8000 naturskader hittil registrert etter ekstremværet Amy

Et tak på Kronstad i Bergen ble tatt av vinden natt til lørdag. Paul S. Amundsen / NTB

I tillegg kommer vannskader forårsaket av nedbør, opplyser de i en pressemelding.

Skademeldingene på bygninger og innbo fortsetter å strømme inn til forsikringsselskapene etter ekstremværet Amy som herjet i helgen.

Det er skader både på bygninger og innbo, biler, båter og campingvogner.

– Det er flest stormskader, men også en del flomskader. Skadetallet er foreløpig. En rekke skader blir meldt inn nå fremover også. Det er fortsatt en tidlig fase etter Amy, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Store deler av landet

Vestland, Trøndelag og deler av Vestfold har hittil fått flest skader. Bergen, Oppdal og Larvik peker seg ut, men det er meldt inn skader fra store deler av landet.

– Det er tungt for de som har fått store skader etter Amy. Vi ser også at en god del bedrifter og næringsbygg er rammet av uværet, sier Neverdal.

Hun ber de som er rammet, om å raskest mulig kontakte sitt forsikringsselskap.

Orkan

Ekstremværet Amy feide inn over Sør-Norge i helgen. I Trøndelag og Rogaland ble det registrert orkan.

Amy ble til en uvanlig type ekstremvær fordi det både var svært kraftig vind og mye regn. Det skyldes at Amy inneholdt rester av den tropiske og svært fuktige orkanen Humberto.

Et tre falt over Løbergsveien på Minde i Bergen etter kraftige vindkast natt til lørdag. Paul S. Amundsen / NTB