Byens kloakk

Godt under bakken i byen vi bor i finnes en hel infrastruktur av rør, ledninger og tekniske anlegg. Usynlig for oss på bakkeplan, men helt nødvendig for at byen skal fungere. Et lappeteppe av ulike byggeprosesser, mange av dem i kommunens regi. 16. september 1920 ble Oslos nye kloakkplan vedtatt i Bystyret. Byggearbeidet skulle prege bybildet gjennom hele tiåret.

Legging av hovedkloakkrør i Kongens gate ved festningen. (Ukjent/ Oslo byarkiv)

Bakgrunnen for den nye kloakkplanen var delvis bekymring for fjordens ve og vel på grunn av at store mengder urenset avløpsvann rant rett i Akerselva og i det indre havnebassenget. Økningen i innlagt vann og interessen for installasjon av vannklosetter sto trolig bak økningen i avløpsvann.

En av arbeiderne er avbildet inne i kloakktunnel. Muligens under byggingen av tunnelen ved Wessels plass. (Ukjent/ Oslo byarkiv)

Det var først og fremst på vestkanten at vannklosettene hadde blitt mange på 1920-tallet. Bystyret hadde vedtatt å bygge en forsøksstasjon for rensing av kloakk på Filipstad i 1910. Når den sto ferdig, ble det åpnet for adgang til å innføre vannklosetter i deler av strøkene Huitfeldts gate, Homansbyen, Bogstadveien, Uranienborg, Frogner og Observatoriegata. På østkanten skulle utviklingen derimot gå mye saktere og den var uløselig knyttet til utbyggingen av byens kloakksystem.

To arbeidere er avbildet inne i kloakktunnel mens de borrer seg gjennom fjellet. (Ukjent/ Oslo byarkiv)

Det ble opprettet et eget ombyggingskontor som trådde i virksomhet 1. januar 1921. Kontoret arbeidet i ett år med prosjektering og beregninger for den nye kloakkplanen. Det skulle legges store rør, noen av dem i forbindelse med byens ulike bekker og pumpestasjoner for å pumpe vannet i riktig retning slik at det kom seg til rensestasjonene.

Oppgradering av rørledning for Bislettbekken ved Nasjonalgalleriet. (Ukjent/ Oslo byarkiv)

Det ble besluttet at man skulle bygge en fellestunnel med plass for andre kommunale ledninger. Siden man allikevel skulle grave opp gatene i betydelig bredde og dybde, kunne man føre opp jernbetongvegger langs sidene av grøftene og legge et sterkt jernbetongtak over. Da ville man få en gangbar tunnel over hovedkloakken hvor det var plass til vannledninger, gassledninger, elektriske kabler og telefonledninger. På denne måten ville man unngå å måtte grave opp igjen de samme gatene. Fellestunnelen ble bygget fra Ankertorget gjennom Torggata og Kirkegata til Prindsens gate. Selve renseanlegget skulle legges på festningen.

Arbeid med fellestunnelen i Torggata utenfor Eldorado. (Ukjent/ Oslo byarkiv)

Arbeidet gikk i flere etapper over flere byggeperioder. Den såkalte vestre arm ble påbegynt med tunnelen under Wessels plass i desember 1922 og ferdigstilt med leggingen av en ledning opp Stortingsgata og Klingenberggata til Bakkegata i 1935. Den østre arm startet i 1922 i krysset Kirkegata og Tollbugata og endte i en senkning av Sofienbergbekken i desember 1936.