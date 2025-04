Dårekisten under Ekebergskrenten

I 1735 hadde Hospitalet blitt beordret å ta imot en «afsindig» tjenestepike som hadde tatt livet av husbondens spebarn. Året etter beordret kongen i København alle hospital i de store byene å sette av plass til to «dårekister», avlukker til forvaring av såkalt avsindige. I dag snakker vi om psykiatriske pasienter. Men det handlet om å oppbevare «rasende» og utagerende mennesker som familien ikke kunne ha hos seg. En dårekiste kunne være et eget avlåst rom, men kunne også være et gitter satt over en seng. I 1778 sto det ferdig et Dollhus ved Hospitalet, en selvstendig bygning som kunne holde 16 personer innesperret, med gitter for vinduene, fotjern og lenker. Det hele var ganske brutalt.

Foto tatt i Dollhuset rett før det ble revet i 1938. (Teigen/Oslo byarkiv)

Det var først inn på 1800-tallet at det ble stilt spørsmål ved behandlingen av psykisk syke mennesker. I 1822 publiserte stadsfysikus i Christiania, dr. Fredrik Holst, en innberetning om forholdene ved Dollhuset. Han beskrev forholdene som mildest talt uverdige. Han omtalte de innlagte som syke, i tidligere skrifter sto det som regel «afsindige». Han trakk konklusjonen at det handlet om syke mennesker med mulighet for bedring ved god, i det minste anstendig, behandling. Dette var en revolusjon. Sinnssykeasylet ved Oslo Hospital, som det nå ble hetende, var stadig overfylt og 46 år etter at det var blitt bygget, var åpenbart forholdene under enhver kritikk. Pasientene var innelåst i eneceller, uten annen lyskilde enn et lite vindu. Det var ordnet en kloakkrenne i midtgangen, og stanken var stort sett uutholdelig.

Foto tatt i Dollhuset rett før det ble revet i 1938. (Teigen/Oslo byarkiv)

For å overta legetilsynet krevde Herman Wedel Major i 1846 ombygging av flere mørke celler til en åpen dagstue og en sovesal for de rolige pasientene om natten. Fullstendig isolasjon førte kun til forverret sinnstilstand og ødeleggelser, fastslo han. Han forventet at «de syge mennesker» skulle kunne bruke utearealene og han beordret stengning av kloakkrennen i midtkorridoren og at det ble innrettet utedo separat fra hovedbygningen. Det ble gjort omfattende forbedringer, og også kjøpt inn nytt sengetøy og nye klær til pasientene. Det ble også ansatt flere pleiere. Disse enkle grepene var en revolusjon i samtiden.

Papirkopi Det nye psykiatriske sykehuset som ble bygget i 1939. (Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbeiderbladet)

Samtidig la Major planer for et sinnsykeasyl etter de mest moderne kriterier sammen med svogeren, arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. Sammen planla de Gaustad sykehus som åpnet i 1855, og Major var påtenkt stillingen som overlege.

Major gikk løs på lovgivningen rundt psykiatrisk behandling, og var drivkraft og hovedforfatter av «Lov om Sindsyges Behandling og Forpleining» av 1848. Det ble nå påbudt å undersøke pasientene, stille diagnose og føre journal over behandlingen. Det skulle også protokollføres bruk av tvang. Forholdene bedret seg betraktelig i Norge. Denne loven ble stående så godt som uendret til 1961.

Selv tiltrådte Major aldri stillingen på Gaustad sykehus. Han valgte å emigrere til USA, og han og hele familien gikk ned i et skipsforlis på overfarten i 1854. Flere mindre utvidelser av Hospitalssykehuset kom, men behovet var stadig stort. Først i 1938 ble «Dårekisten» fra 1778 revet og et nytt og for sin tid moderne psykiatrisk sykehus ble bygget.

Kilder:

Øiesvold, Terje red: Engasjement og kunnskap. Tekster i norsk psykiatri. Gulowsen, Kirsti: «Omveltninger i Oslo Hospitals historie», Tobias 2024 Oslo Hospitals arkiv, Oslo byarkiv.

