Økte veterinærpriser gir dyrere forsikring

– Det som først og fremst driver kostnadene våre opp er høyere veterinærpriser, og at dyreeiere bruker veterinærer oftere.

Det sier Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria dyreforsikring til Dagsavisen.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt lyder advarselen fra Sverige: «Å eie kjæledyr har blitt et klassespørsmål» – dette med bakgrunn i økte priser for veterinærbehandlinger. Også her i landet har flere dyreeiere meldt om sjokkregninger. Facebook-gruppa «Veterinæropprøret» har nå tett på 30.000 medlemmer.

Hunder forsikres oftest

Det er ca. 585.000 hunder og mellom 7-800.000 katter i Norge.

Ca. 65 prosent av hundene og rundt 10-15 prosent av kattene er forsikret, ifølge Finans Norge og Agria dyreforsikring.

Ifølge Finans Norge og Tryg forsikring bruker nordmenn nærmere 1,6 milliarder kroner i året på å forsikre kjæledyrene sine.

Mellom 2019 og 2024 har andelen forsikrede dyr økt med anslagsvis 35 prosent, ifølge Agria Dyreforsikring. Økningen var størst under pandemien, da mange valgte å skaffe seg kjæledyr.

Agria/Tryg/Finans Norge

– Det beste rådet vi kan gi er at man undersøker priser hos forskjellige veterinærer før man behandler dyret sitt. En prissammenligningstjeneste, som eksempelvis «Snute», kan være en fin måte for dyreeiere å innhente prisinformasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring.

Prisdrivende veterinærbehandlinger

Ifølge Tryg, som henviser til tall fra Finans Norge, bruker nordmenn nærmere 1,6 milliarder kroner hvert år på å forsikre kjæledyrene sine. Ved årets begynnelse var drøye 320.000 kjæledyr forsikret.

Økte kostnader til veterinærbehandlinger gir dyrere forsikring. Det kan gå utover dyrevelferden, mener Stenseng i Agria dyreforsikring.

– Det kan bli et problem for bransjen i fremtiden dersom veterinærbehandling, og dermed også prisen for å forsikre kjæledyr, blir så kostbar at folk ikke kan ta seg råd til å behandle og forsikre dyrene sine. Vi er opptatt av å spre skadeforebyggende informasjon, sier hun og fortsetter:

– Det er spesielt to faktorer som fører til høyere forsikringskostnader for våre kunder: Det ene er høyere kostnader for veterinærmedisinsk behandling. Den andre er hvor ofte dyreeiere går til veterinæren. Vi ser at hele en av fire hunde- og katteeiere i snitt har behov for veterinærforsikringen sin én eller flere ganger i løpet av ett år.

– Dyr må ikke anskaffes på impuls. Det er viktig at man har den nødvendige tiden som kreves, samt er bevisst på kostnadene rundt mat, utstyr, forsikringer og ikke minst veterinærutgifter, har Ole Johnny Martinsen, leder for Moss og Omegn Dyrebeskyttelse, uttalt til Dagsavisen. (Privat)

Direkteoppgjør øker

De fleste klinikker og veterinærer i Norge har mulighet til å foreta direkte skadeoppgjør. Det betyr at du som kunde slipper å legge ut for veterinærbesøket og senere få penger tilbake fra forsikringsselskapet.

Omtrent 60 prosent av skademeldingene våre blir behandlet via direkteoppgjør, forteller Stenseng i Agria.

– Vi ser en økning i andel saker som blir sendt inn som direkteoppgjør de siste årene. Mange kunder syns det er smidig å kunne betale egenandelen og det som eventuelt ikke dekkes hos veterinæren, i stedet for å betale hele regningen og sende inn selv for refusjon i ettertid. Vi sender alltid ut oppgjørsbrev slik at du som kunde kan følge med på hva som ble sendt inn og hvor mye som ble dekket.

– Hvordan samarbeider Agria med veterinærbransjen?

– Agria er et uavhengig forsikringsselskap uten noen eierforhold til dyreklinikker i Norge. Vi samarbeider med klinikker i form av å tilby direkteoppgjør, samt av og til i forbindelse med markedsføring av produkter eller tjenester, svarer administrerende direktør Camilla Stenseng.

– Tryg samarbeider med FirstVet, som tilbyr veterinærkonsultasjoner via video. Det sikrer rask rådgivning om kjæledyrets helse uten å måtte dra til en fysisk klinikk, sier senior kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring. (Tryg)

Brandeggen i Tryg forsikring forteller at mage- og tarmproblemer, tannbehandling og muskel- og leddplager er det som oftest belastes forsikringen blant kjæledyreeiere. Han får følge av Stenseng i Agria dyreforsikring:

– Vår skadestatistikk viser også at det er mageproblemer, som oppkast og diaré i tillegg til ørebetennelser og allergi som er skademeldingene vi får inn flest av på hund. På katt er det flest sårskader, tannsykdom og mageproblemer. På hest er det halthet, kolikk og magesår, forklarer hun.

Hund er ikke hund

Prisen for å forsikre kjæledyret ditt varierer i forhold til alder og rase.

– Våre forsikringspriser er i hovedsak basert på statistikk og prognoser for erstatningsutbetaling for den rasegruppen dyret tilhører, dyrets alder og bostedsadresse. Som spesialister gjennom mange år på forsikring av familiedyr og hest, har vi en stor mengde data som ligger til grunn for å beregne risiko og priser, forklarer Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria dyreforsikring.

– Prisen på forsikring varierer fordi forskjellige raser har ulik risiko for sykdommer, skader og levealder. Noen hunderaser er mer utsatt for arvelige lidelser, hofteproblemer eller hjertesykdommer, noe som kan øke kostnadene. I tillegg påvirker faktorer som blant annet hundens størrelse, aktivitetsnivå og gjennomsnittlig levealder forsikringsprisen. Store hunder har ofte høyere veterinærkostnader enn små hunder, noe som har betydning når prisnivået for forsikringene fastsettes, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring.

