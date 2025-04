Vikarbruk i helsevesenet: – Det er sløsing av skattebetalernes penger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nye tall innen helsesektoren viser at det ble brukt hele 19 milliarder kroner på vikarer over fem år.

Sykehusene kjøpte vikartjenester for nær 6 milliarder kroner, mens kommunene kjøpte for 13 milliarder kroner.

NHO mener behovet for helsevikarbyråer bare vil fortsette å øke framover.

Dette er tall som får helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, til å reagere.

– Sier veldig mye

– Det sier sitt om hvor mye penger som går ut på denne måten, sier Seher Aydar til FriFagbevegelse.

Tirsdag leverte Rødt et såkalt representantforslag i Stortinget, med flere tiltak for å bedre arbeidsforholdene på sykehusene og bøte den enorme vikarbruken.

Et av forslagene omhandler spesielt bruken av vikarbyrå på sykehusene.

– En høy andel innleie er en byrde for arbeidsmiljøet. Det fører til at de faste ansatte må ta mer ansvar og drive kontinuerlig opplæringsarbeid, mener Rødt-politikeren.

Dersom en avdeling ikke klarer å fylle bemanningen, mener Aydar det først og fremst er et resultat av manglende grunnbemanning.

Ikke et uttrykk for midlertidig arbeidsbehov.

– Det er sløsing av skattebetalernes penger å budsjettere og planlegge med en minimumsbemanning bare for å la millionene renne ut til bemanningsbyråene, sier Aydar.

Ta mer ansvar

De seks milliardene som har gått til vikarbyråene de siste fem årene, er nemlig ikke seks milliarder kroner til vikarene.

– Vikarbyråene skal jo tjene penger. I en tid med stram sykehusøkonomi kan vi ikke drive slik, påpeker hun.

Et av problemene i dag er at de som sitter i førstelinjen ikke har myndighet til å omdisponere midler fra vikarbudsjettet til lønn.

Det vil Rødt gjøre noe med, ved blant annet å foreslå at avdelingslederne i helseforetakene kan få fullmakter til å omdisponere midler fra vikarbudsjett til fastlønn.

– Det kan sikre en mer robust bemanning ut fra forventet fravær og faktiske behov, sier Aydar.

Rødt foreslår også at Stortinget må be regjeringa sikre at innleie gjennom bemanningsbyrå kun kan benyttes etter avtale med tillitsvalgte – slik det er i andre sektorer.

– Slik bør det også være i helsesektoren, mener hun. Og viser til at både Fagforbundet og sykepleieforbundet mener det samme.

Les også: LO vil stramme grepet om private helseaktører

Bedre for alle

Bemanningsbyråer lager ikke nye helsearbeidere, men bare en annen tilknytning til arbeidsplassen, mener Rødt.

– God grunnbemanning med fast ansettelse, framfor å belage seg på innleie, handler både om bedre arbeidsvilkår for de ansatte og en bedre pasientopplevelse, sier Aydar.

Hun mener penger heller bør gå til å ruste opp bemanningen for å dekke opp for at fraværet man vet kan komme kan dekkes opp av fast ansatte.

– Det handler også om at de som står nærmest bør ha redskap til å løse utfordringene, poengterer hun.

Les også: Sykepleier Robert har millionlønn: – Føler meg veldig ettertraktet