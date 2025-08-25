33 år gamle Mariam dokumenterte sult i Gaza – mandag ble hun drept

Den 33 år gamle palestinske fotojournalisten Mariam Dagga dokumenterte de israelske angrepene og sulten i Gaza for nyhetsbyrået AP og andre medier. Mandag var hun og tre andre journalister blant de 19 som ble drept i to israelske angrep mot Nasser-sykehuset i Khan Younis. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Ifølge Al Jazeera var det første angrepet rettet mot taket av Nasser-sykehuset i Khan Younis, sør på Gazastripen. Der var flere fotografer og journalister samlet.

Reuters-fotografen Hussam al-Masri ble drept og en annen Reuters-fotograf, Hatem Khaled, ble såret i angrepet, melder nyhetsbyrået.

– Vi er sønderknust over dødsfallet til vår frilanser Hussam al-Masri og skadene en av våre andre frilansere, Hatem Khaled, ble påført i israelske angrep mot Nasser-sykehuset i Gaza i dag, sier en talsperson for Reuters.

Redningsmannskaper fra det palestinske sivilforsvaret og helsepersonell tok seg opp på taket i et forsøk på å komme ofrene til unnsetning, sammen med flere andre fotografer og journalister.

Israel gjennomførte da et nytt angrep, og dette ble overført direkte av Al-Ghad TV, ifølge Al Jazeera.

Rapporterte om sult

Al Jazeeras fotograf Mohammad Salama ble drept, melder den Qatar-baserte TV-stasjonen.

Det samme ble journalisten Moaz Abu Taha, som jobbet for det palestinske nyhetsbyrået Safa og NBC, melder nyhetsbyrået på Telegram.

Fotojournalisten Mariam Dagga, som blant annet jobbet for AP og britiske The Independent, ble også drept, bekrefter nyhetsbyrået.

Den 33 år gamle palestinske AP-fotografen Mariam Dagga, som blant annet tok dette bildet av sultrammede Islam Qudeih på Nasser-sykehuset, ble mandag drept i et israelsk angrep mot sykehuset. Mariam Dagga / AP / NTB

Dagga var 33 år gammel og rapporterte nylig om legenes kamp ved Nasser-sykehuset for å redde palestinske barn fra sultedøden.

Vi er «sjokkert og svært lei oss» over å få vite at Mariam Dagga ble drept, heter det i en uttalelse fra AP.

Hun etterlater seg blant andre en tolv år gammel sønn, som ble evakuert fra Gaza tidlig i krigen.

En femte journalist ble også drept i angrepet, ifølge palestinsk helsepersonell, men vedkommende er foreløpig ikke navngitt.

Angrep helsepersonell

Flere helsearbeidere ble også drept da de forsøkte å komme ofrene for det første angrepet til unnsetning, ifølge øyenvitner.

Det samme ble en av redningsmannskapene fra det palestinske sivilforsvaret.

– En av våre medarbeidere ble drept og sju andre ble såret, flere kritisk, skriver de på Telegram.

FNs spesialrapportør i Palestina, Francesca Albanese, ber nok en gang om at omverdenen reagerer overfor Israel.

– Redningsarbeidere drept i tjeneste. Slike scener utspiller seg hele tiden i Gaza, ofte usett, stort sett udokumentert. Jeg bønnfaller alle land – hvor mye mer må bevitnes før dere handler for å stanse dette blodbadet? Bryt blokaden. Innfør våpenembargo. Innfør sanksjoner, skriver hun på X.

Bekrefter angrep

Den israelske hæren (IDF) bekrefter at de angrep sykehuset, men har ikke opplyst hvorfor.

– IDF beklager enhver skade på sivile og retter ikke angrep mot journalister som sådan. IDF arbeider for å begrense skade på sivile så mye som mulig, samtidig som de ivaretar sikkerheten til IDFs soldater, heter det i en kunngjøring.

Den israelske generalstaben har også beordret en snarlig gransking av angrepene på Nasser-sykehuset, blir det opplyst.

Sykehusangrep

Israel har i løpet av krigen angrepet en rekke sykehus i Gaza, også Nasser-sykehuset.

I juni ble tre mennesker drept og ti såret i et angrep mot sykehuset, som er det største sør på Gazastripen.

Israel hevder at Hamas og andre militante grupper opererer fra sykehus, men har aldri lagt fram beviser for dette. Påstanden er også avvist av helsearbeidere på sykehusene.

Journalist-drap

Israel har ifølge det palestinske journalistforbundet i løpet av krigen drept over 240 journalister og fotografer i Gaza, flere av dem i målrettede angrep.

Journalistdrapene har vakt sterke reaksjoner, også i Norge.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant dem som har krevd at Israel umiddelbart må iverksette tiltak for å beskytte journalister i Gaza.

Hele verdens øyne

– Når journalister angripes med overlegg, er det ikke bare angrep på dem direkte, men på selve ytringsfriheten, slo han fast tidligere i måneden.

– Journalister spiller en avgjørende rolle i å samle og dele informasjon under væpnede konflikter og må beskyttes særskilt. De har gjort en spesielt viktig jobb i Gaza, hvor Israel nekter internasjonale journalister tilgang. Dette gjør dem til hele verdens øyne, sa Eide.

Over 240 journalister er ifølge det palestinske journalistforbundet PJS drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober 2023. Israel har bekreftet at flere av angrepene har vært målrettede. Her sørger kollegaer av journalisten Hassan Eslaiah som ble drept i et angrep i mai. Jehad Alshrafi / AP / NTB

AP-fotografen Mariam Dagga dokumenterte sultkatastrofen i Gaza. Mandag ble hun drept i et israelsk angrep mot Nasser-sykehuset. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har fordømt Israels drap på palestinske journalister, som han omtaler som «hele verdens øyne». Mariam Dagga / AP / NTB