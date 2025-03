Her er årets grønne kokk: – Smør er rota til alt godt

---

Hvem: Aleksander Næss Strand.

Hva: Kokk fra Arakataka i Oslo.

Hvorfor: Vant kokkekonkurransen Årets Grønne Kokk 2025 sammen med makker Felix Dalen.

Aleksander Næss Strand er Årets Grønne Kokk 2025. (redaksjonen redaksjonen)

Gratulerer med tittelen som årets grønne kokk. Hvor stas er det å få en sånn tittel?

– Jeg ble veldig stolt. Det er utrolig moro å vinne. Det har ikke sunket inn helt enda, men det er utrolig gøy. Der og da var det et enorm lettelse. Vi hjalp Trym Karlsen som konkurrerte i EM for unge kokker, så vi hadde bare tre uker med forberedelser, og følte at vi lå litt bakpå. Det var en enorm lettelse å vite at vi til slutt gikk av med seieren.

Hva betyr det å være en grønn kokk?

– En grønn kokk er en som jobber med å lage gode grønnsaker. Det betyr at jeg setter grønnsakene i fokus. Normen i Norge er jo at vi setter kjøtt eller fisk i fokus når vi lager mat. Som grønne kokker er det grønnsakene som er prioritet.

Hva er din favorittingrediens å jobbe med?

– Jeg er veldig glad i smør, det er kjempedeilig. Smør er rota til alt godt. I hovedretten vår måtte vi bruke kålrot. Det er veldig egentlig en veldig undervurdert grønnsak, som mange hovedsakelig forbinder med kålrotstappe til jul. Det var ekstra gøy å kunne jobbe med noe vi ikke bruker så mye til vanlig, og på måter vi ikke har sett før.

Hva er ditt beste tips til en som ønsker å bli grønnere på kjøkkenet?

– Det er å prøve seg litt fram og trekke inspirasjon fra retter på internett. Bruke grønnsaker på andre måter enn å koke dem. Vær sulten på informasjon og se i ulike kokebøker. Under konkurransen brukte vi en del tørkede grønnsaker og kokte dem opp med andre ting. Da får de en annen smak og konsistens. Når de tørkes får vi ut alt vannet og erstatter det med andre smaker som fyller grønnsaken.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er veldig glad i mat. Å kunne samles rundt matbordet med god mat og gode venner gjør meg ofte lykkelig. Det beste jeg vet er å samle en god gjeng venner som kan lage noe god mat sammen.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er veldig inspirert av bestefar og far. Jeg ser veldig opp til dem.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg nok ut med venner for å spise på en god restaurant, kjøper en god flaske vin og har det hyggelig.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Kanskje å fly. Det er mye som skjer i løpet av hverdagen. Å komme seg kjapt mellom steder man skal være hadde vært en stor fordel.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Da må jeg si min makker fra årets konkurranse, Felix Dalen. Vi har kjent hverandre i mange år, og hadde klart å sitte i noen timer sammen i en heis. Jeg tror han hadde svart det samme.

