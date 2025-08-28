500 FN-ansatte krever at Volker Türk erklærer folkemord i Gaza

Fordrevne palestinere på flukt fra Gaza by der Israel nå har innledet en offensiv. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

I et brev til Türk sier staben i FNs menneskerettskontor OHCHR at de juridiske kriteriene for folkemord er oppfylt etter to års krig. De viser til både antall drepte og typen overgrep som er dokumentert.

– OHCHR har et sterkt lovlig og moralsk ansvar for å fordømme folkemordhandlinger, skriver stabskomiteen på vegne av over 500 ansatte hos høykommissæren.

– Å unnlate å fordømme et pågående folkemord undergraver troverdigheten til FN og selve systemet for menneskerettigheter, skriver de videre.

Viser til Rwanda

I brevet viser de til hvordan FN ikke gjorde nok for å stanse folkemordet i Rwanda i 1994, der rundt 800.000 mennesker ble drept.

Enkelte menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Israel for folkemord, som Amnesty International i en omfattende rapport i desember i fjor. FNs uavhengige spesialrapportør for menneskerettigheter, Francesca Albanese, gjorde det samme to måneder tidligere.

Men FN selv har ikke beskrevet situasjonen i Gaza som folkemord. FN har hittil vist til at det er opp til internasjonale domstoler å fastslå om det pågår folkemord.

Israels utenriksdepartement sier at de ikke tar hensyn til interne brev i FN, selv om de er «falske, grunnløse og preget av blindt hat mot Israel».

Indignert og frustrert

I sitt svar til sin stabs brev uttrykker Türk, som gjentatte ganger har fordømt Israels krigføring, sin forferdelse over situasjonen i Gaza.

– Jeg vet at vi alle deler en følelse av moralsk indignasjon om grusomhetene vi er vitne til, og frustrasjon over at det internasjonale samfunn ikke har klart å få en slutt på krigen, sier han.

Han oppfordrer alle høykommissærens 2000 globalt ansatte til å stå sammen til tross for motgangen de møter.