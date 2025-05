Politisk pub: Episode 9 – natur eller energi?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Produksjon av energi krever areal. Natur krever areal. Går regjeringens regnestykke opp?

Energiminister Terje Aasland møter klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på stambordet for å prøve å sette to streker under svaret.

Dessuten: Bør vi få Norgespris på øl? Eller trekke ut 10.000 nordmenn som skal få en evig happy hour på pub?

Lytt til samtalen mellom Aasland, Bjelland Eriksen og Nagell her – eller søk den opp der du pleier å høre på podkast:

---

Politisk pub

En podkast som spilles inn live på pub, med kjente gjester som snakker om viktige tema i det norske samfunnet.

Politisk pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

---