48 mister jobben på Herøya

Equinor forklarer nedleggelsen med at lab- og testtjenester er viktig for Equinor, men at framtiden for industrien og for norsk sokkel endrer seg, melder Telemarksavisa.

– Det blir færre store, nye feltutbygginger. Endrede rammebetingelser, etterspørsel og tjenestebehov, gjør det nødvendig å tilpasse driften, skriver selskapet i en pressemelding.

Equinor opplyser at selskapet vil jobbe for å finne løsninger for de ansatte, og at de vil fortsette å bruke Herøya som kontorlokasjon.