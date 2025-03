Yrkessykdomslista: Uforandret i snart 70 år

I forrige uke kom rapporten som viser at brannfolk har hyppigere forekomst av flere krefttyper enn den generelle befolkningen.

Regjeringen ønsker å oppdatere yrkessykdomslista, og sendte sine forslag ut på høring i fjor sommer.

– Folk skal ha trygghet i hverdagen. Vi tar viktig grep som gir arbeidstakerne nødvendig trygghet for å få erstatning for skader de får på jobb, skrev arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i høringsbrevet i fjor sommer.

Les også: Brannmenn får hyppigere kreft enn andre (+)

Høy risiko

Kreftregisteret ved FHI (Folkehelseinstituttet) og Universitetet i Oslo har forsket på brannrisikoen hos brannkonstabler i perioden 2015–2024. Den viser at brannfolk har hyppigere forekomst av flere krefttyper enn den generelle befolkningen.

Prosjektet har pågått i åtte år, og har sett på både yrkeshistorikk og kreftrisiko blant brannmenn, og sammenhengen mellom spesifikke eksponeringer og kreftrisiko. De etablerte en kohort med 4.500 brannmenn fra med yrkeshistorikk fra 1950 og fremover.

Resultatene har tidligere vært publisert på engelsk i vitenskapelige artikler, men tirsdag kom den norske rapporten om funnene.

Det fikk SV på stortinget til å reagere.

– Vi har lenge jobbet med å fornye yrkessykdomslista, men med den nye rapporten fikk vi knaggen til å sende inn egne forslag, hvor konkrete kreftsykdommer kommer med på lista, sier SVs stortingsrepresentant, Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

– Vi venta i tre og et halvt år på at regjeringa skal ta initiativ i denne saken. Vi er ferdig med å vente, derfor fremmer vi forslaget så Stortinget kan ta stilling selv, sier han.

Yrkesskaderegelverket er ikke oppdatert i takt med tiden, og det er på tide å også beskytte de som redder liv. — Freddy André Øvstegård (SV)

– Brannyrket er et yrke med høy risiko, og rapporten viser at de er utsatt for en rekke kreftsykdommer. Yrkesskaderegelverket er ikke oppdatert i takt med tiden, og det er på tide å også beskytte de som redder liv, sier han.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Bevisbyrde

«For den som utsettes for en arbeidsulykke, kan bevisbyrden være vanskelig å oppfylle. Arbeidsgiver sitter på dokumentasjonen for sikkerhetstiltak på arbeidsplassen og har derfor et fortrinn hvis arbeidsgiver ønsker å fraskrive seg ansvar for skaden. Regelverket må derfor bli tydeligere, både for å styrke rettssikkerheten til arbeidstakere og for å gi sterkere insentiv til god sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen, skriver SV-representantene Kirsti Bergstø, Marian Hussein, Kathy Lie og Freddy André Øvstegård i bakgrunnen for forslagene.

De fremmer blant annet følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen oppdatere yrkessykdomslista, slik at krefttypene der IARC har funnet en sammenheng mellom brannyrket og kreft (7 diagnoser), godkjennes som yrkessykdom for brannfolk og feiere.

Stortinget ber regjeringen oppdatere yrkessykdomslista, slik at kreftformene som rammer kvinnelige brannkonstabler (brystkreft, livmorhalskreft, kreft i eggstokkene), godkjennes som yrkessykdom.

Stortinget ber regjeringen oppdatere yrkessykdomslista, slik at brystkreft som rammer arbeidstakere i turnus/nattarbeid, godkjennes som yrkessykdom.

– Dette handler ikke om partipolitikk. Dette handler om anstendighet, så jeg håper og tror vi får flertall for dette i stortinget, sier Øvstegård.

Saken avgis av arbeids- og sosialkomiteen sjette mai, og blir sannsynligvis behandlet i stortinget uken etter.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Bra at SV løfter dette

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross sier til Dagsavisen at det er bra SV løfter dette.

– Derfor er det veldig bra at SV løfter dette i et representantforslag, og vi er glade for at de setter søkelyset på behovet for forbedringer i yrkesskaderegelverket. Særlig viktig er forslaget om å snu bevisbyrden. Det handler om å gi arbeidstakere en reell mulighet til å få erstatning når de blir syke av jobben, sier hun.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. (Lise Åserud/NPK)

– Gjennom Kreftforeningens rettshjelp og arbeidet vårt med yrkesrelatert kreft bistår vi pasienter med spørsmål om blant annet yrkessykdom og erstatning. Våre erfaringer viser at dagens system utgjør en stor tilleggsbelastning for dem som blir syke på grunn av jobben. Regelverket og yrkessykdomslisten er unødvendig komplisert og tidkrevende. Vi mener det er på høy tid og helt nødvendig at listen justeres. Yrkessykdomslisten har ikke blitt oppdatert på nesten 70 år. Det er helt utrolig når vi tenker på hvor mye forskning og ny kunnskap som har kommet i løpet av alle de årene, sier hun.

Våre erfaringer viser at dagens system utgjør en stor tilleggsbelastning for dem som blir syke på grunn av jobben. — Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Hun sier at Kreftforeningen er spesielt glad for dette punktet i SVs forslag:

«Stortinget ber Regjeringa om å etablere et organ for jevnlig revisjon av yrkessykdomslista, som skal settes sammen i samråd med partene i arbeidslivet».

– Vi mener dette punktet er ekstra viktig. Både fordi det vil være med å avgjøre om flere kreftpasienter og andre får sin sykdom godkjent fremover, men også fordi vi da unngår at vi på nytt får en situasjon hvor det går 70 år før en endring gjennomføres. Det pågår masse forskning på yrkesrelatert kreft nå, både i Norge og utlandet. Det kommer derfor stadig ny kunnskap om at stoffer er farligere i lavere konsentrasjoner enn man trodde, og det kobles mot flere sykdommer. Dersom vi får et organ som jevnlig vil revidere yrkessykdomslisten, vil vi være sikret at den blir oppdatert uavhengig av hvilket politisk parti som sitter på makten, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er nå i gang med å gjennomgå høringsinnspillene til yrkessykdomslista.

Brannkonstablene gjør en viktig innsats for samfunnet, og det er viktig at helseutfordringene deres knyttet til jobben blir tatt på alvor. — Tone Berge Hansen (Ap), statsekretær

– Brannkonstablene gjør en viktig innsats for samfunnet, og det er viktig at helseutfordringene deres knyttet til jobben blir tatt på alvor. Nå er vi i gang med å gjennomgå innspillene på høringen om yrkessykdomslista, men det er for tidlig å si noe om hva som blir inkludert og ikke, sier statssekretær Ellen Bakken (Ap) til Dagsavisen.

Aps stortingsrepresentant Tone Berge Hansen, medlem av arbeids- og sosialkomiteen, og er den i Ap som jobber med denne saken.

– Yrkessykdomslista har i praksis ikke vært oppdatert siden ‘50-tallet. Jeg forstår at regjeringa nå jobber med dette etter å ha hatt forslag til liste på høring i fjor. Vi tenker det er viktig å sikre at vi har et system som baserer seg på oppdatert kunnskap om yrkessykdom og er glad regjeringen arbeider med dette, sier hun til Dagsavisen.

Ivaretar kvinnelige brannkonstabler

Leder av Brannmenn mot kreft. Tommy Kristoffersen, er glad for at SVs forslag.

I tillegg er vi veldig glade for at de foreslår å ta inn aktuelle kreftsykdommer for kvinnelige brannkonstabler også. — Tommy Kristoffersen, leder Brannmenn mot kreft

– Vi er veldig glad for at SV har levert inn et Dokument 8 forslag på at de sju mest aktuelle kreftsykdommene skal inn på yrkessykdomslisten for brannfolk og brannforebyggere. I tillegg er vi veldig glade for at de foreslår å ta inn aktuelle kreftsykdommer for kvinnelige brannkonstabler også. Det er for få kvinner til å få god nok forskning på denne gruppen, sier han.

Leder av Brannmenn mot kreft, Tommy Kristoffersen. (Privat)

– Innstillingen er et veldig godt innspill for å ivareta kvinnelige brannkonstabler. Vi støtter dette fullt ut. Nå må våre politikere ta ansvar og sørge for at de som løper inn når andre løper ut blir ivaretatt på en rettferdig måte, sier Tommy Kristoffersen.

Les også: – Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten

Les også: Sykepleierne advarer: – Vi er ikke godt nok forberedt på en ny pandemi