EU ligger an til å nå målet om utslippskutt – om landene gjør som planlagt

Kommisjonens vurdering viser at EU for tiden er på vei til å redusere netto utslipp av klimagasser med rundt 54 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Det viser en gjennomgang av medlemslandenes nasjonale energi- og klimaplaner. Men det forutsetter at medlemsstatene gjennomfører planlagte nasjonale tiltak og vedtatt EU-politikk.

Det slår EU-kommisjonen fast i en pressemelding onsdag.

De nasjonale energi- og klimaplanene er det verktøyet Kommisjonen har for å følge med om medlemslandene gjennomfører vedtatt EU-politikk. Kommisjonen skriver at en nå ser at medlemslandene har fulgt opp Kommisjonens anbefalinger fra forrige gjennomgang av planene. Høsten 2023 uttrykte Kommisjonen at medlemslandenes planer ikke var tilstrekkelige.

– De oppdaterte nasjonale energi- og klimaplanene bekrefter medlemslandenes sterke forpliktelse til å nå våre 2030-mål og gjøre Europas energiomstilling til en realitet, sa energikommisær Dan Jørgensen på en briefing.

Dristig mål

Det var i juli 2021 at Kommisjonen la frem den største lovpakken i EUs historie, kalt «Fit for 55.» Denne skulle sikre tiltakene som gjorde at EU nådde det ambisiøse målet om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, målt i forhold til 1990-nivå. Det er en gjennomgang av medlemslandenes energi -og klimaplaner som viser at de nå er på vei til å nå målet. Men det krever at de gjennomfører vedtakene som er fattet.

Gjennomgangen viser også at EU-landene er kan nå målet om 42,5 prosent fornybar energi i 2030. Et mål som ble skjerpet etter Russlands invasjon av Ukraina. Dette målet er viktig for å gjøre seg uavhengig av russisk gass.

Tre av EUs 27 medlemsland har ikke levert sine energi- og klimaplaner til Kommisjonen. Det er Belgia, Estland og Polen. Fristen var for et år siden.

«I den nåværende geopolitiske konteksten viser dette at EU holder kursen med sine klimaforpliktelser, investerer målbevisst i overgangen til ren energi, og prioriterer EUs industrielle konkurranseevne og den sosiale dimensjonen,» skriver EU-kommisjonen i pressemeldingen.

Planer er en ting

Men en ting er at medlemslandene har oppdatert sine planer. Kommisjonen minner om at neste fase bør fokusere på å omsette planer til handling.

Kommisjonen vil derfor fortsette å støtte medlemslandenes innsats for å gjennomføre vedtakene og bidra til at man når målene.

Det er flere saker der sterke krefter i Europaparlamentet og blant medlemslandene ønsker omkamp som kan svekke klimamålene. Transportsektoren er et slikt område.

Markedet må fungere

I sin gjennomgang viser Kommisjonen nok en gang til utfordringer i energimarkedet. Når det gjelder det indre energimarkedet, er det store forskjeller mellom medlemsstatene og og det gjøres ikke nok. Medlemsstatene har tatt skritt for å fremme større markedsfleksibilitet, støtte inntrengning av fornybar energi og stabilisere markeder.

«Ytterligere tiltak er nødvendig for å forbedre grenseoverskridende sammenkoblinger, utdype markedsintegrasjon og fjerne markedsbarrierer som blokkerer tjenesteleverandører,» skriver Kommisjonen.

Grunnlag for 2040-målene

EU-kommisjonen skal før sommeren legge frem et lovforslag om å sikre 90 prosents utslippskutt i 2040, målt i forhold til 1990-nivå. Dette er omstridt, og flere medlemsland er bekymret for at for strenge krav til kutt går utover økonomien.

Kommisjonen sier ingenting om 2040-målene nå og innholdet i den varslere loven.

«Kommisjonens vurdering gir et solid grunnlag for diskusjoner om de neste trinnene i EUs avkarboniseringsreise mot 2040 og klimanøytralitet innen 2050,» heter det i pressemeldingen

