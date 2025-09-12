22-åring pågrepet for drapet på Charlie Kirk

Charlie Kirk kort tid før han ble skutt på scenen. Tess Crowley / AP / NTB

Den pågrepne mannen er identifisert som Tyler Robinson, og han ble pågrepet torsdag kveld.

Robinson skal ha tilstått drapet, eller antydet at han begikk det, til både et familiemedlem og sin romkamerat. Overfor familien skal han også ha uttrykt at han mislikte Kirk og hans meninger, og i en chattegruppe på Discord snakket han også om behov for å skaffe et våpen og gravere inn budskap på ammunisjon.

Trump: – Jeg håper han får dødsstraff



Familiemedlemmer og venner skal ha sørget for at han havnet i politiets varetekt. USAs president Donald Trump opplyste i et intervju med Fox News tidligere i dag at noen nær den mistenkte har angitt ham.

– Jeg håper han får dødsstraff, sier han og viser til at det i Utah, der drapet skjedde, er dødsstraff.

Trump sier også at han ikke vet hvorvidt den mistenkte skytteren er en del av et større nettverk eller om han handlet på egen hånd.

Dusør på 100.000 dollar

Den 31 år gamle konservative aktivisten Charlie Kirk ble skutt og drept mens han deltok på et utendørsarrangement ved Utah Valley University i byen Orem i Utah onsdag. Gjerningsmannen unnslapp, og politiet har i flere dager vært på en omfattende leting etter vedkommende med tilsynelatende få spor.

Torsdag offentliggjorde de bilder av den mistenkte, og de utlovde en dusør på opp til 100.000 dollar for opplysninger som kan føre til at den eller de som står bak drapet, blir identifisert og pågrepet.

En rifle som antas å tilhøre gjerningsmannen, ble funnet i et skogholt i nærheten av åstedet kort tid etter drapet.

Høy politisk temperatur

Drapet på Kirk, som var en nær alliert av president Donald Trump, har rystet det politiske landskapet i USA. Både republikanere og demokrater har fordømt handlingen.

Da Trump kunngjorde dødsfallet, timer etter skytingen, ga han venstresiden noe av skylden for drapet.

– De på den radikale venstresiden har sammenlignet fantastiske amerikanere som Charlie med nazister, verdens verste massedrapsmenn og kriminelle. Den type retorikk er direkte ansvarlig for terrorismen vi ser i landet vårt i dag, og det må stoppe med én gang, sa han i en tale fra det ovale kontoret.

Millioner av følgere

Kirks ideologi var tett knyttet til Trump, og han hadde millioner av følgere i sosiale medier.

Han støttet Trumps uriktige påstander om valgfusk etter tapet i presidentvalget i 2020 og brukte sin betydelige innflytelse til å angripe innvandrere og transpersoner.

Torsdag kunngjorde Trump at Kirk skal tildeles presidentens frihetsmedalje posthumt. Medaljen er en av USAs to høyeste sivile utmerkelser.