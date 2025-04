Se debatt: Musk, makt og byråkrati – hva må gjøres i offentlig sektor?

Høyresiden går til valg på kutt i offentlig sektor. De får også drahjelp av nye aktører. I USA har Trump satt Elon Musk til å «effektivisere» amerikansk byråkrati. I Norge påstår en tidligere McKinsey-topp i boka «Landet som ble for rikt» at vi med letthet kan kutte 3–400 milliarder i offentlig sektor. Det florerer med lettvinte kuttforslag uten at konsekvensene drøftes.

Alle vil modernisere, effektivisere og digitalisere offentlig sektor, men hvordan får man det egentlig til? Stemmer det at det sløses i offentlig sektor? Hva med varslene om overbelastning og bemanningskrise i skole, barnehage og helse, eller lange saksbehandlingskøer hos NAV og manglende kraft i kampen mot økonomisk kriminalitet?

Debatten kan du følge direkte her klokka 18.

Rødgrønn debatt

Rødgrønn debatt er et samarbeid mellom Tankesmien Agenda, Manifest Analyse og For velferdsstaten.

Utover våren og sommeren arrangeres Rødgrønn debatt om ulike temaer i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Drammen, Tynset, Kirkenes, Oslo og Arendal.

Dagsavisen streamer alle debattene.

Hva står egentlig på spill?

Å kutte i sykelønn, trygder og pensjon, legge ned velferdstjenester eller selge kraftverk og offentlig eiendom er ikke «effektivisering», men kutt i fellesskapsløsninger til fordel for skattekutt til enkeltindivider. Det er gjennom offentlig sektor at likhet, velferd, trygghet og demokrati sikres, men kan man effektivisere uten at det går ut over fellesskapet og tilbudet til innbyggerne? Er det blitt for mange direktører, direktorater, ledere og kontrollbyråkrater?

Rødgrønn debatt borer dypere i hva som egentlig skjer i offentlig sektor. Hva er ståa? Hva står på spill i valget? Hva er de rødgrønne løsningene? Se blant andre professor Bent Sofus Tranøy, Agenda-rådgiver Hilde Nagell, representanter fra fagbevegelsen og politikere på rødgrønn side drøfte veien videre. Møtet ledes av Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.