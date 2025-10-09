590 EU-lover i kø:

Christoffer Conrad Eriksen er jusprofessor og senterleder for Eurnor. Han mener flere partier er for uklare om hva de ønsker å gjøre med EØS-avtalen. FOTO: UiO/Silje Naranjo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Flere hundre EU-rettsakter, det vil si direktiver og forordninger fra EU, står i kø for å bli tatt opp i EØS-avtalen og dermed bli folkerettslige forpliktelser for Norge.

Denne køen blir kalt etterslepslisten.