Melkøya-elektrifiseringen blir ikke stoppet

Tirsdag ettermiddag innstiller energikomiteen på Stortinget på flere representantforslag som foreslår å stanse den omstridte elektrifiseringen av Melkøya. Senterpartiet, SV, Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus ønsker alle å stoppe gassanlegget på Melkøya fra å bli elektrifisert fra land.

Den uavhengige representanten Christian Tybring Gjedde (tidligere Frp) er tungen på vektskåla, og kan eventuelt skape et stort problem for regjeringen. For ham er det imidlertid uaktuelt å støtte et forslag som erstatter elektrifiseringen av Melkøya med karbonfangst og lagring. Det er heller ikke Fremskrittspartiet villig til, får FriFagbevegelse bekreftet.

Derfor vil ingen av de mange ulike forslagene som kom i kjølvannet av Senterpartiets regjeringsexit få flertall på Stortinget.

Forlenge driften

LNG-anlegget på Melkøya er Norges tredje største enkeltutslipp av CO2, med årlige utslipp på rundt 900.000 tonn.

Ved å elektrifisere anlegget kan Norge redusere sine nasjonale klimagassutslipp betydelig og bidra til å oppfylle klimamålene for 2030. I tillegg skal elektrifiseringen forlenge levetiden til anlegget og sikre arbeidsplasser i regionen.

Det er også planlagt å styrke strømnettet i Finnmark, noe som vil komme både industri og lokalsamfunn til gode.

Regjeringen som utgikk fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sørget for at gassturbinene som drifter anlegget på Melkøya skal erstattes med strøm fra land. Etter at Senterpartiet forlot regjeringen, har imidlertid partiet snudd. Det har skapt ubalanse i flertallet på Stortinget.

Mange forslag

Det førte også til at det raskt kom flere forslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya tett etter Senterpartiets regjerings-exit.

Lars Haltbrekken og Kirsti Bergstø (SV) leverte forslag om å elektrifisere Melkøya med gasskraftverk for CCS (karbonfangst- og lagring).

Marie Sneve Martinussen, Hanne Benedikte Wiig og Sofie Marhaug (Rødt) foreslo å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Sylvi Listhaug, Bengt Rune Strifeldt, Frank Edvard Sve, Per-Willy Amundsen, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi, Dagfinn Henrik Olsen, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Marius Arion Nilsen (Fp) foreslo å stanse elektrifiseringen av Hammerfest LNG på Melkøya.

Marit Arnstad, Gro-Anita Mykjåland og Aleksander Øren Heen (Sp) foreslo å stanse ytterligere elektrifisering med kraft fra land.

Une Bastholm, Sigrid Zurbuchen Heiberg og Rasmus Hansson (MDG) foreslo å stenge Hammerfest LNG innen 2030.

To dillemaer

Det er to ting som vanskeliggjør situasjonen for de som vil stoppe elektrifiseringen, etter at regjeringen vedtok Equinors planer om å elektrifisere anlegget for flytende naturgass (LNG) utenfor Hammerfest.

Det er både inngått avtaler og investert mye penger i prosjektet allerede, og det er investert fem milliarder kroner i prosjektet allerede. Totalt 13 milliarder kroner er låst i kontrakter, ifølge Faktisk.no.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har også advart mot snuoperasjonen da 30 prosent av prosjektet allerede er gjennomført.

Stor uenighet

Det andre problemet er at partiene på langt nær er enig om hvordan man skal løse krafproblemet for gassanlegget.

Frp vil utvide dagens gasskraftverk. Det skal etter det vi erfarer være teknisk vanskelig.

Uansett vil SV aldri stemme for noe som vil øke utslippene i Norge kraftig.

SV vil på sin side løse elektrifiseringen med karbonfangst og lagring. Det vil heller ikke få flertall.

Dermed ligger det ikke an til at noen av forslagene fra de andre partiene får flertall, og dermed kan Ap-regjeringen fortsette med elektrifisering av Melkøya-anlegget.

