22-åring pågrepet for drapet på Charlie Kirk

Dette bildet av Tyler Robinson er publisert av Utah-guvernørens kontor. Utah Governor's Office via AP/NTB

22-åringen, som er fra Utah, ble pågrepet torsdag kveld. Utah-guvernør Spencer J. Cox

sier han foreløpig ikke er siktet for noe, ettersom lovverket i Utah tillater at det går tre døgn fra pågripelse til siktelse.

Robinson skal ha tilstått drapet, eller antydet at han begikk det, til både et familiemedlem og en kamerat. Overfor familien skal han også ha uttrykt at han mislikte Kirk og hans meninger, og i en chattegruppe på Discord snakket han også om behov for å skaffe et våpen og gravere inn budskap på ammunisjon.

Cox bekreftet at patronhylser funnet på stedet var gravert med tilsynelatende antifascistiske slagord. Foreløpig tyder alt på at Robinson handlet alene.

Trump: – Jeg håper han får dødsstraff

Familiemedlemmer og venner skal ha sørget for at han havnet i politiets varetekt. USAs president Donald Trump opplyste i et intervju med Fox News fredag at noen nær den mistenkte har angitt ham.

– Jeg håper han får dødsstraff, sier han og viser til at det i Utah, der drapet skjedde, er dødsstraff.

Trump sier også at han ikke vet hvorvidt den mistenkte skytteren er en del av et større nettverk eller om han handlet på egen hånd.

Ifølge flere amerikanske medier overbeviste Robinsons far ham om å melde seg.



Drept under arrangement

Den 31 år gamle ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ble onsdag skutt og drept mens han deltok på et utendørsarrangement foran flere tusen mennesker ved Utah Valley University i byen Orem. Robinson var ikke student der.

Gjerningsmannen unnslapp og var på frifot i godt over et døgn. Det ble satt i gang en omfattende politijakt for å finne gjerningsmannen, og FBI utlovte en dusør på opp mot 100.000 dollar.

Vikingsymbolikk fra FBI-direktøren

Charlie Kirk var en stor tilhenger av president Donald Trump og hans administrasjon, og FBI-direktør Chris Patel sendte en siste hilsen på pressekonferansen:

– Til min venn, Charlie Kirk: Hvil nå, bror. Vi snakkes i Valhall.

Valhall og annen vikingsymbolikk benyttes hyppig i ytre høyre-kretser i USA.

Guvernøren maner til ro

Guvernør Cox kom med et litt annet budskap:

– Jeg tror absolutt at dette er et vannskille i amerikansk historie. Spørsmålet er hva slags vannskille. Og det kapittelet skal fortsatt skrives. Er det slutten på et mørkt kapittel i vår historie, eller begynnelsen på et enda mørkere ett?

Han ba også om slutt på deling av bilder og video av attentatet, samt desinformasjon om saken.

Sørgende ved sykehuset der Kirk døde i Orem i Utah torsdag. Laura Seitz/The Deseret News via AP/NTB