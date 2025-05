Skjervø og Svenneby langer ut mot den eldre generasjonen

Pandemi, dyrtid, klimakrise, krig, nedbygging av demokrati og et ytre høyre på frammarsj. Dagens unge føler på et langt større alvor enn dem som er litt eldre, skal vi tro de to ungdomspartilederne.

Er det mulig å tro på – og kjempe for – en bedre verden når ting raser rundt oss? Det skulle AUF-leder Gaute Skjervø og Unge Høyre-leder Ola Svenneby svare på da de braket sammen til debatt på Politisk pub over ølglassene på Shamrock pub i Oslo.

Selv om de to står på hver sin side av norsk politikk, var de enige om at vi går mørke tider i møte.

– Jeg vet ikke om folk har fått det med seg, men verden går i dass. Det aller meste, overalt, samme hvor du er i verden, går i skikkelig feil retning. Men ta det med ro: Det er mulig å se lyst på det – hvis du er blind for verden, sa Gaute Skjervø, og satte med det tonen for debatten.

Selv om det ble sagt med glimt i øyet, var det ikke noen tvil om det underliggende alvoret.

Gaute Skjervø (t.v.) og Ola Svenneby (t.h) møttes til duell på Politisk pub på Shamrock i Oslo onsdag kveld. I midten: Dagsavisens debattleder Jo Moen Bredeveien. (Aleksander Alstrup)

– Utrolig provoserende

– Vi er begge voksne menn som hater voksne menn, fleipet Skjervø da han skulle beskrive hva han og Ola Svenneby er enige om.

Svenneby plukket opp ballen og kylte den videre mot foreldregenerasjonen.

– Jeg blir av og til beskyldt for å være pessimistisk. Det synes jeg er en utrolig provoserende beskyldning å få, fordi den i all hovedsak kommer fra min foreldregenerasjon – de som hadde sin politiske oppvåkning i 1989, med murens fall.

Ifølge Svenneby er det svært viktig at politisk optimisme ikke bygger på at man beskriver verden på en usann måte, eller at man tror det er en slags naturlov at ting ordner seg.

– Optimismen må ligge i troen på at politiske svar kan fungere, men det fordrer at man har en ekte beskrivelse av verden, sa Svenneby.

Ungdomspartilederdebatt Arendalsuka 2023 Unge Høyre-leder Ola Svenneby lar seg provosere når foreldregenerasjonen kaller ham pessimist. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB)

Formet av dårlige nyheter

Skjervø dro paralleller fra sin generasjon til generasjonen som ble født rundt 1920. De opplevde at Adolf Hitler tok makten, og alle grusomhetene som fulgte med det. Samtidig pekte han på det gode som fulgte med denne generasjonen.

– De vokste opp med at alt gikk i feil retning, og de folka bygde veldig gode velferdsstater. De endte opp med å bygge veldig gode samfunn etter krigen. Så må vi håpe at vi slipper å ta det med kuler og krutt, at vi kan bekjempe fascismen før vi kommer dit, sa han.

Svenneby har tidligere snakket om at han har «helvetesangst» – en frykt for at verden skal gå til helvete. Likevel ytret han håp for at dagens unge politikere har det som skal til for å få verden på rett kjøl.

– Jeg synes den nye politiske generasjonen som vokser opp har bedre, mer sannferdige politiske diskusjoner, og er åpnere for dem som har et annet verdenssyn enn seg selv. Det er et godt utgangspunkt for å gi håp til den yngre generasjonen, sa han.

22. juli-generasjonen

– Det er mange grunner til å være pessimist, sier Gaute Skjervø.

Optimismen må ligge i troen på at folk vil ha frihet, og at det finnes en menneskelig evne til å kjempe for den, mener han. Samtidig understreker han at dette overhodet ikke er noe som skjer av seg selv.

– Hvis du tror det, da er du «voksen-naiv». Det er en veldig farlig idé. «Dyp fred» kaller Jens Stoltenberg det, og det er en veldig farlig ting, for da tror du at fred kommer fra naturens side. Det er tvert imot motsatt.

– Dere skal sannsynligvis prege det norske samfunnet i mange år. Hva kan dere bidra med for at ting går riktig vei? spurte debattleder og Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien.

– Jeg har brukt veldig mye tid av livet mitt etter 22. juli på å forstå historie. På å forstå hva vi gjør feil som gjør at dette gjentar seg igjen og igjen, svarte Skjervø.

Han var selv på Utøya som 16-årig AUF-er, og så flere bli skutt under terrorangrepet i 2011.

– Det er noen styrker ved å oppleve fæle ting, som gjør at du kan få andre perspektiver på livet. 22. juli-generasjonen ser alvor på en annen måte. Hvis du spør typisk voksne folk om Trump, så får du et hånlig flir. «Han er så gæren», sier de, mens jeg opplever at unge politikere ser alvoret på en helt annen måte.

– Det er ikke så veldig artig når du ser Timothy Snyder flykte til Canada i frykt for å bli undertrykt og fengslet for det han står for. Det er en lettbeinthet som er naiv fra dem som er oppvokst under Berlinmurens fall, som ikke finnes hos oss som er oppvokst i «mørketid». Det tror jeg er et håp i seg selv, at du kan snakke sant om det som foregår.

Politisk pub

En podkast som spilles inn live på pub, med kjente gjester som snakker om viktige tema i det norske samfunnet.

Politisk pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

