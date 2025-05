Vil du på museum i Oslo? Da er disse «små-museene» verdt et besøk

Aker sykehusmuseum

Er et museum for Aker sykehus i Oslo, som viser gjenstander, bilder og beskrivelser fra sykehusets historie gjennom over 200 år. Museet har utstillinger i to gamle, fredede bygninger på sykehusområdet; våningshuset og stabburet på Tonsen gård. Museet har åpent 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 12.00 – 14.00,

Adresse: Aker sykehus, Trondheimsveien 235, bygg 62.

Arbeidermuseet

Er en avdeling av Oslo Museum som ligger på Sagene. Den industrielle revolusjon i Norge foregikk langs Akerselva fra midten av 1840-årene, og Norges første tekstilfabrikker ble etablert på Sagene og i Nydalen. Bli kjent med historien gjennom stemmene til fire virkelige personer.

Adresse: Apotekergården, Sagveien 28 på Sagene.

Brannmuseet i Oslo

Ligger i gamle Grønland brannstasjon i Grønlandsleiret i bydel Gamle Oslo. Brannmuseet i Oslo har som formål å samle og ta vare på Oslos rike brannhistorie. Museet holder til i lokalene til den gamle Grønland brannstasjon, og drives med frivillig innsats fra pensjonerte brannfolk og andre ildsjeler. I museet kan du se gamle brannbiler og utstyr fra Oslos over 150 år lange brannhistorie.

Adresse: Grønlandsleiret 32

Det Internasjonale barnekunstmuseet

Er et museum for barnetegninger og annen barnekunst. Museets oppgave er å samle, bevare og formidle kunst fra hele verden laget av barn og unge opptil 18 år.

Adresse: Lille Frøens vei 4

IBSEN Museum & Teater, tidligere Ibsenmuseet,

Er et litterært museum i Oslo. Museet er nyrenovert og utvidet med nytt amfiteater, tilliggende teaterfasiliteter og et stadig mer oppdatert og velutstyrt forfatterhjem. Oppdag Henrik Ibsens verden: Gå inn i leiligheten hvor han tilbrakte sine siste 11 år og skrev sine to siste skuespill.

Adresse: Henrik Ibsens gate 26.

Jødisk Museum i Oslo

Er et museum i Oslo som skal ta vare på og formidle jødenes historie i Norge. JMO skal skape engasjement og nysgjerrighet overfor jødisk historie, religion og tradisjoner. Jødisk Museum i Oslo er i dag en levende møteplass som samler ulike befolknings- og aldersgrupper omkring jødisk kultur før og nå.

Adresse: Calmeyers gate 15B

Myntkabinettet eller Universitetets Myntkabinett

Er et norsk numismatisk museumssamling og et tidligere museum som ble opprettet av Universitetet i Oslo i 1817. I dag rommer samlingen over en kvart million objekter fra hele verden og alle historiske epoker. Blant objektene som har kommet til i årenes løp er blant annet Fridtjof Nansens og Roald Amundsens samlinger av medaljer og ordener.

Adresse: Historisk museum, Frederiks gate 2

Nordisk bibelmuseum (Nobimu)

Er Nordens første bibelmuseum. Samlingen inneholder kulturhistoriske skatter. Noen av de mest sjeldne er en utgave av Gustav Vasas bibel fra 1541, en originalside fra en Gutenbergbibel, en latinsk bibel fra 1487 og håndskrevne sider fra rundt 1250.

Adresse: Nedre Slottsgate 4C

Norsk Farmasihistorisk Museum

Museet holder til i en stor murgård fra 1714 i Norsk Folkemuseums gamleby. Utstillingene viser blant annet offisinene (salgslokale) fra Apoteket Hjorten datert 1860 og Skillebekk apotek datert 1960. I laboratoriet fra Frogner apotek demonstreres gamle teknikker. I tilknytning til museet ble det i 1982 anlagt en urtehage med omkring 160 trær, busker og urter som har vært brukt og fremdeles delvis brukes til fremstilling av medisiner, krydder og parfyme.

Adresse, Generalitetsgården, Norsk Folkemuseum.

Tryllemuseet (tidl. Norsk Tryllemuseum)

På Tryllemuseet får publikum en liten innføring i magiens historie både internasjonalt og nasjonalt, og kan få se et utvalg rekvisitter, kostymer, plakater og annet utstyr som har tilhørt norske tryllekunstnere. Tryllemuseet arkiverer også avisomtaler, programmer, reklamekort, fotografier, samt TV- og videoopptak. En viktig del av Tryllemuseets arbeid er å digitalisere samlingen og gjøre tryllehistorien tilgjengelig på nett.

Adresse: Årvollveien 35.

Oslo Skolemuseum

Oslo skolemuseum er et lite museum som bugner av skolehistorie. Her får du innblikk i hvordan skolehverdagen var for over hundre år siden, og kan besøke klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Oslo har hatt skoler helt tilbake til 1700-tallet, og på museet finner du en fullstendig oversikt over alle skolene. Det er faste utstillinger som viser sløyd, håndarbeid, gym og spisesalen.

Adresse: Møllergata 49.

Skøytemuseet

Skøytemuseet ble etablert i 1914, og er basert på premiesamlingene til de to foregående århundrers storløpere Axel Paulsen og Oscar Mathisen, samt en gedigen samling av premier, skøyter og skøytelignende gjenstander fra oldtiden og opp til våre dager. Sonja Henie og kunstløpsportens historie kommer også til uttrykk. Samtlige vinnere av Oscarstatuetten er eksponert.

Adresse: Frogner stadion, Middelthunsgate 26.

Småflaskemuseet

Småflaskemuseet er verdens eneste museum i sitt slag. Verdens største samling av miniatyrflasker finnes her. Det er 53.000 flasker fordelt på over 50 installasjoner i tre etasjer. Blant miniatyrflaskene med velkjent innhold finnes også flasker fylt av frukt og bær, ormer og mus.

Adresse: Kirkegata 10.

Teatermuseet

Teatermuseet er samlokalisert med Bymuseet i Frognerparken. Her kan du bli kjent med Oslos teaterhistorie og oppdage skatter fra teaterscenen. Se originale kostymer, rekvisitter, fotografier og scenografimodeller.

Adresse: Rådmannsgården., Rådgusgata 19.

