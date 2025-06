Gleder seg over ny abortlov

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Abortloven har i stor grad vært uendret siden selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Regjeringen, ved daværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) satte ned Abortutvalget sommeren 2022, som fikk i oppgave å se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder. Abortutvalget leverte sin rapport den 14. desember 2023.

To typer abort

Regjeringen fremmet ved helseminister Jan Christian Vestre (Ap) i august i fjor frem forslag til en ny abortlov. Proposisjonen bygget i stor grad på forslagene fra Abortutvalget og over 1000 høringsinnspill, og ble vedtatt av stortinget 12. desember i fjor.

Og 1. juni trådde altså loven i kraft.

Aps Kamzy Gunaratnam har i flere år jobbet aktiv for å få en ny abortlov på plass. Nå er hun glad for at den endelig er vedtatt.

– Det har vært mange arkitekter bak denne loven. Min jobb har vært å sørge for et bredest mulig flertall i Stortinget, sier hun.

– Det vi nå får er en ny og moderne lov, hvor kvinner kan ta selvbestemt abort frem til uke 18. Frem til i dag har det vært mulig å ta abort frem til uke 12. Tidligere måtte de som ønsket å ta abort mellom uke 12 og 18 gjennom en nemnd. Og de aller fleste som søker om abort etter uke 12 får ja av nemnden. Nå slipper de denne ekstra strafferunden, sier hun.

I tillegg til å utvide grensen for selvbestemt abort, innfører loven forbedrede abortnemnder som skal sikre en rettferdig og respektfull behandling av alle søknader om abort etter utgangen av 18. uke.

Det er opprettet til sammen sju nye abortnemnder; Helse Sør-Øst har opprettet to nye abortnemnder, hvor begge er ved Oslo universitetssykehus HF, Helse Vest har opprettet to nye abortnemnder, én ved Helse Bergen og én ved Helse Stavanger, Helse Midt-Norge har opprettet to nye abortnemnder, en ved St. Olavs hospital og en ved Helse Møre- og Romsdal og Helse Nord har etablert én abortnemnd, i tilknytning til UNN. Den gravide har etter den nye loven rett til å møte fysisk hvis hun ønsker det, men har også mulighet til å delta digitalt. Det er også oppnevnt en ny nasjonal klagenemnd (Abortklagenemnda).

Det finnes to typer abort, medisikamentell og kirurgisk abort. Hvilken type du tar, avhenger av hvor mange uker du er gravid.

– 95 prosent av de som tar abort gjør det før uke 12 og 84 prosent gjør det før utgangen av uke ni. Nærmere 95 prosent av alle aborter skjer ved hjelp av medikamenter, og over halvparten fullføres i eget hjem, sier Ap-representanten.

Primærhelsetjenesten

Nytt med den nye loven er at ikke lenger trenger å måtte dra på sykehus for å få utført medikamentell abort. Loven åpner for det, men det vil ta tid å rulle dette ut.

– Snart kan man får utført medisinsk abort gjennom primærhelsetjenesten. Man kan gå til fastlegen, helsesøster på skolen eller til Sex og samfunn, som i august åpner et eget tilbud for de som ønsker å ta abort, sier Kamzy Gunaratnam.

– I Norge i dag må du ta abort på sykehus. Uavhengig av om det er medikamentell eller kirurgisk abort, forskjellen er at medikamentell abort fullføres hjemme. Vi har fått tillatelse fra statsforvalter, slik at vi kan tilby medikamentell abort hos oss. Det er abort med piller, som man kan ta frem til uke 10, sier Anneli Rønes, leder for kommunikasjon og politikk hos Sex og samfunn til Dagsavisen.

Målet er at gravide som ønsker abort skal ha et godt og tilgjengelig tilbud nært der de bor. — Anneli Rønes, Sex og samfunn

Dette tilbudet skal være et supplement til sykehusene, og gravide som ønsker abort på sykehus skal fortsatt kunne velge det.

– Med vårt tilbud vil vi kanskje kunne få ned ventetiden. Målet er at gravide som ønsker abort skal ha et godt og tilgjengelig tilbud nært der de bor. Det er aller første gang en helsetjeneste utenfor sykehus kan tilby medikamentell abort, og et stort steg for å gjøre abort mer tilgjengelig, sier hun.

Anneli Rønes, Sex og samfunn. (KRISTOFFER ELIASSEN)

– I Oslo har vi jo Ullevål og A-hus, og de fleste har kort avstand til dem, og god tilgang generelt, selv om vi vet at det til tider er veldig stor pågang. Men i andre deler av landet kan det jo være langt til nærmeneste sykehus. Så det vi har lyst til å gjøre er å etablere en modell hos oss, som vi håper kan overføres ut til primærhelsetjenesten i hele landet etter hvert, sier hun.

