste man kan gjøre som mannskap på en redningsskøyte. Han prøvde å redde et annet liv, sier Herlofson til NTB.

Ulykken skjedde under dykking, opplyser hun.

Adrian Willyson Brask startet som frivillig i sjøredningskorpset på Stord. I våres ble han ansatt som overstyrmann, og i høst en del av mannskapet på Balstad i Lofoten. Han var en høyt verdsatt kollega.

Herlofsen sier tankene først og fremst går til hans kone, lille datter og familie, samt til familien som ble rammet i selve forliset.

– Dette er den mørkeste dagen for Redningsselskapet på over 100 år. Det er de beste blant oss som risikerer livet for andre, sier Herlofson.

Hendelsesforløpet

Redningsskøyta Det Norske Veritas ble kalt ut klokka 12.57 fredag. Det var kort vei fra stasjonen på Balstad.

– Allerede 13.15 ankommer redningsskøyta havaristen, og vår dykker går i vannet for å søke gjennom den kantrede båten etter savnede, forklarer maritim direktør Gorm Hillgaard i Redningsselskapet.

Hendelsesforløpet videre er noe uklart, men fra Brask gikk i vannet til han ble heist om bord i redningshelikopteret, tok det kun 15 minutter.

– Vårt mannskap satte i gang hjerte-lunge-redning så snart de fikk ham om bord klokka 13.32, sier Hillgaard.

Gransking av hendelsen

Det er holdt minnemarkering der alle ansatte og frivillige som ønsket det deltok.

– Vårt fokus nå er å ivareta alle våre mannskaper og Adrians kollegaer, sier Redningsselskapets generalsekretær.

Statens havarikommisjon har startet gransking av hendelsen og Redningsselskapet har rutinemessig satt i gang interngransking av hendelsen. De kommer til å holde krisestab så lenge det er nødvendig.