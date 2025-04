AUF og NBBL: Bolig må løftes frem i valgkampen

På sosialdemokratisk grunn, midt i operapassasjen og med maktens sentrum noen etasjer over oss, sitter AUF-leder Gaute Skjervø, og NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen og studerer en ny undersøkelse, gjort av Opinion for Norges Boligbyggelag (NBBL).

Den viser at halvparten av de under 30 år mener at boligpolitikk bør bli viktig i valgkampen.

Viktig tema for de unge

Både AUF-lederen og NBBL-direktøren er tydelige på at skal man nå fram til de unge velgerne ved årets stortingsvalg, må boligpolitikk løftes fram som et viktig tema i valgkampen.

– Boligpolitikk er en tikkende, politisk bombe som kan skape mye følelser, om ikke de politiske partiene tar eierskap til det, sier Skjervø.

– Nå ser vi antydninger i Europa hvor ytre-høyre vokser og bruker boligpolitikk som en sak. «Se her, innvandrere tar boligene våre, våre eldre bor ikke ordentlig nok, studenter har ikke plass» Det skaper et skille, og disse følelsene i folkedypet er ganske sterke. Jeg er veldig på vakt når det gjelder disse følelsene, og boligpolitikk vil komme til å bli en veldig viktig sak i lang tid fremover med potensial til å vekke mye følelser, sier Gaute Skjervø til Dagsavisen.

– Vi har en boligkrise slik jeg ser det, og politikerne må få fingeren ut, og stille tydeligere krav til kommunene om boligbygging, fortsetter han.

Han mener det er viktig for alle de politiske partiene å løfte boligpolitikken mer inn i valgkampen.

– Jeg tror det partiet som er først ute med å gjøre det vil lykkes med å vinne min generasjon. Så håper jeg selvfølgelig at Arbeiderpartiet tar dette på alvor, sier AUF-lederen.

– Ap har tidligere sittet i regjering uten å ta dette på alvor?

– Dessverre har det ikke vært godt nok. Og her har ikke Arbeiderpartiet lyktes, sier han ærlig.

– Jeg tror vi kan snakke oss varm om behovet for nye krav, om hvordan boligen skal se ut, størrelsen, hvordan det skal oppvarmes og så videre. Hovedpoenget nå er at det må bygges flere boliger, og det må skje raskere, sier han.

Bryr seg ikke

Et annet poeng ved undersøkelsen som både AUF-lederen og NBBL-direktøren bet seg merke i, er at de eldste, de over 50 i veldig liten grad bryr seg om boligpolitikk.

– Min teori er at mange voksne vil få dette i retur, i hvert fall de som er foreldre som har barn som en gang skal ha seg egen bolig. Det er fordi barna deres kommer til å være avhengige av at de punger ut for egenkapitalen til barna sine for at de skal komme seg på boligmarkedet. Dette blir en generasjons-utgift, sier Gaute Skjervø.

– Jeg tror dette blir veldig nært for oss unge som ikke kommer inn på boligmarkedet. For de eldre blir dette sekundært. Veldig mange voksne og besteforeldre synes bolig er dyrt, men de vil jo gjerne at barn og barnebarn skal ha en ordentlig bolig. Man kan huske det selv etter krigen der besteforeldrene mine fikk gode husbankordninger. Nå ser de at barnebarna selv ikke kommer inn på boligmarkedet. Det tror jeg vekker urettferdigheten til mange, sier han.

Eliteserien

NBBLs Bård Folke Fredriksen mener at boligpolitikk bør rykke opp i eliteserien blant valgkampsakene i år.

– Dette fordi at det er så viktig for de som faktisk skal inn på boligmarkedet for første gang. Vi er jo inne i et valgår og en valgkamp, og jeg opplever at boligpolitikk er noe alle er opptatt av, men når det nærmer seg valg, så er det liksom ikke en av hovedsakene. Og jeg tenker at dette er minst like langsiktig som skolepolitikk og samferdselspolitikk, sier NBBL-direktøren.

– Det var grunnen til at vi stilte dette spørsmålet. Det viktigste punktet er at de under 30 helt tydelig mener at god boligpolitikk er en viktigere sak enn andre, sier han,

For hele gruppen (1.000) respondenter) var det 36 prosent som mente at boligpolitikk er viktig.

– Et annet poeng er at det var de med lavest inntekt (under 300.000 kroner), som mente at boligpolitikk er viktig. Her svarte hele 60 prosent at dette er et viktig tema for dem.

Et annet funn i undersøkelsen er at boligpolitikk er viktig for de som bor urbant.

– Boligpolitikk er viktig for de som bor i de store byene, og ikke viktig for de som bor på mindre steder, sier han.

Vant med å eie bolig

I Norge er det eierlinja som dominerer når det gjelder bolig, og vi har vært vant med at også de med lav inntekt har kunnet eie sin egen bolig.

– Men den andelen har gått markant ned de siste 15 årene, sier Bård Folke Fredriksen.

– Dette fordi byggekostnadene og boligprisene har økt veldig, og så blir de som ønsker å eie i stedet henvist til å leie. Og det er for meg et veldig paradoks at de som ikke har råd til å eie blir henvist til å leie noe som er enda dyrere, sukker Bård Folke Fredriksen.

– Til helgen har Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Hvordan er Aps holdning til å få løftet boligpolitikk høyere opp i valgkampen?

– Jeg opplever den som stigende. Jeg reiser mye rundt i lokallagene til Ap, og jeg opplever at dette er en av de viktigste sakene for medlemmene våre. Jeg mener det er for lite politisk debatt om boligpolitikk, det er for lite medieomtale, noe som gjør at partiene snakker mindre om det, siden det da virker som om velgerne bryr seg mindre om det, sier AUF-lederen.

– Skal vi treffe unge velgere, så er boligpolitikk kjempeviktig, avslutter han.

