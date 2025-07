60.000 drept i Gaza – eksperter varsler hungersnød

I et varsel fra FN-tilknyttede The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) advares det om «utbredt» død, dersom det ikke tas grep umiddelbart.

IPC skriver at å slippe inn nødhjelp fra luften ikke vil være tilstrekkelig for å reversere den humanitære katastrofen, og at det kun er umiddelbar og uhindret humanitær tilgang til Gaza som kan sette en stopper for sult og død.

Advarselen ble sendt ut tirsdag.

Varselet er ikke en formell erklæring av hungersnød, men advarer om at nylige utviklinger, deriblant Israels blokade, har forverret situasjonen dramatisk. En formell erklæring av hungersnød er sjelden og krever data som mangelen på tilgang til Gaza gjør det vanskelig å få tak i.

Israels forsvarsminister: – Løgn

Samlet har det vært 147 dødsfall relatert til sult på Gazastripen, i henhold til tall fra Gazas helsedepartement. De fleste skal ha dødd i løpet av de siste ukene, og det skal være 88 barn blant de døde.

Tidligere har FN advart om «katastrofal sult» og risiko for hungersnød på Gazastripen. Regjeringen i Israel avviser på sin side at sult er et problem i det palestinske området.

Israel kunngjorde allikevel i helga, etter internasjonalt press for å gjøre noe med den enorme sulten i Gaza, at det vil bli «taktiske pauser» for å slippe inn nødhjelp. Disse begynte søndag.

Israels utenriksminister Gideon Saar sa tirsdag at situasjonen i Gaza er tøff, men at opplysningene om hungersnød er løgn.

Mangler tilgang

FN har faste kriterier for å erklære hungersnød, noe som har skjedd tre ganger de siste 14 årene – i Somalia i 2011, i deler av Sør-Sudan i 2017, og deler av Sudan i 2024.

Kriteriene er å finne i den såkalte IPC-skalaen, som bygger på grundig kartlegging av mat- og helsesituasjonen. IPC-skalaen har fem nivåer, der nivå 5 – hungersnød – innebærer «absolutt utilgjengelighet av mat for en hel befolkning eller undergruppe av en befolkning» noe som «potensielt kan forårsake død på kort sikt.»

Nivå 5 innebærer at 20 prosent av husholdningene i et område opplever ekstrem matmangel. Det innebærer også at 30 prosent av barna lider av akutt underernæring og at minst to voksne eller fire barn per 10.000 innbygger dør som følge av dette daglig. Nivå 4 – akutt underernæring – defineres som «krise», mens nivå 3 defineres som «nød».

– Kan tolke Gazas symptomer

Uavhengige eksperter har imidlertid uttalt at en formell erklæring av hungersnød på Gaza ikke er nødvendig, og at de vet hva de nå ser i Gaza.

– På akkurat samme måte som en lege kan diagnostisere en pasient hun er kjent med basert på vanlige symptomer, uten å måtte sende prøver til laboratoriet og vent på resultater, kan vi også tolke Gazas symptomer. Dette er hungersnød.

Dette uttaler den britiske Afrikaforskeren Alex de Waal, som er direktør for World Peace Foundation og har skrevet bok om hungersnød.

60.000 drept

Tallet på drepte i Gaza passerte tirsdag 60.000, ifølge palestinske helsemyndigheter.

De fleste av de drepte er sivile, ifølge helsevesenet i den palestinske enklaven.

Samtidig har over 145.870 mennesker blitt såret, mens tusenvis fortsatt er savnet og trolig ligger under ruiner av ødelagte bygninger.

Tallene skiller ikke mellom sivile og stridende og er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdig av FN og hjelpeorganisasjoner.

70 er drept i israelske angrep i løpet av de siste 24 timene, ifølge lokale sykehus. Mer enn halvparten skal ha blitt drept mens de prøvde å få tak i nødhjelp.

Dødstall øker etter angrep på nødhjelpskonvoi

Inkludert i dødstallene er 33 mennesker som ble skutt og drept i et angrep rundt en nødhjelpskonvoi sør i Gaza. Lokale sykehus opplyser at de mottok likene tirsdag, og det totale antallet drepte i angrepet øker dermed til 58.

IDF har ikke kommentert angrepet. Israel har uttalt at de bare utfører angrep mot militante og at de går langt i å unngå å skade sivile. De legger skylden for sivile drap på Hamas, som de mener opererer i tett befolkede områder.

Sju mennesker ble også drept mens de forsøkte å få tak i nødhjelp i nærheten av GHFs utdeling i sentralt på Gaza-stripen, ifølge lokale sykehus.

– Umulig valg

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling sier i en uttalelse at en million kvinner og jenter i Gaza står overfor massesult, vold og misbruk.

– I Gaza står kvinner og jenter overfor et umulig valg mellom å sulte i hjel der de søker tilflukt og den ekstreme risikoen for å bli drept mens de prøver å skaffe mat og vann, skriver organisasjonen.

Siden Israel- og USA-støttede Gaza Humanitarian Foundation (GHF) overtok matutdelingen i Gaza i mai, har over 1000 palestinere blitt drept mens de har forsøkt å få tak i mat, ifølge FN.

(NTB)