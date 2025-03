Politisk Pub: Episode 1

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Sosiale medieplattformer må gjøre mer for å beskytte barna våre», sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Er ikke barna våre trygge på sosiale medier og i den digitale sfæren? Må ikke i så fall regjeringen og statsråden gjøre mer for å sørge for de unges sikkerhet?

Det var tema da vi inviterte Kari Nessa Nordtun på Politisk Pub.

Lytt til hennes samtale med Gabriel Trampe, rådgiver i Tankesmien Agenda, her, eller søk den opp der du pleier å høre på podkast.

---

Politisk Pub

En podkast som spilles inn live på pub, med celebre gjester som snakker om viktige tema i det norske samfunnet.

Politisk Pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

---