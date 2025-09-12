Portrett
Ola Svenneby på Høyres Hus.
Hilde Alfredsdatter Unosen
Absolutt blåmandag
Fra gården i Våler til Høyres hus i Oslo. 28 år gamle Ola Svenneby leder Unge Høyre i en krevende tid.
Dørene til Høyres hus i Stortingsgata er tunge. Gullfarget
metall, rutete glass. Nitti år med historie. Inn og ut har de gått –
statsministre, rådgivere og partiledere. Kåre Willoch. Jan P. Syse. Erna
Solberg. I Høyres hus sitter historien i veggene.
I fjerde etasje møter vi Ola Svenneby. 28 år. Leder i Unge
Høyre. Oppvokst på en gård i Våler i Hedmark, nå bosatt i Oslo. Trass i
valgnederlaget smiler han bredt og rekker fram hånda.