Absolutt blåmandag

Dørene til Høyres hus i Stortingsgata er tunge. Gullfarget metall, rutete glass. Nitti år med historie. Inn og ut har de gått – statsministre, rådgivere og partiledere. Kåre Willoch. Jan P. Syse. Erna Solberg. I Høyres hus sitter historien i veggene.

I fjerde etasje møter vi Ola Svenneby. 28 år. Leder i Unge Høyre. Oppvokst på en gård i Våler i Hedmark, nå bosatt i Oslo. Trass i valgnederlaget smiler han bredt og rekker fram hånda.