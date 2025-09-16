22-åring siktes for drapet på Charlie Kirk – påtalemyndigheten vil begjære dødsstraff

Tyler Robinson er siktet for drapet på Trump-støttespiller Charlie Kirk. Foto: Kontoret til Utahs guvernør via AP / NTB

Robinson er siktet for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, og for å ha avfyrt et skytevåpen og forårsaket alvorlig kroppsskade. I tillegg er han siktet for å hindre etterforskernes arbeid og for vitnemanipulering.

Robinson skal fortsatt holdes i varetekt uten mulighet for kausjon, sier statsadvokat i Utah, Jeff Gray.

De kommer til å begjære dødsstraff for 22-åringen, varslet Gray.

Familien hans har ikke svart på henvendelser fra AP om saken, og det er uklart om han har en forsvarer som kan uttale seg på hans vegne, ifølge nyhetsbyrået.

– Jeg tar ikke lett på denne avgjørelsen, som jeg har tatt uavhengig som statsadvokat og som utelukkende er basert på tilgjengelige bevis, omstendigheter og forbrytelsens art, sa Gray, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Beskjeder til romkamerat

Robinson har ikke samarbeidet med etterforskerne, men siktelsen bygger blant annet på avhør med familie og venner. Påtalemyndigheten deler særlig flere poenger som en romkamerat av Robinson har fortalt om i avhør.

Ifølge siktelsen som er levert retten, impliserte Robinson selv at han var involvert i drapet på Kirk i beskjeder til romkameraten.

Han skal ha fortalt ham at han hadde planlagt drapet i over en uke, heter det i siktelsen.

Robinson skal også ha sagt til romkameraten at han drepte Kirk fordi han hadde «fått nok av hatet hans».

Den mistenkte 22-åringen skal ha bedt romkameraten om å slette tekstmeldinger som antydet at han hadde noe med drapet å gjøre. I disse meldingene skriver han blant annet hvordan han forsøkte å få tak i våpenet igjen etter drapet, men at det var vanskelig fordi det var mye politi i området.

Tekstmeldingene er uten tidsstempling, så det er foreløpig uklart hvor lenge etter drapet de er sendt.

Robinsons mor skal ha fortalt etterforskere at hun syntes mannen på bildene som politiet delte av den mistenkte før han ble pågrepet, lignet på sønnen hennes.

Drept på universitet

Kirk, som var en nær støttespiller til USAs president Donald Trump og grunnla den høyreorienterte ungdomsgruppen Turning Point USA, ble skutt og drept da han talte til studenter ved Utah Valley University onsdag i forrige uke.

22 år gamle Robinson anklages for å ha løsnet skuddet som drepte Kirk fra et tak langt unna. Ifølge politiet har Robinson ikke samarbeidet med politiets etterforskere, og motivet for drapet er derfor ikke kjent. Det er ifølge FBI funnet DNA-bevis på våpenets avtrekker fra Robinson.

Påtalemyndigheten viser til flere skjerpende omstendigheter, blant annet at barn ble vitne til drapet, og at det ifølge dem var politisk motivert.

Robinson skal ha forlatt området etter skytingen og ble pågrepet i foreldrenes bolig torsdag kveld, 33 timer etter drapet.