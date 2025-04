Her er de viktigste vedtakene på Ap-landsmøtet

Ap hadde landsmøte på Folkets hus i Oslo denne helgen. Det ble valgt ny ledelse, og det ble også gjort en rekke vedtak som binder partiet i den kommende valgkampen og gjennom den neste stortingsperioden.

Her er noen av de viktigste vedtakene (og på slutten er det også med noen av de ikke fullt så viktige vedtakene):

Valg av ny ledelse

Valg av de fire i ledelsen ble gjort enstemmig. Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt som leder, og det samme ble de to nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Kjersti Stenseng gikk av som partisekretær og hun ble erstattet av Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal.

Ingen EU-søknad nå

Oslo Ap var blant de partilagene som ønsket seg et tydelig og prinsipielt vedtak om Norges forhold til EU de neste årene. Forslaget ble avvist av redaksjonskomiteen og Aps landsmøte vedtok at det ikke er aktuelt med EU-kamp nå. Dette er i tråd med hva Ap-leder Jonas Gahr Støres sa i sin åpningstale.

Landsmøtet slår ring om EØS-avtalen og tar til orde for et tettere samarbeid med EU.

Med Ap-landsmøtets EU-vedtak er i realiteten EU-debatten avlyst for perioden 2025-2029.

Ap kan fortsette å styre alene

I 2021 gikk Ap til valg på en rødgrønn regjering sammen med SV og Sp. Etter at Sp gikk ut av regjeringen, styrer Ap nå alene. Partiet åpner for å fortsette alene i regjering også etter valget i september. De er også åpne for å styre sammen med SV og Sp.

«Med rødgrønt flertall etter valget garanterer vi at Norge får en Arbeiderpartiledet regjering», heter det i vedtaket.

Løfte om skatt på uendret nivå

Arbeiderpartiet har vedtatt et nytt skatteløfte. De har fått mye kritikk for skattepolitikken i inneværende periode. Nå prøver de seg med et enklere skatteløfte: Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal samlet sett være uendret i kommende periode.

Denne gangen er også bedriftene omfattet av løftet. Dette inkluderer også selskapsskatten, som Høyre har åpnet for å øke.

Forsvar og beredskap

Arbeiderpartiet vil jobbe for å oppfylle Natos 2-prosentsmål innen 2026. Partiet lover også å følge opp anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen.

Ap vil også styrke samhandlingen i beredskapsarbeidet, utover det militære. For å styrke motstandskraften i det norske samfunnet, vil partiet styrke den nasjonale datalagringsevna og den digitale beredskapen.

Arbeiderpartiet har også vedtatt å etablere beredskapslagring for korn og såfrø.

Forbud mot handel som bidrar til Israels okkupasjon

Ap vil ta initiativ til et forbud mot handel og annen næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige okkupasjon og tilstedeværelse i Palestina, vedtok landsmøtet. Frem til nå har det bare vært et krav om merking.

Dette har vært en viktig sak for AUF, men også flere lokallag og delegater fra fagbevegelsen har hatt dette som en viktig sak under landsmøtet.

Partiledelsen understreket at vedtaket ikke er det samme som boikott. I vedtaket heter det også at forbudet skal utvikles i samarbeid med næringslivet og andre relevante aktører.

Fast bevæpning for politiet

En av de store diskusjonssakene var bevæpning av politiet. I denne saken har Arbeiderpartiet snudd, og de går nå inn for fast bevæpning av politiet. Tidligere har politiet som hovedregel hatt våpen låst inn i bilene sine.

Ap følger her etter flere andre partier som også har snudd i vår, blant annet Senterpartiet. De store borgerlige partiene er også enige i dette, så det ligger nå an til at det blir et tydelig flertall på Stortinget for bevæpning. Et vedtak om dette kan komme alt i vår, ifølge Aftenposten.

Oljeleting i færre områder

I oljepolitikken landet partiet på et kompromiss om å utvikle, ikke avvikle, petroleumssektoren i troen på at olje og gass er en del av broen til en grønn fremtid. Det blir ikke satt noen sluttdato for petroleumsvirksomhet, og Ap legger til grunn at «Norge skal levere olje og gass til Europa så lenge det er behov for det».

Leteaktiviteten skal pågå der hvor det er åpnet for olje- og gassproduksjon. Dette er i stor grad i de såkalt modne områdene. AUF kjempet for en enda strengere begrensning, men fikk ikke flertall for sine primærstandpunkter. De var likevel fornøyde med det de kaller for en delseier og et overraskende progressivt vedtak, ifølge NRK.

Nytt klimamål

Ap har tatt Norges nye klimamål inn i partiprogrammet. Nå heter det at utslippene innen 2035 skal kuttes med 70–75 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990, og at målet i hovedsak skal nås gjennom nasjonale tiltak og gjennom samarbeid med EU.

Nei til å fornye Danmarks-kabler

Som en del av politikken for å ha kontroll med energi- og strømpriser, har Ap-landsmøtet sagt nei til å fornye de to kraftkablene til Danmark som blir utdatert i 2026, de såkalte Skagerak-kablene. Dette begrunnes med fare for prissmitte fra det europeiske kraftmarkedet.

«Basert på dagens situasjon er det ikke aktuelt å fornye eller bygge nye kabler», heter det i vedtaket.

Reform i helsesystemet

Ap-landsmøtet har vedtatt en helsereform som skal sørge for at det blir slutt på at pasienter blir kasteballer. Pasientene skal møte en felles og sammenhengende helsetjeneste.

Reformen skal sikre at økonomi, krav til kvalitet og frister kobles til hele pasientløpet og ikke bare til tiden pasienter ligger på sykehus, skriver Aftenposten.

Endre fraværsgrensa

Landsmøtet har vedtatt en god del politikk som har som mål at flere skal fullføre påbegynt skolegang. Dette er alt fra å innføre en mer praktisk skole, styrke yrkesfagene og jobbe for å ha flere ulike yrkesgrupper inne i skolen.

I tillegg har partiet vedtatt å erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement for nærvær. Partiet sier også nei til fraværsgrense i ungdomsskolen.

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Arbeiderpartiet lover flere tiltak mot kriminalitet i arbeidslivet. De har vedtatt å intensivere arbeidet med innføringen av Norgesmodellen for et anstendig arbeidsliv og de vil etablere flere A-krim-senter.

Partiet har også vedtatt å utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder definisjonen av midlertidig persontransportkabotasje, for å følge opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren.

Endre flypassasjeravgiften

Ap vil ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med det de omtaler som “en avgift som har reell klimaeffekt og bedre geografisk profil”.

Bakgrunnen for vedtaket er at de vil ha en avgift som er innrettet slik at «distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå».

Utrede forbud mot reklame for forbrukslån

Arbeiderpartiet vil skjerpe reguleringen av forbrukslån og utrede forbud mot reklame for slike lån. Partiet vil også vurdere andre krav for å hindre at forbrukslån fører folk ut i alvorlige økonomiske problemer.

Landsmøtet vedtok også at partiet vil styrke ordningene for å søke hjelp med gjeldsproblemer, slik at folk kan få raskere hjelp med alvorlige gjeldsproblemer.

15-årsgrense i sosiale medier

Landsmøtet vedtok at aldersgrensen på sosiale medier bør være 15 år. Regjeringen arbeider allerede med å få på plass en slik aldersgrense.

Pils i park

Arbeiderpartiet går inn for å tillate pils i park. Partiet har konkret vedtatt at kommunene skal få definere avgrensede friarealer og parker hvor det er tillat å nyte alkohol i fri luft.

Dermed ligger det an til flertall på Stortinget for dette, ifølge Aftenposten.