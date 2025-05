Vedum advarte mot kutt i matmomsen – nå krever han det

«Vedum mener kutt i matmomsen er en dårlig idé», skrev TV 2 sommeren for to år siden, da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum fortsatt var finansminister i Støre-regjeringen. Mandag slo han kontra og innkalte pressen til en Coop Prix-butikk for å fortelle at kutt i matmomsen er en helt strålende idé.

Vedum nikker bekreftende når Dagsavisen minner ham på hva han sa som finansminister i Ap/Sp-regjeringen i august 2023.

– Ja, det er riktig at når det stod på som verst, da svarte jeg på vegne av både Sp og Ap, og da prioriterte vi andre avgiftskutt. Som lavere moms på vann og avløp, lavere avgifter på trafikkforsikring og lavere inntektskatt, sier Vedum.

– Det er en litt roligere situasjon i dagligvaremarkedet nå enn det var for et par år siden, for da var det så enorme svingninger i råvareprisene, legger han til.

Hastig pressetreff

Sp krever nå at kutt i matmomsen fra 15 til 10 prosent skal på bordet når partiet om kort tid går inn i forhandlinger i Stortinget med Arbeiderpartiet og SV om revidert nasjonalbudsjett.

– Norske familier, pensjonister og studenter, alle bør få lavere matregninger. Derfor er dette vår tyngste prioritering. Dette vil hjelpe hverdagsøkonomien til folk, sa Vedum, som poserte for fotografene foran butikkhyller og en stabel med matvarer som alle så ut til å være norske produkter av typen rømme fra Tine og salami fra Grilstad.

Det litt hastig innkalte pressetreffet kom noe overraskende på, for regjeringens fortrukne budsjettpartner de siste fire årene, SV, har ikke pleid å annonsere sine krav på en pressekonferanse på forhånd.

Må sikre støtte

Vedum argumenterte på pressekonferansen for at et kutt i matmomsen vil gi en familie med to barn en innsparing på 7.500 kroner i året, og at dette vil koste rundt 2,25 milliarder for 2025, og 9 milliarder neste år. Ordningen skal etter planen innføres fra 1. august. Sp skal dekke dette inn ved å flytte på penger i nasjonalbudsjettet, men verken Vedum eller finanspolitiker og sjefsforhandler Geir Pollestad ville si noe nå om hvor disse pengene skal hentes fra.

Det var i forrige uke at Ap-regjeringen la fram sitt budsjettforslag. Ap og finansminister Jens Stoltenberg må sikre støtte fra sin tidligere regjeringspartner Sp og faste budsjettpartner SV for å få flertall i Stortinget. Partiene må levere sin innstilling til Stortinget innen 13. juni.

Det er første gang Sp går i budsjettforhandlinger med sin tidligere regjeringspartner Ap – om et budsjett de selv har vært med på å snekre.

Det ble et ganske stort presseoppbud mellom butikkhyllene på Coop Prix i Oslo sentrum da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og forhandlingsleder Geir Pollestad holdet pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. (Lise Åserud/NTB)

– Åpenhet er bra

Sp-lederen forklarer pressesirkuset mellom butikkhyllene på Coop Prix med at han gjerne ville gjøre det helt tydelig hva partiet hans mener.

– Det er jo viktig at når man har sånne diskusjoner, at det er en åpenhet rundt hva de ulike partiene prioriterer. Åpenhet er bra! mener Vedum.

– Vi mener at det er viktig å få ned kostnadene for folk, og da er det også tydelig og forutsigbart hva som er Sps hovedprioritering, tydelig også for både Ap og SV. Vi har jo fått til avgiftskutt sammen med Ap og SV før. For eksempel blir det lavere avgift på vann og avløp fra 1. juli. Det har vi fått til sammen, sier Vedum til Dagsavisen

– Det har også vært veldig harde kamper mellom Sp, Ap og SV på andre avgifter, men akkurat når det gjelder mat, så burde det være noe som alle kunne være for, å redusere kostnadene på mat, mener Sp-lederen.

– Men er kutt i matmomsen et absolutt krav? Er det slik at hvis ikke Sp får dette, så blir det ikke noen enighet om budsjettet?

– Jeg tror de skjønner hva vi sier når vi er så tydelige på dette her. Her er det en veldig tydelig prioritering fra Sp som sier at: «Dette skal vi få til», sier Vedum til Dagsavisen.

– Klokt å stemme Sp

Sp-lederen svarer ikke direkte på om det er stortingsvalgkampen som spøker i bakhodet når Sp benytter denne anledningen til å gå så høyt på banen.

– Dette er noe Sp prioritert hele veien. Vi har vært partiet som tidligst har vært mot å øke avgifter for folk, enten det har vært el-avgifter eller vann og avløp. Vi har kjempet for det hele veien, understreker Vedum overfor Dagsavisen.

– Så hvis man er opptatt av å ikke øke avgifter og ikke ønsker at Høyre, Frp og Venstre skal styre Norge, så er det klokt å stemme Sp!

– Krevende forhandlinger

Vedums motpart og Aps forhandligsleder i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett, Aps finanspolitiske talsperson Tuva Moflag, svarer ikke direkte på hva hun syns om Sps Coop Prix-utspill om matmoms.

– Jeg gir mine tilbakemeldinger direkte til budsjettpartnerne når forhandlingene formelt er i gang, skriver Moflag i en tekstmelding til Dagsavisen.

Heller ikke SVs forhandlingsleder Andreas Sjalg Unneland svarer direkte på hva han mener om Sps offensive og offentlige måte å gå inn i forhandlingene på, eller om SV vurderer et lignende opplegg. Men han virker enig med Sp i at noen grep må gjøres i budsjettet for at folk skal få bedre råd.

– Det er tøffe tider for folk. Høye matvarepriser, renter og leiepriser tynger både enkeltpersoner og barnefamilier, derfor må vi nå trygge folks hverdagsøkonomi på måter som faktisk monner, skriver Unneland i en tekstmelding, og fortsetter:

– Det er helt tydelig for oss at det trengs en revidering av budsjettet som omfordeler til de som har båret en altfor høy kostnad de siste årene fra de som har skodd seg godt i dyrtiden. Dette blir krevende forhandlinger fordi det er krevende tider for folk.

