Mange samlet seg onsdag kveld i en park i Minneapolis for å minnes de to barna som ble drept i skoleskytingen. AP / NTB

De to barna som ble drept var åtte og ti år gamle. 17 andre personer ble såret i angrepet – 14 barn og tre voksne i 80-årene.

Ifølge politisjef Brian O'Hara i Minneapolis ventes det at de sårede vil overleve.

Den rammede skolen, Annunciantion Catholic School, er tilknyttet en katolsk kirke. Barna var samlet til en gudstjeneste da det ble åpnet ild mot dem gjennom et vindu.

FBI etterforsker saken som terror og hatkriminalitet mot katolikker.

Endret navn

Den antatte gjerningspersonen er identifisert som Robin Westman, skriver FBI-direktør Kash Patel på X.

Rettsdokumenter viser at 23-åringen i 2020 endret navn fra Robert til Robin fordi hen identifiserte seg som kvinne.

Ifølge lokalt politi tok Westman sitt eget liv.

«Breivik»

Motivet er så langt ikke kjent, og Westman var ikke kjent for politiet fra før. 23-åringen hadde imidlertid lagt en video til tidsinnstilt publisering på internett.

Videoen viser flere våpen og ammunisjon, samt et håndskrevet manifest og selvmordsbrev.

På ett av våpnene var det skrevet «Breivik» samt et hjerte, åpenbart med henvisning til nordmannen som drepte 77 mennesker i Norge i 2011.

Det er også skrevet «Drep Trump nå» med henvisning til USAs president.

Videoen er nå tatt ned etter forespørsel fra politiet.

Flagg på halv stang

President Donald Trump har i en uttalelse beordret at alle offentlige bygninger og institusjoner skal flagge på halv stang til 31. august i respekt for de drepte.

Annunciantion Catholic School huser rundt 400 elever fra første til åttende klasse.

– Dette er en tragisk hendelse som aldri skal skje, sier Minneapolis-ordfører Jacob Frey.

– Det er opp til oss alle å innse at vi ikke bare kan si at dette aldri skal skje igjen, og så la det skje igjen og igjen.

Lokalt og føderalt politi på plass ved stedet der en rekke personer ble skutt i Minneapolis onsdag. Bruce Kluckhohn / AP / NTB