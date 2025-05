Osloskolen: Kommunerevisjonen slår alarm om bortvisning av elever

– Dette er alvorlig. Ikke minst med tanke på barnas rettssikkerhet, sier Rune Tokle, leder i kontrollutvalget, som kommunerevisjonen jobber på oppdrag fra.

Jarle Dukic Sandven er ombud for barnehager, skoler og lærlinger i Oslo. Han er svært kritisk til måten elever som utfordrer systemet blir behandlet på. Ombudet mener å se en bortvisningspraksis han mener Osloskolen ikke kan leve med:

– Risikoen Utdanningsetaten nå tar – for at mange sårbare unge får et forsterket utenforskap i tiden de er bortvist, er svært høy.

– Den nye bortvisningspraksisen i Osloskolen bør settes på hold inntil det foreligger gode planer og tiltak for oppfølging av bortviste elever, sier Jarle Dukic Sandven til Dagsavisen.

Jarle Dukic Sandven, Oslos barnehage-, skole- og lærlingombud. (Sturlason AS Polyfoto)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

I kjølvannet av Modi-saken

Han understreker at alle vedtak skal fattes på lovlig grunnlag, med riktig saksgang og med nødvendig oppfølging.

– Dette handler både om elevenes rettssikkerhet og tillit til skolen som institusjon, sier han.

I starten av mars fortalte Dagsavisen historien om to elever på 10. trinn ved en ungdomsskole øst i Oslo, som ble ulovlig utestengt fra sin egen skole etter en alvorlig voldshendelse på Grønland i Oslo den 6. februar i fjor.

Uten lovlig fattet vedtak og uten formell saksbehandling, ble de da 15 år gamle guttene «Modi» og «Amir» over natta nektet adgang til sin egen nærskole resten av skoleåret.

Guttene og deres foreldre fikk aldri mulighet til å påvirke beslutningen, noe som gjorde at barna mistet over fire måneders skolegang siste halvdel av 10. klasse. Uten noe vedtak å vise til forsvant også klagemuligheten – noe statsforvalteren senere har kritisert.

---

BAKGRUNN:

Kontrollutvalget i Oslo fører tilsyn med kommunens virksomheter på vegne av Oslo bystyre. Utvalgets 13 medlemmer og varamedlemmer er valgt av bystyret.

Det er kontrollutvalget som har gitt kommunerevisjonen oppdraget med å se nærmer på hvordan skolene forebygger kriminalitet, og hvordan samarbeidet med bydelene fungerer.

To ungdomsskoler og to bydeler øst i Oslo er valgt ut på bakgrunn av at de ligger i et særlig levekårsutsatt område med mange sårbare barn og unge.

---

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Manglende dokumentasjon

Nå viser kommunerevisjonens ferske rapport om «Forebygging av kriminalitet blant ungdom i Oslo» (rapport 8/2025), at flere ungdomsskoleelever øst i byen, er bortvist uten lovlig fattet vedtak etter at de har utøvd vold på skolen.

Kommunerevisjonen skriver blant annet:

«Skolene hadde i noen tilfeller bortvist elever som hadde utøvd vold på skolen. Det manglet dokumentasjon der elever var blitt bortvist uten at det forelå et vedtak. I disse sakene er det ikke dokumentert om elevene ble hørt eller fikk medvirke i spørsmål knyttet til bortvisningen».

Grunn til å frykte at dette gjelder flere sårbare ungdommer. — Tor Omar Nyquist, Advokatfirmaet Lippestad AS

Kommunerevisjonen utdyper:

* På den første skolen var det ingen vedtak om bortvisning i elevmappene kommunerevisjonen undersøkte. «Men det fremgikk av annen dokumentasjon at flere elever hadde blitt bortvist», skriver kommunerevisjonen.

* Ved den andre skolen var det gjort vedtak om bortvisning i noen tilfeller, men ikke i alle tilfellene der elever var bortvist. «I de tilfellene der det ikke forelå vedtak om bortvisning, var det heller ikke dokumentert at elevene var blitt hørt – verken eleven som hadde utøvd vold, eller eleven som hadde blitt utsatt for volden», står det i rapporten.

Advokat Tor Omar Nyquist hos Advokatfirmaet Lippestad AS, representerer «Modi» og familien hans. Han reagerer på kommunerevisjonens funn.

Tor Omar Nyquist, advokat ved Advokatfirmaet Lippestad AS. (Kenneth Stensrud)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)

«Brudd på god forvaltningsskikk»

– Disse funnene er i tråd med hvordan vi opplevde vår sak, og hvordan statsforvalter konkluderte på vår klage. Dette viser dessverre at det ikke var et engangstilfelle. Det hele fremstår som et systemproblem som går dypere enn bare vår sak, sier Nyquist til Dagsavisen.

– Frykter du at dette kan være toppen av et isfjell?

– Ja. Feilene og manglene som påpekes virker å være systemproblemer. Med tanke på de sakene som allerede er avdekket, er det grunn til å frykte at dette gjelder flere sårbare ungdommer, sier Lippestad-advokaten.

Kommunerevisjonen påpeker også at skolene i for liten grad sørger for å skrive ned detaljer om voldshendelsene som ligger til grunn for bortvisningene.

Dette gjaldt selv i de mest alvorlige sakene revisjonen fant:

I én av sakene der skolen hadde fattet vedtak om bortvisning, var det informasjon fra bydelen som viste at politiet hadde startet etterforskning av hendelsen og beskrev den som «svært alvorlig og bekymringsfull». På skolen derimot, fantes det ingen dokumentasjon med en nærmere beskrivelse av voldsepisoden eller omstendighetene rundt.

I en annen sak sto det i elevmappa at eleven hadde «utøvd vold» mot en medelev. Men det var ikke nedtegnet noen nærmere beskrivelse av hendelsen som førte til bortvisningen.

Da bortvisningssaken i det siste tilfellet ble klaget inn til Statsforvalteren i Oslo og Akershus, fikk skolen «kritikk for brudd på god forvaltningsskikk ved at hendelsen og skolens undersøkelser i etterkant ikke var nedtegnet».

Rune Tokle (Ap), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune. (Sturlason/Oslo kommune)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak

Vil be revisjonen vurdere nytt oppdrag

Ap-politiker Rune Tokle leder kontrollutvalget som har bestilt rapporten fra kommunerevisjonen. Han understreker overfor Dagsavisen at kontrollutvalget vedtok at han var inhabil under behandlingen av saken sist uke. Han mener derfor at det blir feil av ham å uttale seg nærmere om innholdet i rapporten eller kontrollutvalgets behandling av den.

Likevel er han tydelig på at han mener Dagsavisens avsløring i Modi-saken, og nå kommunerevisjonens rapport, gjør at spørsmålet om bortvisning/utestengelse av elever i Osloskolen bør vurderes nærmere:

– Jeg vil spille dette inn til kommunerevisjonen som et mulig tema for en egen forvaltningsrevisjon, og be dem gjøre en nærmere vurdering av dette.

– Hensikten med slike revisjoner er blant annet at de skal bidra til læring og forbedring i hele kommunen. Det gjelder også denne undersøkelsen, sier Tokle til Dagsavisen.

Forrige forslagsmøte til nye revisjoner – som skal vurderes i august, ble holdt i april i år. Det gjør det naturlig å ta opp bortvisningssaken i novembermøtet, for endelig vurdering i januar 2026.

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Sårbare elever spesielt utsatt

Ombud for barn og unge i Oslo, Jarle Dukic Sandven, ønsker ikke å uttale seg om enkeltsaker der elever er bortvist uten lovlig fattet vedtak. Likevel er han tydelig på at funnene i kommunerevisjonens rapport – i kjølvannet av Modi-saken, ikke er overraskende:

– I mange av sakene som kommer til ombudet, ser vi en bekymringsfull tendens til svak oppfølging av elevers rettigheter, og brudd på gjeldende regelverk. Også i saker der elever blir bortvist fra skolen – både i kortere og lengre tid, sier Sandven.

Han forteller at ombudet ser flere eksempler på at elever ikke får vite om egne rettigheter. Dette gjelder for eksempel bestemmelsen om at et bortvisningsvedtak som hovedregel ikke skal settes ut i live før en eventuell klage er ferdigbehandlet.

– Dette er avgjørende for elevenes rettssikkerhet og for tilliten til systemet. Det gjelder særlig elever som allerede står i en sårbar situasjon, understreker Sandven.

Han trekker også fram tilbudet ved OT Ulven, som er et frivillig videregående skoletilbud for ungdom som står i fare for å falle ut av skolen på grunn av rus og kriminalitet.

Sandven er særlig kritisk til at elevene på denne skolen kan bortvises uten vedtak og klagerett.

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)

– Truer ungdommenes rettssikkerhet

– Etter vårt syn er dette en uheldig praksis som bygger på et elevsyn vi som ombud er sterkt kritiske til. Alle ungdommer har rett til opplæring, og ingen bør måtte gi fra seg grunnleggende elevrettigheter for å få et tilbud, påpeker ombudet.

Sandven understreker at skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter ivaretas – også når elever utfordrer systemet.

Ifølge ombudet viser erfaringer at det går dårlig for de som blir utvist fra opplæringsarenaene opptil et helt skoleår.

– Vi er i dialog med Utdanningsetaten for å sikre disse ungdommenes rettssikkerhet, og for at deres beste blir ivaretatt. Vi forventer også at skolene, og øvrig hjelpeapparat, har en plan for å følge opp elevene når de bortvises eller blir pålagt tvunget skolebytte.

– Nå er verken rettssikkerheten eller deres beste ivaretatt, fastslår Jarle Dukic Sandven, ombud for barnehager, skoler og lærlinger i Oslo.

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner