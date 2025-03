Innstilt som partisekretær: – En stor og viktig oppgave

Selv fikk Kari-Anne Opsal vite det på tirsdag denne uka: En enstemmig valgkomitè med LO-leder Peggy Hessen Følsvik i spissen har innstilt henne som ny partisekretær i Arbeiderpartiet. Vi andre fikk vite det fredag.

Rollen som partisekretær har tradisjonelt vært en viktig og sentral maktposisjon, og blir Opsal valgt på landsmøtet, blir hun etterfølgeren til folk som Haakon Lie, Martin Kolberg og nå sist Kjersti Stenseng, som nå gir fra seg stafettpinnen. Opsal går også rett inn i partiledelsen sammen med partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Ettersom disse tre er fra det sentrale Østlandet, ligger det i kortene at den nye partisekretæren helst bør komme fra vest eller nord i landet.

– Jeg ble nok litt skjelven med det samme, men mest glad. Dette er en stor og viktig oppgave, sier Opsal til Dagsavisen.

Landsstyremøte i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre (t.v), Kjersti Stenseng, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre var Aps ledelse under siste landsstyremøte i fjor høst. Nå er Stenseng kommunalminister, mens Kari-Anne Opsal kan være på vei inn som partisekretær. (Terje Pedersen/NTB)

– Tydelig og strategisk

Hun understreker at selv om hun er enstemmig innstilt, så er hun ikke partisekretær før hun formelt kan velges på landsmøtets første dag, som er torsdag 3. april.

– Jeg prøver nå å være glad for innstillingen, og så prøver jeg å la være å skape for stor fallhøyde! For man skal ha respekt for at det er landsmøtet som velger, sier hun til Dagsavisen.

Opsal er ellers utdannet jurist, ordfører i Harstad og har lang erfaring som lokalpolitiker for Ap i Troms. Hun har også vært politisk rådgiver og statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, og vararepresentant til Stortinget.

– Jeg tror jeg er en tydelig og strategisk leder, som også kan lytte, mener hun, og legger til:

– Det er nok heller ikke ulempe at jeg kan komme inn i partiledelsen med et litt annet perspektiv. Jeg ser virkeligheten fra nord til sør, sier Opsal.

– Gode dager for partiet

Hun føler seg samtidig heldig og privilegert som kan komme inn i partiledelsen i en så løfterik og positiv tid for partiet, med rundt 30 prosent på meningsmålingene, Jens Stoltenberg på plass i Finansdepartementet og en «gjenreist» partileder Jonas Gahr Støre.

– Jeg kan nesten ikke komme inn på et bedre tidspunkt! Vi har for det første en fantastisk partileder som denne våren har gjort strategiske grep som det vil skrives om i historiebøkene. Dette er gode dager for partiet, det er en ny optimisme i partiapparatet og folk er stolte over å kunne ta fram partirosa og stille opp i valgkamp igjen, sier hun.

– Men Kjersti Stenseng har hatt noen tøffe tak i sin tid som partisekretær, det kan jo komme dager etter denne?

– Det er selvsagt riktig. Det vil bli gode og dårlige dager. Det må man være klar for, sier Opsal, som ikke vil komme med en programerklæring ennå. Men hun har allerede tenkt at hun vil bruke tid på å reise og bli kjent med partiorganisasjonen rundt om i landet.

Hun innser også at Harstad kan bli nødt til å finne seg en ny ordfører.

– Men det har vi lagt en plan for - hvis jeg blir valgt, sier hun.

– Nordnorsk teft

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer på sin side med godord Opsal.

– Kari-Anne Opsal har solid og lang erfaring som folkevalgt og tillitsvalgt. Som ordfører i Harstad har hun vist både handlekraft og nordnorsk teft, sier han ifølge NTB.

Også Aps fylkesleder i Troms, Nils-Ole Foshaug, er full av lovord om Kari-Anne Opsal. Han var av dem som spilte inn navnet hennes til valgkomiteen.

– Hun er en fantastisk dame, med lang og bred erfaring fra politikken, og med svært gode lederegenskaper. Dette har jeg tro på blir bra for partiet, sier Foshaug til Dagsavisen.

– Hun er jo ikke så kjent på landsbasis?

– I partiorganisasjonen, og ikke minst i nord, er Kari-Anne ikke noe ukjent navn, sier Foshaug.

– Lang erfaring

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, var den som på vegne av valgkomiteen bekreftet at de innstiller på Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som henholdsvis leder og nestledere.

– Som ny partisekretær foreslår komiteen Kari-Anne Opsal, som i dag er ordfører i Harstad. Kari-Anne har lang erfaring på lokalt og regionalt nivå både som folkevalgt og som tillitsvalgt i partiet, sier Følsvik i en pressemelding.

– Hun kjenner partiorganisasjonen godt, og sammen med Jonas, Tonje og Jan Christian utgjør dette en partiledelse med både fornyelse og erfaring, sier Følsvik.

Komiteen har også kommet med en innstilling på nytt sentralstyre for r perioden 2025-2027. Der er tidligere AUF-leder Astrid Hoem innstilt som ny kvinnepolitisk leder, mens Lene Vågslid (Telemark), Lise Selnes (Innlandet) og Emil Raaen (Trøndelag) er blant de som kan bli nye medlemmer.

