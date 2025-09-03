25. juni-offer i retten: «Espen, du har blitt skutt»

Evjenth er i dag leder for Støttegruppa 25. juni. Han var første vitne på rettesakens andre dag.

Evjenth fortalte at han dro på utestedet London Pub kort tid før angrepet. Han var på dansegulvet og hadde etter egne ord «så vidt begynt å vugge da alt endret seg».

– Plutselig føles det som jeg blir slått i hodet med noe hardt, sa han fra vitneboksen.

– Så oppdaget jeg at jeg ikke hadde kontakt med hendene mine, med føttene mine, fortsatte han.

Kraniet knust

Evjenth fortalte videre at han husker at en person sier til ham: «Espen, du har blitt skutt».

Undersøkelser viser at Evjenth fikk knust kraniet av skuddet, avfyrt av Zaniar Matapour. Han er dømt til forvaring for angrepet.

– Kulen hadde knust kraniet mitt og stoppet i hjernehinnen. Det er jo helt vanvittig marginer i dette. Det er et mirakel at jeg overlevde i det hele tatt, sa Evjenth.

Påtalemyndigheten mener Bhatti er hovedmannen bak angrepet. Han nekter for å ha noe med det å gjøre.

Forsvarer sår tvil om målet for angrepet

Evjenth så ikke bort på Bhatti mens han forklarte seg for aktoratet om hva han gjorde i timene forut for angrepet. Bhatti fulgte nøye med på 44-åringen i vitneboksen og vendte seg av og til til forsvarerne sine for korte og lavmælte prater.

Espen Evjenth sammen med bistandsadvokat Hege Salomon. Ole Berg-Rusten / NTB

Advokat John Christian Elden, en av de tre forsvarerne til Bhatti, ville vite når Evjenth fikk oppfatningen av at han var angrepet på grunn av legningen sin. Forsvarersiden har sådd tvil om målet med angrepet var nettopp skeive, blant annet fordi de første personene ble skutt utenfor Per på Hjørnet, ett av nabolokalene.

– Jeg tenker at dette var helt umulig å misforstå, sa Evjenth.

– Jeg har ikke tenkt å gi deg rett i at dette ikke var min forståelse allerede fra dag én. Han stilte seg opp utenfor lokalet og skjøt inn på det mest kjente stedet for homofile i Oslo, sa han videre.

I retten fortalte Evjenth om problemene han har hatt i etterkant av skytingen, blant annet store problemer med konsentrasjonsevnen. Han var sterkt preget under deler av forklaringen.

– Det har på mange måter vært fullstendig ødeleggende, sa han.