Nye studentboliger i Oslo: – Bidrar veldig sterkt til å løse studentboligkrisen

– Det ser jo litt brakkeaktig ut, reagerer student Anne Wulff (27), som kikker på et bilde av Blinderns nye studentboliger.

Dagsavisen skrev i fjor om hvordan nesten 7000 stod på venteliste for studentbolig i Oslo. Tidligere i mars skrev NTB om hvordan Husbanken har gitt penger til bygging og rehabilitering av studentboliger over hele landet, og en del av disse går til 331 nye boliger og oppussing av 196. Tilskuddsordningen ble økt i statsbudsjettet, etter trykk fra SV.

Husbanken har også finansiert de nye studentboligene på Blindern, som tilhører den private stiftelsen Blindern Studenterhjem.

– Jeg føler vi bidrar veldig sterkt til å løse studentboligkrisen. Vi bidrar til å gi studenter gode boforhold, sier daglig Linda Fredsvold.

– Et presset boligmarked

Bygget består av 54 moduler, stablet oppå hverandre i tre etasjer. Hver av de 48 studenthyblene er cirka 20 kvadratmeter, og har egne bad med toalett og dusj. Oslo-studenter skal etter planen kunne flytte inn allerede fra høsten 2025. Modulbygget har permanent byggteknisk standard.

Student Anne Wulff og studiekameratene Sara Asken Andersen (25), Mathilde Skaar (27) og Linn Tande (23) ser imidlertid ikke for seg å skulle flytte inn i de nye boligene.

– Synes dere det et dårlig tilbud?

– Nei, svarer Andersen, og fortsetter:

– Jeg ville ikke bodd der nå, men da jeg flyttet til Oslo var jeg glad for 16 kvadrat.

Blindern-studentene Anne Wuff, Linn Tande, Sara Asken Andersen og Mathilde Skaar mener de nye boligene kan passe fint for nye Oslo-studenter. (Serina Thorsen)

Studentene tenker altså at dette er et godt tilbud for unge tilflyttere.

– Når man kommer til en ny by, så er man glad for å få det man kan få, bekrefter Tande.

– Vi har jo et presset boligmarked, mener Wulff.

– Nyere og freshere

Det er Moelven Byggmodul AS som er totalentreprenør for prosjektet. I en e-post til Dagsavisen skriver salgs- og markedskoordinator Hanne Teigen Synslien at bygget kommer opp på få dager. Mens tremodulene ble produsert i fabrikken på Moelv i Innlandet, har graving og støpearbeid pågått parallelt på byggeplassen ved Blindern.

Resten av Blindern Studenterhjems boliger ble bygd i 1925. De nye modulene er utformet i nyklassisk stil for å passe inn blant de omkringliggende byggene, forteller daglig leder Fredsvold.

Studentboligene skal stå klare til høsten. F.v.: Dariusz Zasada, byggeleder i Pro Partners, Linda Fredsvold, daglig leder ved Blindern Studenterhjem, Anders Fjeld, byggeplassleder ved Moelven Byggmodul AS og Hanne Teigen Synslien, salgs- og markedskoordinator ved Moelven Byggmodul AS. (Serina Thorsen)

Hun tror videre at studentene som bor i resten av stiftelsens bygninger, nå heller vil flytte inn i modulene.

– Det er nyere, freshere og finere!

