Rødt: Vil helst ikke snakke om FOR

Verken Rødts partileder Marie Sneve Martinussen eller Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes har hittil sagt ja til å snakke med Dagsavisen om partiet Fred og Rettferdighet (FOR) og deres utenrikspolitikk.

I flere dager har Dagsavisen forsøkt å få Rødt-ledelsen til å si noe om forskjellen på FORs og Rødts Ukraina- og Nato-politikk. Så langt har vi fått nei. Vi har også spurt Rødt om de er redde for at FOR kan stjele velgere fra dem, nå som de også stiller lister til høstens stortingsvalg. Det har partiet heller ikke svart på.

Rødt, som bare fikk 4,3 prosent på Dagsavisens måling for mai, kan kanskje stå i fare for miste velgere til nykommeren på venstresiden, dersom FOR fortsetter å vokse. Da kan de kommer under sperregrensen og miste sin gruppe på Stortinget.

Reidar Strisland er partisekretær i Rødt. (Rødt)

Nato får skylda for krigen

FOR har fått stor oppmerksomhet etter plakatkampanjen på Oslos T-baner som startet i 17. mai-helga, der partiet krever at Norge må kutte støtten til Ukrainas forsvarskamp mot Russland. Kampanjen har fått massiv kritikk, både for innhold og finansiering, men FOR har også doblet sitt medlemstall siden da med 800 nye medlemmer, ifølge Klassekampen.

Utad tar FOR utad til orde for klassiske venstresidesaker som fred, nedrustning, solidaritet med Palestina og en kritisk holdning til Nato og USA - saker som har en svært god klang langt inn i Rødts rekker. Men samtidig er FOR imot vestlig våpenhjelp til Ukraina og mener Nato må ta skylden for at Russland invaderte landet 24. februar 2022.

«Norske våpen til Ukraina bidrar bare til å forlenge lidelsene, ved å utsette nødvendige fredsforhandlinger», skriver FOR på sine hjemmesider, og fortsetter: «Krigen ble utløst av NATOs mål om å ta Ukraina inn som medlem, og kan stanses ved å skrinlegge dette målet», fortsetter de.

– Meldte seg senere ut

Dagsavisen greier til slutt å overtale Rødt til å gi en kommentar om FOR. Det blir Rødts partisekretær Reidar Strisland som svarer. Han sier også noe om det faktum at FORs partileder Marielle Leraand tidligere var nestleder i nettopp Rødt.

– Leraand ble ikke gjenvalgt av partiet som nestleder i 2017, og meldte seg senere ut fordi hun er uenig med Rødts politikk, særlig Rødts støtte til Ukrainas legitime forsvarskamp mot Russlands imperialistiske angrepskrig, skriver Strisland i en e-post til Dagsavisen.

– Rødts politikk er klar, fortsetter partisekretæren:

– Vi står for en prinsipiell antiimperialisme og går mot imperialistisk angrepskrig enten det er USA, Russland eller Israel som står bak. Vi ser forskjell på offer og angriper og okkupert og okkupant, både i Ukraina og Palestina.

Juli 2013: Bjørnar Moxnes var fortsatt partileder i Rødt, mens dagens partileder Marie Sneve Martinussen (t.v.) og FOR-leder Marielle Leraand var nestledere. (Erlend Aas/NTB)

Stikk til Høyre

Rødts partisekretær kommer også uoppfordret med et stikk til Høyre. Høyre har fått mye positiv oppmerksomhet etter at partiets utenrikspolitiske talsperson Ine Marie Eriksen tok et kraftig oppgjør med FORs Ukraina-politikk i NRKs Debatten forrige uke.

– Det er viktig at partier som Høyre engasjerer seg mot imperialisme når den rammer Ukraina, men mindre imponerende at de ikke kjenner igjen imperialisme når det er USA og Nato som står bak. Dette er like prinsippløst som en antiimperialisme som kun kritiserer vestlige overgrep, framholder Strisland, og legger til:

– Det at andre partier har støtta folkerettsbrudd fra USA og NATO, er ikke noe argument for å bortforklare Russlands aggresjon. Der andre er dobbeltmoralske er Rødt prinsippfaste, mot all imperialisme.

Støtte fra Vigrid

Rødts nåværende nestleder Sofie Marhaug la i helgen ut en Facebook-post der hun stiller spørsmålet: «Er Fred og Rettferdighet (FOR) et venstresideparti?»

Hun peker på at førstekandidat i Akershus, Glenn Diesen, tidligere har vært tilknyttet partiet Konservativt, og at han til Klassekampen har uttalt at han i sosial og økonomisk politikk tilhører høyresiden. Hun minner også om at partiet har fått en støtterklæring av «nynazistene i Vigrid».

Marhaug erklærer at hun og Rødt ikke er enig i FORs analyse av krigen i Ukraina.

Når Dagsavisen kontakter Marhaug, sier hun at hun ikke har tid til å utdype sitt og Rødts syn på FOR og hvor grensen mellom de to partiene går. Men hun godtar at Dagsavisen siterer fra posten, selv om hun «ikke har noe behov for det». På spørsmål på om hun frykter at FOR skal stjele Rødts velgere, svarer hun i en tekstmelding:

– Jeg tenker i og for seg ikke at velgere er noe som kan stjeles av noen. Det er vår jobb å vise at vår politikk er verdt å stemme på, og det er jeg helt overbevist om at den er. Enkelt og greit!

