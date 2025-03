Hjelpetelefon uten hjelp å få

– Jeg forventer at når man har en nødtelefon, så skal det være hjelp å få når man har en kritisk situasjon. Hvorfor skal man ellers ha det?, spør Synne Lerhol, som sier hun ikke fikk den hjelpen hun trengte, da stolen ble tom for strøm, og hun ringte Hjelpemiddelsentralen.

Nav/Hjelpemiddelsentralen er forelagt kritikken, men svarer på generelt grunnlag. Nav har bedt om å bli fritatt for taushetsplikten for å kunne kommentere saken, noe bruker ikke ønsker.

Rullestol

«To røde prikker lyser mot meg og forteller meg at batteriet snart er helt tomt, og at jeg om noen timer faktisk blir lenket til lenestolen eller sengen», i et lengre innlegg på Facebook.

«Dette er altså nødtelefonen, den som skal gi sikkerhet når våre viktigste hjelpemidler ikke fungerer. Den er bare for syns skyld, har ingen funksjon og holder oss for narr. NAV i Oslo og Oslo kommune har sammen rasert en fantastisk hjelpemiddelordning som jeg vet fungerer godt i andre deler av landet. Dette går ikke. I morgen må jeg koble rullestolen i fri, ta drosje til Økern og håpe på at de har tid til å hjelpe meg på dagen. Hvis ikke tar de stolen fra meg i to uker. Det er realiteten. Jeg er ikke lenket til rullestolen. Jeg er kun lenket når rullestolen ikke fungerer», skriver hun videre.

– Jeg er avhengig av strøm i stolen for at jeg skal kunne bevege meg rundt, sier Synne, som til daglig jobber som avdelingsleder, politikk og kommunikasjon for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Hun er også andrekandidat for Oslo Sp til høstens stortingsvalg, og politisk nestleder for Sp i fylkesstyret.

– Da stolen ikke tok lading, ringte jeg nødtelefonen til Hjelpemiddelsentralen, som har åpent i helgene. Her trodde jeg at jeg ville få hjelp, at de ville komme hjem til meg, og fikse problemet. Noe de har gjort tidligere, sier Synne.

Synne Lerhol er født med spinal muskelatrofi (SMA), en sykdom som medfører tap av nervecellene som styrer musklene, og er avhengig av rullestolen for å kunne delta i hverdagen.

– Har jeg ikke en rullestol som fungerer, betyr det at jeg blir lenket til sengen. Stolen kan også justeres, slik at jeg kan forandre sittestilling, sier hun stille.

Kunne ikke hjelpe

Hos Hjelpemiddelsentralen fikk hun svar, men ikke noe hjelp.

– Det eneste vedkommende kunne gjøre var å be meg komme opp til Hjelpemiddelsentralen mandag morgen når de hadde åpnet etter helgen, men det å komne seg dit er ikke enkelt med en defekt stol, sier hun.

Synne Lerhol. (Tom Vestreng)

Hun kom seg gjennom helgen takket være en slektning, som også sitter i rullestol og som hadde lest Facebook-profilen hennes.

– Han hadde tatt vare på noen ekstra deler, som han mente kunne løse problemet, og tok turen fra Enebakk for å hjelpe meg. Vi fikk tjuvkoblet, slik at jeg fikk strøm på rullestolen. Det var bare flaks at han så meldingen på Facebook, og kunne hjelpe meg, sier hun.

Tre timer

Mandag morgen tok Synne seg til Hjelpemiddelsentralen på Økern, og fikk hjelp med rullestolen, så den igjen tar lading.

– Jeg var der i tre timer. Det viste seg at det var en feil på ladekontakten, sier Synne.

– Det er en gammel og slitt stol, og feil kan skje igjen. Jeg har som nevnt søkt om ny rullestol, og håper jeg får den snart, sier hun

Det er nok ikke bare meg som merker dette, men jeg gir alle andre en stemme, og sier klart ifra, at dette ikke er godt nok. — Synne Lerhol

Synne synes det har vært en gradvis nedbygging av Hjelpemiddelsentralen, og at det er blitt kuttet ned på servicetilbudet.

– Det er nok ikke bare meg som merker dette, men jeg gir alle andre en stemme, og sier klart ifra, at dette ikke er godt nok, sier Synne Lerhol.

På generelt grunnlag

Nav er forelagt saken, og svarer på generelt grunnlag.

– Vi har ikke fått fritak fra taushetsplikten. Vi kan derfor ikke gå inn i saken hennes, og heller ikke kommentere noen av utsagnene rundt det som har skjedd, skriver Kristin Horn, avdelingsdirektør i Nav hjelpemidler og tilrettelegging til Dagsavisen.

– Ansvaret for reparasjon av hjelpemidler er fordelt mellom Nav hjelpemiddelsentral og kommunen. Kommunens teknikere håndterer enklere mekaniske reparasjoner og punkteringer. Nav hjelpemiddelsentral og eventuelt leverandør kobles på hvis det er behov for reservedeler eller mer avanserte reparasjoner og elektronikk, sier hun.

I mai 2024 fikk Nav hjelpemidler og tilrettelegging en ny nasjonal vaktordning med felles telefonnummer og åpningstider. Ordningen er en servicetelefon utenom hjelpemiddelsentralenes åpningstid for reparasjon av hjelpemidler ved akutte behov. Den er åpen til klokka 24.00 hver dag, også i helger og ferier.

– Dette er ikke en nødtelefon, men den omfatter alle hjelpemidler i utlån fra Nav som kan sette bruker i en nødssituasjon ved feil eller sammenbrudd og som ut fra situasjonens karakter krever omgående tiltak, sier avdelingsdirektør Kristin Horn.

Våre teknikere i servicetelefonen gir først og fremst veiledning og teknisk support. Hvilke tiltak som skal iverksettes vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut fra innringerens beskrivelse av situasjonen. — Kristin Horn, avdelingsdirektør i Nav hjelpemidler og tilrettelegging

– Det er kommunen som har ansvar for sine innbyggere i akutte situasjoner. Nav hjelpemiddelsentral sitt ansvar i akutte situasjoner er begrenset til selve hjelpemiddelet. Våre teknikere i servicetelefonen gir først og fremst veiledning og teknisk support. Hvilke tiltak som skal iverksettes vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut fra innringerens beskrivelse av situasjonen.

Kristin Horn, avdelingsdirektør i Nav hjelpemidler og tilrettelegging . (Nav)

Nav er ikke lovpålagt å ha en slik servicetelefon, men har likevel denne tjenesten som nå er lik i hele landet.

– Endringene oppleves nok derfor ulikt forskjellige steder i landet, da praksis tidligere har variert en del. Vi er lei for at NN har hatt en dårlig opplevelse. Det er viktig at vi får beskjed når noe er galt, og vi vil oppfordre publikum til å sende serviceklage til Nav når de er misfornøyd med tjenestene våre, avslutter Kristin Horn.

