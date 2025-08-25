34 år gamle Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen.

– Etter ønske fra de pårørende formidles nå navn og bilde på avdøde, samt familiens reaksjon på den tragiske hendelsen, opplyser de pårørendes bistandsadvokat, Anette Skjerven Arnkværn i Elden Advokatfirma.

Advokatfirmaet skriver i en pressemelding at familien er i dyp sorg, sjokk og vantro etter å ha mistet et kjært familiemedlem.

– Hun var en uerstattelig del av deres liv, og savnet og smerten er ubeskrivelig. Midt i dette mørket ønsker familien å formidle at deres kjærlighet til henne, og til livet hun representerte, er sterkere enn hatet som tok henne bort, heter det i pressemeldingen.

Tamima Nibras Juhar ble født i Etiopia i 1991.

Den 18 år gamle mannen som er siktet for drapet på Kampen i Oslo natt til søndag er også siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, opplyste politiet mandag.

Drapet skjedde på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet.