Trædal en av tre nye spaltister i Dagsavisen: – Jeg liker jo å utfordre andre

Fra og med fredag kan du stifte bekjentskap med tre nye spaltister i Dagsavisen, som ønsker å satse enda mer på kommentar og analyse.

Først ut av spaltistene er Eivind Trædal.

– Jeg er jo ekstra glad i å skrive om klima, miljø og antifascisme, som har vært spesielt aktuelt den siste tida. Det er noen av temaene jeg er opptatt av, også blir det kanskje litt ekstra Oslo-fokus siden jeg har vært lokalpolitiker i ti år og kjenner Oslo godt, sier Trædal til Dagsavisen.

Sammen med Svein Tore Bergestuen og Anna Sabina Soggiu blir han fast spaltist fremover. De kommer til å levere nye tekster hver fredag.

– Vi befinner oss i en brytningstid. Eller en skjebnetid, om du vil. USA, supermakten som har vært en garantist for en verdensorden som har vært stabil og trygg for vårt land, står i fare for å synke ned i en autokratisk hengemyr. Russland kriger i Europa. Ytre høyre styrker seg i Europa, og har fått makten flere steder. Samtidig har det norske sosialdemokratiet vist seg å være langt skjørere enn mange kanskje trodde – selv om Arbeiderpartiet har en gledelig utvikling på meningsmålingene om dagen. Kort sagt: Det står mye på spill, sier Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien og fortsetter:

– I en slik situasjon mener vi analyserende, tydelig og slagkraftig kommentarstoff er ekstremt viktig. Vi trenger sterke penner som kan beskrive hva som skjer bak all støyen og røyken. Derfor har vi valgt å forsterke spaltistkorpset vårt. Vi har prøvd å samle ulike stemmer som, på ulike vis, tilhører den brede venstresida – eller det store sosialdemokratiske teltet, om du vil. Venstresiden og antiautoritære krefter må stå sammen nå, for å bekjempe mørke krefter som ønsker å se verden brenne.

Vil vise seg fra en ny side

Bredeveien er meget godt fornøyd med avisens nyeste tilskudd, og beskriver dem på følgende vis:

– Anna Sabina Soggiu har skrevet godt, blant annet i boka «Vi fattigfolk», om hvordan det er å vokse opp fattig på østkanten i Oslo. Hun har kompetanse på sosiale utfordringer i storbyen som få andre. Det er mye snakk om «norske tilstander» og ungdomskriminalitet om dagen. Anna Sabina vil bidra med viktige perspektiv som ellers er fraværende i den debatten.

– Svein Tore Bergestuen er en tydelig og stridbar stemme, med en god penn. Han vil bidra med gode og viktige analyser om situasjonen vi befinner oss i.

– Eivind Trædal trenger vel kanskje ingen ytterligere presentasjon, alle som har brukt sosiale medier i Norge har vel møtt ham en gang eller tre. Trædal er stridbar – og kontroversiell. Han er samtidig en av våre tydeligste stemmer i kampen mot ytre høyre. Han hører naturlig hjemme som spaltist i en bred sosialdemokratisk avis som vår, sier Bredeveien.

Trædal håper å bruke spalten sin på å bevise at han kanskje ikke er fullt så kontroversiell som mange mener han er.

– Jeg liker jo å utfordre andre, men etter min erfaring opplever jeg at alle fornuftige folk blir enig med meg når de først får tenkt seg om. Så jeg håper å kunne bruke spalten på å vise at jeg kanskje ikke er så kontroversiell egentlig, men bare litt foran i løypa, sier Trædal til Dagsavisen og ler.

– Etter min erfaring opplever jeg at alle fornuftige folk blir enig med meg når de først får tenkt seg om, sier Eivind Trædal som er ny spaltist i Dagsavisen (Pål Karstensen)

Styrker lørdagsavisen

MDG-politikeren og forfatteren synes det var veldig stas å bli spurt.

– Dagsavisen er en veldig flott avis, og jeg er glad for at jeg får være med i stallen med mange andre flinke skribenter, og at jeg får lov til å bidra med mine tanker også der og ikke bare hos Mark Zuckerberg.

I tillegg til de tre nye spaltistene stokker vi også litt om på avisene våre om dagen, der kjente stemmer som Sigrid Bonde Tusvik, Linn Stalsberg og Magnus Forsberg fremover blir å finne i lørdagsutgaven av avisen.

– De får følge av Stian Bromark, redaktør i Agenda Magasin og tidligere debattredaktør i Dagsavisen – og selvsagt av Siri Dokkens sterke tegninger. Det vil gjøre lørdagsavisa vår enda bedre. Vi er sikre på at denne omrokkeringen vil styrke oss og gi våre lesere – gamle som nye – enda mer provoserende, tankevekkende og opplysende lesestoff, avslutter Jo Moen Bredeveien.

