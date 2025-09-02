70 leger har sluttet på Haukeland: – En katastrofe

Legene peker på høy arbeidsbelastning, mangel på fleksibilitet og lite rom for faglig utvikling som hovedårsaker til at mange slutter på Haukeland universitetssjukehus. Marit Hommedal / NTB

– Vi tror vi kommer til å ha for lite helsepersonell i framtiden. Men allerede nå står vi i den situasjonen at vi lekker. Vi mister de vi har. Det er en katastrofe, egentlig, sier anestesilege og foretakstillitsvalgt Bjørn Husebø til Bergens Tidende.

Tillitsvalgte har kartlagt utviklingen og snakket med 45 av legene som sluttet. Ifølge oversikten var nær halvparten erfarne overlegespesialister. Legene peker på høy arbeidsbelastning, mangel på fleksibilitet og lite rom for faglig utvikling som hovedårsaker til at mange slutter.

– Vi ser tydelige tegn til begynnende resignasjon i tjenesten. Det er alvorlig når toppmotiverte leger gir opp, sier Husebø.

Sliter med å beholde spesialister

Administrerende direktør Eivind Hansen bekrefter at utviklingen er alvorlig.

Han peker på nevrologi, onkologi, kardiologi og gynekologi som fagområder der det er blitt vanskeligere å beholde spesialister.

– Det er mulig at yngre arbeidstakere har en annen tilnærming til balansen mellom arbeid, familieliv og fritid enn det legegruppen har hatt tradisjon for. Det er ikke urimelig og noe vi må forholde oss til, sier Hansen.

Vil ha Vestre på banen

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) må på banen i denne saken, krever Høyre.

Kode rød burde ha gått for lenge siden, sier helsepolitisk talsperson Tone Trøen.

Hun sier mangel på helsepersonell nå er en realitet, ikke en del av en fjern fremtid. Vestland kan ikke stå i en situasjon over tid der de mangler kritisk helsepersonell, understreker hun.

Frps Bård Hoksrud istemmer i at det som har skjedd, er en varslet krise.

Det kommer til å bli verre dersom det ikke tas grep raskt, sier han.

Han mener noe av løsningen ligger i å fordele oppgavene mellom leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre i helseprofesjonene. En annen del av løsningen er å se på rekrutteringen, for eksempel løsninger som nordsjøturnus, mener han.