22 personer pågrepet etter tåregass-drama utenfor Ullevaal stadion

– De kjøres i arrest og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, skadeverk, og ikke etterkomme politiets pålegg, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo-politiet i politiloggen lørdag kveld.

Ifølge TV 2 var det flere utenlandske statsborgere blant de pågrepne, som hadde reist til Norge for å delta i demonstrasjonene.

Norge slo Israel komfortabelt 5–0 på Ullevaal stadion i den viktige VM-kvalifiseringskampen lørdag kveld.

På forhånd var det satt på plass store sikkerhetstiltak, blant annet stenging av veier utenfor stadion i timene før, samt sekk- og bagforbud inne på stadion. Store politistyrker var på plass i tilfelle ting kom ut av kontroll.

Annonse

Tåregass

Tidligere på kvelden brukte politiet tåregass for å få kontroll på demonstrantene. Politifolkene var iført hjelm og gassmasker.

– Flere demonstranter har brutt sperringene til politiet utenfor Ullevål stadion. Vi har derfor benyttet gass for å få kontroll på folkemengden, opplyste politiet.

Ingen personer ble skadet, men flere av demonstrantene fikk tåregass i øynene. Politiet anslo at det var et sted mellom 100 og 200 demonstranter utenfor mens kampen pågikk.

Annonse

Etter hvert forsøkte politiet å få demonstrantene vekk i god avstand fra stadion. De pågrepne ble ført flere hundre meter unna stadion i god tid før kampen var ferdigspilt.

Kjent banestormer tok seg inn på gressmatta

Inne på stadion gikk det rolig for seg. Det var en god del Palestina-flagg og -skjerf blant hjemmesupporterne, mens den lille borteseksjonen var preget av Israelske flagg og effekter.

De nederste setene langs banen var stengt av for å gjøre det vanskeligere for tilskuere å ta seg inn på gressmatta.

Annonse

Likevel var det én som slapp gjennom sikkerhetsvaktene. Det var ingen ringere enn en kjent banestormer – nemlig italienske Mario Ferri, også kjent som «Falken».

Italieneren ble innbrakt av politiet etter å ha stormet banen med regnbueflagg under VM-kampen mellom Portugal og Uruguay i 2022-VM. Han har ved en rekke internasjonale fotballkamper stormet banen med ulike budskap på T-skjorten.

– Rødt kort til Israel

Utenfor stadion hadde mange av demonstrantene dekket til ansiktene sine, og de hadde flagg og trommer.

Annonse

På et tidspunkt ble det tent på et israelsk flagg blant forsamlingen.

Tidligere på dagen marsjerte over 1000 demonstranter fra Oslo sentrum opp mot Ullevaal stadion. Demonstrasjonstoget gikk fredelig for seg uten urolige gemytter.

– Rødt kort til Israel, var blant ropene fra demonstrantene.

«Vi fortsetter kampen» og «Boikott Israel», ropte de også.

Annonse

Mener Israel burde utestenges

– Vi heier på det norske fotballandslaget og ønsker dem videre til VM, men Israel bør utestenges på linje med Russland. Flere lokale fotballklubber i Oslo, fagforeninger og organisasjoner er tilsluttet markeringen som krever Israel ut av Fifa, sa leder Line Khateeb i Palestinakomiteen i Norge i en uttalelse tidligere på dagen.

Sikkerhetsoppbudet innebar også flyforbud i Oslo.

Israel ankom privatflyterminalen på Gardermoen torsdag kveld. Oslo-politiet hadde i den forbindelse satt opp sperringer rundt Israels spillerhotell i Nydalen.

Annonse

Der var det synlig vakthold så lenge det israelske laget oppholder seg i Norge. Blant tiltakene er at ingen uvedkommende slipper inn.

Annonse

Annonse

Palestina-demonstranter blir pågrepet av politiet utenfor Ullevaal stadion under VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Israel. Javad Parsa / NTB

Palestina-demonstranter blir pågrepet av politiet utenfor Ullevaal stadion under VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Israel. Javad Parsa / NTB

Politiet har pågrepet flere personer og flyttet dem flere hundre meter unna stadion. Javad Parsa / NTB

Mario Ferri tok seg inn på gresset under VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Israel på Ullevaal stadion. Fredrik Varfjell / NTB

Politiet brukte tåregass da demonstranter gikk over politiets sperringer. Javad Parsa / NTB

Politiet forsøker å få bukt med demonstrantene ved å bruke tåregass. Javad Parsa / NTB

En kvinne filmer politiet, som sprayer tåregass mot henne. Javad Parsa / NTB

Javad Parsa / NTB

En utkledd demonstrant steller seg opp foran politiet. Javad Parsa / NTB

Politiet er iført hjelmer og gassmasker. Javad Parsa / NTB

En mengde elsparkesykler er veltet midt i veien. Javad Parsa / NTB

Flaggene viftes over de veltede elsparkesyklene. Javad Parsa / NTB

17 Palestina-demonstranter ble pågrepet i forbindelse med fotballkampen mellom Norge og Israel lørdag kveld. Javad Parsa / NTB

Politiet bruker tåregass mot Palestina-demonstranter utenfor Ullevaal stadion. Javad Parsa / NTB

Politiet bruker tåregass mot Palestina-demonstranter utenfor Ullevaal stadion. Javad Parsa / NTB

Politiet forsøker å få kontroll på demonstrantene. Javad Parsa / NTB

Palestina-demonstranter setter fyr på et Israelsk flagg utenfor Ullevaal stadion. Javad Parsa / NTB