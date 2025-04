Høyrepopulister flokker seg rundt pavekandidat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pavekandidat kardinal Robert Sarah kan bli den første svarte paven.

Kardinalen fra Afrika beskrives som en «helt» blant konservative katolikker og ytre høyre, men en fare for progressive politikere i Europa.

Dette skyldes Sarahs konservative syn på muslimsk innvandring, tradisjoner og «moralsk forfall» i Vesten.

– Kardinal Sarah er en av de som har vært hardest mot spredningen av radikal islam i Vesten. Han er en av de som tar mest til orde for å ta den trusselen seriøst, sier nestleder i FpU og katolikk, Lars Barstad Løvold.

Mener Vesten forråder sine røtter

Den afrikanske kardinalen har ved flere anledninger uttalt at Europa selvdestruerer ved å tillate muslimsk innvandring. Sarah mener at Vesten forråder sine kristne røtter og lar seg bli invadert av «en fremmed befolkning».

Det mener nestlederen i FpU er standpunkt Den katolske kirke bør fronte fremover. Pavekandidaten ble beskrevet som en favoritt i et innlegg på Løvolds Instagram.

– Hvorfor skal kirken og paven ta standpunkt i debatten om innvandring?

– Vi ser at i flere europeiske land innskrenkes ytringsfriheten på grunn av innvandring. Koranbrenning forbys. I tillegg har det vært tilfeller av religiøst motivert vold mot kristne. Som resultat er det mange som ikke tør å være åpne om troen sin. Her er kardinal Sarah tydelig på farene som kan oppstå hvis vi tar imot for mange flyktninger fra enkelte land.

Advarer mot Sarahs retorikk

Professor i kristendomshistorie ved Universitet i Innlandet, Eivor Oftestad, advarer derimot mot kardinalens retorikk. Oftestad er medlem av Den katolske kirke og skal starte som kommentator i Vårt Land.

Professoren mener at Sarahs retorikk, slik den blir referert og brukt, kan bidra til steilere fronter i et splittet Europa.

– Sarah mener at det kristne Europa burde forsvare sin egen identitet, og oppfordrer unge afrikanere til å bli i sine egne land og bygge opp fremtiden der. Han peker på viktige problemstillinger, men i stedet for å bli en konstruktiv stemme, kan rollen hans fort bli å befeste en polarisering.

I 2019 kom Sarah med et av sine mest kontroversielle utspill:

«Det er falsk fortolkning å bruke Guds ord for å fremme migrasjon.»

Sitatet kritiserer at ideen om menneskeverd har blitt brukt som argument for å ta imot innvandrere og flyktninger. Uttalelsen er populær blant kristenkonservative kontoer på sosiale medier.

Mener kirken politiseres

Sarahs høylytte meninger om muslimsk innvandring, abort og kjønnsmangfold står i sterk kontrast til pave Frans.

FpU-nestleder Løvold mener at pave Frans’ liberale holdninger har gjort tro og kirke politisk.

– Kan ikke kardinal Sarahs sterke meninger føre til en politisering av kirken?

– Den katolske kirke har alltid vært konservativ. Den står på hva den mener, uansett hvor upopulært det er. Det tror jeg er grunnen til at så mange unge menn nå melder seg inn i Den katolske kirke. De er lei av å se Den norske kirke bli politisert og å stadig tilpasse troen sin til det moderne samfunnet.

– Risikerer å sekularisere troen

Teologiprofessor Oftestad er skeptisk til at kristen tro blir brukt til å fremme politiske standpunkter. Da er det fare for at troen blir sekularisert, mener hun.

– Den kristne troen sprenger grensene for politikken, og har et mål i en annen verden enn denne. «Mitt rike er ikke av denne verden», sa Jesus. Men samtidig sa han «Gi keiseren hva keiserens er». Hvordan man skal forholde seg til reelle politiske utfordringer, som blant annet masseinnvandring er, er en viktig diskusjon.

At disse meningene kommer fra en svart afrikansk kardinal, og ikke fra en hvit nasjonalist, gjør dem til en større trussel for den progressive fortellingen, skriver den britiske konservative avisen The Spectator.

– Motbevis mot rasisme

FpU-nestleder Løvold mener at den konservative støtten om Sarah er et motbevis til rasismeanklager mot konservative. Det til tross for kardinalens utspill om innvandrere.

Onsdag delte FpU-nestleder Løvold et innlegg på Instagram med et bilde av pavekandidaten og teksten:

«Progressive anklager stadig konservative for rasisme; mens konservative på sin side håper at den neste paven blir en afrikaner.»

– Hvorfor bruker du kardinal Sarah som et argument for at konservative ikke er rasistiske?

– En stadig større andel av verdens katolikker er afrikanere og mange håper på at det vil gi en svart eller afrikanske pave. Også «hvite konservative menn». Det viser at hudfarge har ingenting å si, men hvilke verdier man har og hva man velger å fokusere på.

Kardinal Robert Sarah

Kardinal Robert Sarah er født i Guinea, Afrika i 1945. Han er 79 år, noe som gjør dette til det siste året han har mulighet for å bli pave. Aldersgrensen er 80 år.

Flere av Sarahs uttalelser har blitt populære blant konservative og deles på sosiale medier.

Et av hans mest populære sitater er: «As a bishop it is my duty to warn the west! The barbarians are already inside the city», på norsk «Som biskop er det min plikt å advare Vesten! Barbarene er allerede innenfor bymurene.»

