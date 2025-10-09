590 EU-lover i kø:
– Kan bli sett på som illojalt
Et stort etterslep til EØS-avtalen, kan bli en bremsekloss for å utvide samarbeidet med EU når det gjelder sikkerhet og beredskap, mener jusprofessor.
Christoffer Conrad Eriksen er jusprofessor og senterleder for Eurnor. Han mener flere partier er for uklare om hva de ønsker å gjøre med EØS-avtalen.
FOTO: UiO/Silje Naranjo
Flere hundre EU-rettsakter, det vil si direktiver og forordninger fra EU, står i kø for å bli tatt opp i EØS-avtalen og dermed bli folkerettslige forpliktelser for Norge.
Denne køen blir kalt etterslepslisten.