Fem fengselsbetjenter skadd i alvorlig voldshendelse

– Slik jeg ble fortalt det, så ble fem betjenter skadet under hendelsen. Det var heldigvis nok folk til stede, og det kom noen ekstra til så de fikk kontroll på situasjonen. Hadde det vært færre på jobb denne dagen, kunne det fort blitt enda mer alvorlig. Jeg forstår godt at ansatte er redde, sier Asle Aase, leder for LO-forbundet Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Tatt vare på

Lokal tillitsvalgt ved Bergen fengsel, Preben S. Klausen, bekrefter til NFF-magasinet at det var flere som kom til slik at de fikk kontroll på situasjonen.

– Dette var en alvorlig hendelse som kunne fått store konsekvenser, sier Klausen som er glad for at det nå etter forholdene går bra med de ansatte.

Han sier at hendelsen påvirker alle i Bergen fengsel.

– Det blir en realitetsorientering for alle. Generelt så er vi gode på kollegastøtte og vi har et godt arbeidsmiljø. Dette vil nok uansett ta litt tid å bearbeide for de som var aller nærmest i situasjonen, sier han.

– Det viktige her nå, er at de ansatte blir fulgt godt opp, både på kort sikt men også over tid. Her vil vi samarbeide med ledelsen for å sikre at det skjer. Heldigvis er ledelsen også opptatt av dette, sier Preben S. Klausen.

Fungerende fengselsleder i Bergen, Målfrid Kallekleiv, sier i et intervju med VG at den innsatte er tatt hånd om, og hun bekrefter at saken blir anmeldt.

Krise

NFF-leder Asle Aase har lenge varslet at det er krise i kriminalomsorgen, og at de både mangler folk og ressurser. Flere av fengslene er underbemannet, og også i Bergen fengsel har det vært en krevende situasjon lenge, framholder Aase.

– Mannen var kjent, men hendelsen kom som lyn fra klar himmel. Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om vi hadde hatt færre folk på jobb, sier han.

Slag og spark

Aase har snakket med lokale tillitsvalgte og ansatte ved Bergen fengsel for å forsikre seg om at de ansatte blir fulgt opp skikkelig.

– Denne og flere andre hendelser viser hvor krevende jobbene er, sier forbundslederen, som sier det er snakk om slag, spark og sannsynligvis bruk av en gjenstand mot betjentene.

– Saken skal etterforskes, og det blir selvfølgelig en sak for politiet og rettsapparatet. Når du utøver grov vold mot offentlige tjenestemenn, får det konsekvenser, understreker Aase.

– Hva sier denne hendelsen om situasjonen i norske fengsler?

– Dette sier mye om utfordringene vi står i, særlig knyttet til psykiatri. Mange innsatte har store psykiske problemer, og det er ikke alltid lett å forutse hvem som kan utagere og når. Underbemanning er et konstant problem. I en anstalt så skal vi alltid ta høyde for at slike situasjoner kan oppstå, men da er det avgjørende at vi har nok folk på jobb til å håndtere det, sier han.

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase. (Eirik Dahl Viggen/Fri Fagbevegelse)

Tatt opp med statsråden

Forbundslederen sier at de har tatt opp situasjonen med politisk ledelse i Justisdepartementet flere ganger, og de har også møtt statsråd Astri Aas Hansen for å diskutere dette.

– Jeg føler vi har gitt et ærlig bilde av virkeligheten. Bemanning er og vil bli en av de viktigste sakene for oss. Vi er opptatte av at det er nok folk på jobb for å håndtere både kjente og uforutsette situasjoner. Mange hendelser kommer helt ut av det blå, og da må vi ha folk nok til å være ute i fellesskapet, kartlegge og fange opp faresignaler tidlig, sier han.

Ressurser i psykiatrien

Aase mener at mennesker som er alvorlig psykisk ustabile ikke burde sitte i fengsel, men på en helseinstitusjon.

– Sikkerhetshjem, slik psykiater Randi Rosenquist har foreslått, kan være en løsning for de aller sykeste, men det er ikke nok plasser i psykiatrien i dag til å ta inn folk som sliter, sier Aase.

– Hva sier du til de ansatte som i dag er sykemeldte eller vurderer å slutte i yrket?

– Jeg forstår godt at folk blir slitne og bekymret når slike ting skjer. NFF jobber hver dag for bedre rammebetingelser og tryggere arbeidsmiljø for alle ansatte, sier han.

LO-forbundet mener det er viktig at arbeidsgiver og ledere lokalt og regionalt har nok sikkerhetsmargin og gjør grundige risikovurderinger hele tiden for å trygge de ansatte. Aase har store forventninger om mer penger i revidert statsbudsjett i mai.

– Jeg håper det kommer mer midler til flere ansatte og til driften. Sist var det budsjettforliket med SV som reddet situasjonen. Nå forventer jeg at Ap-regjeringen ser konsekvensene og tar dette på alvor, sier han.

Overtid og vikarbruk

I dag er det mye bruk overtid og vikarbruk som tærer på folk.

– Mange nye får ikke god nok opplæring, og det er tøft for både nyutdannede og erfarne. Ofte forteller ansatte meg at mange føler seg utrygge fordi de ikke helt vet hvem de har i ryggen hvis det skal skje noe, sier han.

NFF-lederen oppfordrer alle til å se sine kolleger og ikke være redde for å si ifra hvis noe føles utrygt.

– Vi må stå sammen og jobbe for at det skal bli bedre. Jeg lover i alle fall at vi i forbundet skal fortsette å kjempe for tryggere arbeidsplasser og bedre rammer for alle som jobber i kriminalomsorgen.

