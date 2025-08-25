60 barn fra Gaza har ankommet Norge. Nå hentes det ikke flere

Totalt 60 barn har ankommet Norge fra Gaza gjennom Medevac, et europeisk nødhjelpssamarbeid. Men nå tas ikke flere inn. FOTO: Slovakias innenriksdepartement

En øremerket ordning har sørget for at totalt hundre personer fra Gaza har blitt evakuert gjennom MEDEVAC til Norge. MEDEVAC er en EU-koordinert medisinsk evakueringsordning som Norge er en del av.

Men 31. juli i år landet det som kan se ut til å være de siste åtte pasientene og deres pårørende som ble evakuert. Kvoten er nemlig nådd.