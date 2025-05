Bodø-ordfører: Midlertidig base gir økt sikkerhet og beredskap

– Dette betyr økt trygghet og sikkerhet i nordområdene, men det er også en anerkjennelse av det store forsvars- og beredskapsmiljøet vi har her, sier Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) til Dagsavisen.

Regjeringen foreslår en ekstraordinær bevilgning på 438 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2025. Midlene skal gå til etableringen av det midlertidige luftoperasjonssenteret (CAOC) i Bodø, og skal sikre at satsingen ikke går utover Forsvarets planlagte aktiviteter eller andre tiltak i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Regjeringen har besluttet at Natos luftoperasjonssenter skal plasseres midlertidig i Bodø. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Østfold håper på permanent løsning

I Østfold blir beslutningen om å legge senteret til Bodø sett på som en foreløpig løsning – ikke en endelig avgjørelse. Råde-ordfører René Rafshol og Mosse-ordfører Simen Nord, begge fra Høyre – mener Rygge fortsatt er det beste alternativet.

– Vi vet at selv om regjeringen kommer med sitt forslag om plassering av luftoperasjonssenteret er det Nato som har siste ordet i saken. Regjeringen må tenke bemanning, og sikkerhet – da kommer Rygge best ut, mener Rafshol og Nord.

Dette er saken

Nato har besluttet å etablere sitt tredje luftoperasjonssenter (CAOC) i Norge. De to andre ligger i Tyskland og Spania.

Senteret skal lede og planlegge luftoperasjoner i Norden og Nord-Europa.

To steder er aktuelle for lokaliseringen: Bodø og Rygge. Luftforsvaret anbefaler Rygge, mens forsvarssjefen anbefaler Bodø som ny base.

Avgjørelsen om lokalisering skal tas før Natos forsvarsministermøte i juni 2025.

Bodø blir midlertidig vertskap for senteret.

Østfold-ordførerne får følge av forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap), som understreker at den midlertidige plasseringen ikke skal forskuttere den permanente lokaliseringen.

– Vi skal løse oppdrag for Nato gjennom det nye luftoperasjonssenteret allerede i år. Da må vi ha midlertidige lokaler på plass, sier Sandvik.

Bodø-ordfører mener midlertidig bør bli permanent

Selv om regjeringen understreker at midlertidig plassering i Bodø ikke nødvendigvis betyr en permanent løsning, reagerer Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) med undring.

– Jeg tror det blir tilnærmet umulig å velge noe annet fordi Bodø er best egnet. Når regjeringen velger å bruke flere hundre millioner kroner på å ruste opp her i Bodø, mener jeg det er naturlig at vi også blir en permanent base, sier han.

Han peker spesielt på anlegg 1210 ved Bodø flystasjon og det nærliggende fjellanlegget til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som realistiske alternativer for en varig løsning.

– Vi har allerede mye militær infrastruktur og kompetanse her, som nå vil styrkes. Da mener jeg det er bedre bruk av samfunnets begrensede ressurser å satse videre i Bodø, fremfor først å ruste opp for så å bruke like store beløp på å etablere seg et annet sted senere. Ingen er interessert i at det skal sløses med midlene som skal gå til forsvar av landet, fortsetter Ingebrigtsen.

Rygge peker på sikkerhet og strategisk beliggenhet

Luftforsvarets har anbefalt Rygge som plassering av det nye Nato-senteret i Norge, men i et gradert dokument NRK fikk tilgang til, anbefaler forsvarssjef Eirik Kristoffersen Reitan utenfor Bodø som ny Nato-base. Da forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) besøkte Rygge i mars, pekte han på en helhetsvurdering, dialog med Nato og forsvarssjefens råd som avgjørende for den endelige plasseringen av luftoperasjonssenteret – i Nordland eller Østfold.

Forsvarsekspert Tormod Heier ved Forsvarets høgskole har tidligere uttalt til Dagsavisen at han ikke vil mene noe om plasseringen av Natos nye luftoperasjonssenter, men at overlevelsesevne ved et russisk angrep bør veie tyngst. Han mener Rygge er bedre beskyttet enn Bodø, blant annet på grunn av beliggenhet og tettere tilknytning til det europeiske luftforsvarssystemet.

Råde-ordfører René Rafshol og Mosse-ordfører Simen Nord (H) mener Rygge fortsatt er det beste alternativet for Natos nye luftoperasjonssenter. (Kenneth Stensrud / Tomm Pentz Pedersen)

Østfold-ordførerne René Rafshol og Simen Nord peker på nærheten til et større arbeidsmarked, flere internasjonale skoler, bedre tilgang til europeiske partnere og større sikkerhet mot bakkeinfiltrasjon som Rygge-flyplassens største fortrinn.

– Med Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer blir også Østersjø-regionen strategisk viktig. Da er det naturlig å ha CAOC lokalisert i Østfold, mener Nord.

Bodø klar for permanent rolle – etterlyser avklaring fra regjeringen

Lokaliseringsdebatten fortsetter, og Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener Bodø bør bli den permanente basen. Han viser til at byen oppfyller alle Natos krav og at det nå satses tungt på stedet.

– En varig militær tilstedeværelse i nord er i både Norges og alliertes sikkerhetspolitiske interesse, sier Ingebrigtsen og understreker at kommunen er forberedt på å ta imot flere hundre forsvarsansatte. Har kapasitet på både boliger, skoler og tjenester. Samtidig etterlyser han raskere avklaring fra regjeringen om den endelige plasseringen, og forventer en langsiktig satsing på Bodø som forsvarsknutepunkt.

– Skole er en prioritert sak for de lokale styringspartiene Høyre, Venstre og FrP. I tillegg får vi nå på plass en internasjonal skole som kan ta imot forsvarsbarn fra familier som eventuelt blir bosatt her. I forbindelse med flyttingen av dagens flyplass åpner vi dessuten mye areal som kan brukes dersom behovet skulle oppstå. Her ønsker jeg å understreke at Bodø er vant med være vertskap og tilpasse oss forsvarets behov, fortsetter Ingebrigtsen.

– I lokaliseringsdebatter vil det alltid bli noen som er fornøyde og noen som er mindre fornøyde, sa forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) under besøket på Rygge i mars. (Tomm Pentz Pedersen)

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Marte Gerhardsen, opplyste i april til Dagsavisen at det er planlagt å ta stilling til lokaliseringen av luftoperasjonssenteret før Natos forsvarsministermøte i juni.

