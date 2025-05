Mike Peters (1959 - 2025): Alarmen har stilnet

The Alarm var en av de mest tidstypiske gruppene fra 80-årene. Til å begynne med hadde de det høyeste håret man kunne tenke seg, og sanger som var godt egnet til å tenne entusiasmen hos et stort publikum. Men konkurransen var hard på dette området. Waliserne ble aldri superstjerner. Gruppa forsvant i 1991, og Peters fortsatte på egen hånd. Han samlet etter hvert en ny utgave av The Alarm, fikk tilbake en lojal fanskare, og vendte dette med å opptre for spesielt interesserte til sin egen fordel. Med et unikt pågangsmot, til tross for store helsemessige utfordringer.

Mitt første møte med The Alarm kom 16. august 1982, da de var oppvarmingsgruppe for The Undertones på en konsert i Kilburn i London. Jeg ble umiddelbart overbevist om at dette var ei gruppe vi kom til å se og høre igjen. Gruppa hadde allerede gitt ut singelen «Unsafe Buildings» for egen regning, men nå hadde de fått platekontrakt med I.R.S. som hovedsakelig presenterte nye alternative amerikanske rockeband som R. E. M og Wall Of Voodoo.

Den første store opptredenen til The Alarm var å varme opp for U2 i London i 1981. Ei gruppe de hadde mye felles med, med sin storslåtte visjon om rock som ikke var redd for å vise sentimentale følelser, med hjertet utenpå skjorta. Gjerne med referanser til Mike Peters’ kristne tro. Problemet for The Alarm var at de hele tida lå et år etter U2 i løypa. Også da de spilte på Kalvøyafestivalen i 1984 var det opplagt at mange ville mene at U2 hadde vært bedre året før.

Mike Peters (til høyre) med The Alarm i 1985. (I.R.S. Records)

The Alarm spesialiserte seg på det jeg kaller fanesanger, «anthems», som det kalles på engelsk, med store følelsesladede refrenger som er godt egnet for rungende allsang på fester og konserter. Sanger som «The Stand», «Sixty-Eight Guns», «Blaze Of Glory», «Where Were You Hiding When The Storm Broke», «The Deciever» og «Spirit Of 76» var på manges lepper i noen år. Men fremgangen var begrenset etter de første årene, og under en konsert i London i 1991 annonserte Mike Peters at han var ferdig med gruppa.

Mike Peters i 1997, på et av sine mange besøk i Oslo. The Alarms siste konsert her var i 2019. (Paal Audestad)

Etter at The Alarm ble oppløst opptrådte han alene i mange år, men også sammen med fire gamle kolleger i bandet med det selvironiske navnet Dead Men Walking – med Glen Matlock (Sex Pistols), Captain Sensible (The Damned), Pete Wylie (Wah!) og Kirk Brandon (Theatre Of Hate). I et par år var han også sanger i Big Country, som erstatning for deres frontmann Stuart Adamson, som gikk bort i 2001.

Mike Peters ble rammet av leukemi i 1995, men ble frisk nok til å spille videre. I 2005 kom sykdommen tilbake, men han nektet å gi opp. Resten av livet kombinerte han artistkarrieren med stadig nye behandlinger, og et utrettelig arbeid for kreftsaken. Han opprettet stiftelsen Love Hope Strength i 2003, med utstrakt informasjonsarbeid. Konserter med gode venner på høye fjelltopper var en del av konseptet, ikke bare på toppen av Snowdon på hjemmebane i Wales, men også Kilimanjaro, og en gang på en basecamp ved Mount Everest. I 2019 fikk Peters ordenen MBE, Member of The Most Excellent Order of The British Empire, for sin innsats for arbeidet mot kreft.

Ved inngangen til det nye århundret bestemte Mike Peters seg for at tida var inne for The Alarm igjen. Foranledningen var en stor CD-boks med ni plater, kalt «Alarm 2000», med alle sangene gruppa hadde gitt ut i sin storhetstid. Den siste av disse ni platene hadde bare én sang, som Peters spilte inn spesielt til hver enkelt som bestilte boksen, med en valgfri Alarm-låt med personlig dedikasjon fra sangeren selv. Det var dette møysommelige arbeidet som fikk ham til å la The Alarm komme tilbake for alvor.

– Jeg trodde dette bare kom til å interessere noe få hundre og ville gjøre det noe spesielt for disse, men fire år etter kom det fortsatt bestillinger. Jeg har sikkert spilt inn mellom to og tre tusen versjoner av «Spirit Of 76». Det tar meg tilbake til kjernen i sangene. Det er en tid for å la folk høre de gamle sangene, og en tid for å være del av framtiden igjen, fortalte Mike Peters meg i 2004.

Anledningen for dette intervjuet var at Peters hadde en snedig plan for å ta The Alarm tilbake på hitlistene. De ga ut en singelen «45 RPM» under navnet The Poppy Fields, og lot tenåringsgruppa The Wayriders opptre i videoen.

– Altfor mye taler mot et band som The Alarm. Vi begynte i 1981, ble oppløst i 1991, og når vi prøver oss igjen kommer alle til å si «de vil aldri bli like gode». Å overbevise folk om noe annet vil være en lang oppoverbakke. For å bli hørt i dagens omgivelser gjorde vi det på denne måten. Vi fant ut at vi ville dikte opp et band, for å få folk til å høre på The Alarm igjen, forklarte Mike Peters.

«45 RPM» med The Poppy Fields snudde ikke opp ned på hitparadene, men kom inn på en 28. plass på den britiske singellista. Den jublende hyllesten til singelplata som uttrykksform beviste et poeng. The Alarm kunne fortsatt hevde seg i den store sammenhengen.

For kjennere av The Alarm kom avsløringen av The Poppy Fields ikke som noen overraskelse. «In The Poppy Fields Collection» hadde vært tittelen på en serie plater som har vært til salgs på nettstedet til gruppa. 54 sanger på fem plater, som det gikk an å abonnere på. Tilhengerne fikk til slutt stemme over hvilke 12 av de 54 som skulle komme med på samlingen med de beste av dem.

– Altfor mange er helt besatte av nye navn. Hvert eneste land har snart TV-show for å skape nye idoler. Kanskje kan noen av oss som er litt eldre også fortsatt lage utfordrende musikk. Jeg kommer ikke til å lage de beste platene nå, men gode plater med The Alarm, mente Mike Peters.

Mike Peters fortalte historien om forfatteren Alexandra Ripley som fikk skrive en offisiell oppfølger til Margaret Mitchells «Gone With The Wind» 60 år etter. Hun skal ha begynt arbeidet med å sette seg ned og skrive av originalen for hånd flere ganger, for å komme inn i stemningen. Først etter å ha spilt «Spirit of 76» om igjen noen tusen ganger følte Peters at han nå kjente sangenes egenverdi.

NEPAL-ENTERTAINMENT-MUSIC-CANCER Mike Peters fra The Alarm og Glenn Tilbrook fra Squeeze under en opptreden i Kathmandu 2007. De spilte for stiftelsen Love Hope Strength som jobber for kreftsaken. (PRAKASH MATHEMA/AFP)

The Alarm var nå blitt en familiebedrift, styrt fra Mike Peters hjemby Rhyl i Wales. Her inviterte også Peters tilhengere fra hele verden til sammenkomsten «The Gathering» hvert år.

– Dette begynte med at jeg fikk kreft, og ikke kunne reise rundt på en stund. Så byttet vi bare roller, slik at de som ville høre meg ble dem som måtte hoppe på tog og fly for å komme til konsertene. Sist spilte jeg 78 sanger på to kvelder. Det er slike sammenkomster der folk like gjerne vil høre gamle B-sider som «Sixty-Eight Guns», fortalte han.

Til tross for sine helsemessige prøvelser fortsatte Mike Peters å arbeide helt til det siste, alltid med optimistiske meldinger for framtida. Et nytt album, «Transformation» var satt opp for utgivelse 5. juni, og kommer sannsynligvis ut som planlagt. Alarmen går, men dessverre for siste gang.