21 land fordømmer Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden

Det palestinske området El Za'im, i utkanten av Øst-Jerusalem på Vestbredden, nær områdene Israels regjering vil oppføre sitt E1-bosetningsprosjekt. Ohad Zwigenberg / AP/ NTB

Det ble onsdag kjent at Israel har godkjent de omstridte planene for den omtrent 12 kvadratkilometer store området kjent som E1 like øst for Jerusalem.

Bygging av en slik ny bosetning vil dele den okkuperte Vestbredden i to og isolere Øst-Jerusalem, ifølge den israelske avisen Haaretz.

«Vi fordømmer denne avgjørelsen og ber på det sterkeste om at den umiddelbart omgjøres», heter det i en uttalelse torsdag fra utenriksministrene fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia, Canada og Italia – for å nevne noen.

Også Belgia, Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Portugal, Slovenia, Spania og Sverige undertegnet uttalelsen, samt Europakommisjonens utenrikssjef].

Annonse

Ingen fordeler for israelerne

I uttalelsen trekkes det fram det at Israels finansminister Bezalel Smotrich har sagt at planen «vil gjøre en tostatsløsning umulig, ved å dele enhver palestinsk stat og begrense palestinernes tilgang til Jerusalem.

– Dette gir ingen fordeler for det israelske folket, påpeker utenriksministrene.

– I stedet risikerer dette å undergrave sikkerheten og gi næring til ytterligere vold og ustabilitet, noe som fører oss lenger bort fra fred.

Annonse

Kalt inn på teppet

Storbritannia har kalt Israels ambassadør til London inn på teppet torsdag.

Storbritannia har kritisert planen om en ny bosetning som «et åpenbart brudd på folkeretten som ville undergrave ideen om en tostatsløsning».

Det var en israelsk planleggingskomité som godkjente det svært omstridte bosetningsprosjekt på den okkuperte Vestbredden, ifølge den israelske organisasjonen Peace Now, som hadde en representant på møtet.

Annonse

De 21 landene skriver i sin uttalelse at det ikke er for sent å snu:

– Israels regjering har fortsatt en mulighet til å stoppe E1-planen fra å gå videre. Vi oppfordrer dem til å trekke tilbake denne planen snarest.