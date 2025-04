Luftambulanse-pilot dømt til å betale millioner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Salten og Lofoten tingrett ga en pilot full seier etter å ha blitt avskjediget av selskapet Avincis Aviation - som står for luftambulansetjenesten. Piloten fikk også dom på at han kunne gjeninnta jobben som pilot.

LO-advokatene Katrine Hellum-Lilleengen og Fredrik Jadar, som førte saken for piloten i begge instanser, mente rettssaken lignet en Kafka-prosess – og kalte det en absurd, gåtefull og uforklarlig prosess etter frifinnelsen i tingretten.

Dommen ble anket, men piloten fikk ikke tilbake jobben.

Mister jobben

Nå har Hålogaland lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon - og gitt hans arbeidsgiver fullt medhold. Også det enstemmig.

Piloten gis heller ikke rett til å stå i stillingen inntil avskjedssaken er rettskraftig.

Dommen sier at han må betale arbeidsgivers advokater 2.460.605 kroner i sakskostnader for behandlingen i lagmannsretten, og 1.594.835 kroner til arbeidsgivers advokater i tingretten.

I tingretten, hvor han vant, ble piloten tildelt 1,4 millioner kroner i erstatning, og motparten ble dømt til å betale 1,9 millioner kroner i saksomkostninger.

Begrunnelsen

Opprinnelig ble piloten gitt avskjed i april 2023, begrunnet grove brudd på flysikkerhet, noe han ikke godtok. Da hadde vedkommende allerede vært suspendert.

LO-forbundet Norsk Flygerforbund har hele vegen gitt piloten juridisk bistand.

Avskjedigelsen ble begrunnet med bekymringer knyttet til pilotens atferd ved basen i Bodø.

Ansatte, både piloter, flysykepleiere og flykoordinatorer, beskrev et arbeidsmiljø preget av frykt, konflikt og svekket tillit.

Dommen i lagmannsretten var like knusende som i tingretten - bare med en motsatt konklusjon. Et utdrag fra dommen lyder som følger:

«Avskjeden er rettmessig og gyldig, jfr arbeidsmiljøloven paragraf 15-14 første ledd.

Avskjeden er begrunnet med at (pilotens) atferd har negativ innvirkning på arbeidsmiljøet og CRM, kan innebære redusert pasientsikkerhet og er kilde til redusert flysikkerhet, noe lagmannsretten har funnet bevist. Hans atferd er vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjeden fremstår ikke som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon. Lagmannsretten kan heller ikke se at det er svakheter ved saksbehandlingen som kan ha hatt betydning for arbeidsgivers beslutning».

Urimelig reaksjon

Pilotens advokater, LO-advokatene Jadar og Hellum, la i sin prosedyre vekt på at en rekke vitner ikke har noe å utsette på pilotens atferd, og at forhold som taler til pilotens fordel ikke er vektlagt.

– Det legges til grunn for faktum at sakene ikke kunne løses på en annen måte, og har sett bort fra forhold som taler til hans fordel. Dette er dermed en uforholdsmessig og urimelig reaksjon, mener forsvarerne. Piloten ble avskjediget fra stillingen i Avincis i april 2023 - som er en del av luftambulansen og tidligere gikk under navnet Babcock.

Forut for avskjedigelsen hadde piloten vært suspendert fra stillingen siden 17. desember 2022.

Avskjeden var begrunnet i at hans atferd «skaper uholdbare psykososiale forhold ved flybase Bodø, påvirker samhandlingen mellom besetningsmedlemmene negativt, er kilde til redusert flysikkerhet og kan innebære redusert pasientsikkerhet. For øvrig er partene enige om at (piloten) er en faglig dyktig pilot som kan «bokverket».

Psykososialt arbeidsmiljø

I oktober 2022 ble det for første gang tatt opp at det var grunn til å undersøke det psykososiale arbeidsmiljøet ved basen i Bodø. I etterkant kom det kritikk både knyttet til flysikkerhet og samhandling.

17. desember 2022 ble piloten suspendert. Og 4. april 2023 ble piloten avskjediget.

20. september 2024 kjente Salten og Lofoten tingrett imidlertid avskjeden ugyldig, og at arbeidsforholdet ikke skulle opphøre.

5. november tok tingretten ikke begjæringen om oppsettende virkning til følge. Partene var enige om at anken over kjennelsen skulle behandles under ankebehandlingen i lagmannsretten.

10 rettsdager

Ankebehandlingen ble holdt over ti rettsdager i Hålogaland lagmannsrett mellom 3. og 14. mars.

I dommen blir det blir det hevdet at «saken står i en litt annen stilling, fordi 21 samtalereferater som ikke ble lagt fram i tingretten», ble lagt fram i lagmannsretten.

Det førte altså til en annen konklusjon. I dommen heter det også at «faktiske forhold som var ukjent for arbeidsgiver på avskjedstidspunktet, har ikke svekket grunnlaget for avskjed. Men viser derimot en rød tråd».

Dette er imidlertid Fredrik Jadar uenig i. Han hevder at de samme 21 personene allerede var ført som vitner i saken, både for tingretten og og for lagmannsretten, og at bevisgrunnlaget i hovedsak var det samme i lagmannsretten som i tingretten.

Konklusjonen i dommen er likevel at «avskjeden er gyldig, forholdsmessig, rimelig og nødvendig. Arbeidstaker er klart å bebreide, mens arbeidsgiver ikke er å bebreide. Avskjeden må opprettholdes som oppsigelse. Det er ikke grunnlag for oppreisning».

Arbeidsforholdet må imidlertid opphøre ved dom.

LO tar regningen

For piloten har det vist seg lønnsomt å være organisert i Norsk Flygerforbund, som er et LO-forbund.

Piloten bærer ikke personlig ansvar for kostnadene ved saken. De dekkes av forbundet.

Advokatbistanden har hatt et omfang og en verdi som uorganiserte arbeidstakere ikke ville hatt økonomi til.

LO-advokaten Fredrik Jadar mener denne saken reiser viktige prinsipielle spørsmål om forutberegneligheten og prosessøkonomi i arbeidsrettssaker.

Tingretten og lagmannsretten har kommet med to vidt forskjellige - og enstemmige dommer.

Jadar fremhever at piloten med over 21 års tjeneste i samme selskap, brått ble suspendert og avskjediget uten at det hadde funnet sted noe akutt eller alvorlig i forkant.

– De tidsnære bevisene ga tvert i mot uttrykk for en velfungerende flykaptein med normale samarbeidsevner, sier Fredrik Jadar til FriFagbevegelse.

Piloten hadde bestått testene som er i samsvar med Luftfartstilsynets krav, og testene omfatter også samarbeidsevner, poengterer han.

– Piloten fikk ingen forvarsler om at enkelte mener at han underpresterte så dårlig at han kvalifiserte til avskjed. Bevisførselen avdekket samtidig at det hadde vært intriger og personkonflikter mellom pilotene på flybasen som ikke omfattet den aktuelle piloten i saken, påpeker han.

Han synes det er et stort paradoks at lagmannsretten kommer til det stikk motsatte bevisresultat basert på det samme bevisgrunnlaget.

Arbeidsgiverens advokat, Nicolay Skarning, hevder på sin side at lagmannsretten har satt til side en uansvarlig avgjørelse. Han har ikke ytterligere kommentarer til dommen.

