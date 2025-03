Vil ha Rødt-topp i LO-ledelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Markus Hansen er mest kjent som leder av Heismontørenes Fagforening i over ti år, men har også inntil nylig vært sentral i partiet Rødt.

Han var en del av ledelsen av Rødt fra 2015 til 2023. Han satt i arbeidsutvalget fra 2017 til 2023. Senest på det siste landsmøte var han leder av valgkomiteen i partiet.

Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth, mener LO-ledelsen gjennom ham får en med solid erfaring fra politisk arbeid, både som tillitsvalgt og fra tariff-forhandlinger.

– I mer enn ti år har han stått på barrikadene for medlemmenes rettigheter, arbeidsvilkår og lønn som leder av heismontørene, påpeker Kulseth overfor FriFagbevegelse.

– En brobygger

Markus Hansen har ledet en landsomfattende fagforening siden 2014, med en organisasjonsgrad på 96 prosent i byggebransjen.

– Jeg kjenner Markus som en brobygger som lytter til andres meninger, men samtidig ikke er redd for å stå opp for sine prinsipper, sier Geir Ove Kulseth.

Hansen sitter i sin fjerde periode som medlem av forbundsstyret i El og IT.

Da spørsmålet om LO-ledelsen ble tatt opp, var ikke dette nor Hansen først ønsket seg. Han trengte betenkningstid.

– Jeg var gjennom en prosess på om jeg ville stille eller ikke. Jeg landet på at dette er noe jeg ønsker. Jeg mener også at jeg har noe å bidra med, sier Markus Hansen selv til FriFagbevegelse.

Bakgrunn fra Rødt

I ti år har han som leder for heismontørene arbeidet for å beskytte medlemmene og tillitsvalgte opp mot arbeidsgivere, og stått i kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold.

At han har bakgrunn fra Rødt, tenker han må være en styrke.

– Det er viktig at LO-ledelsen representerer en bredde. Representanter fra ulike partier på venstresiden bør være en styrke. Ikke en svakhet, mener Hansen.

Opprinnelig kommer han fra Sigdal i Buskerud, men flyttet til Oslo i 2005 for å bli lærling. Han tok fagbrev i 2008, ble klubbleder etter to år og leder av Heismontørenes fagforening i 2014. I dag bor han i Ås i Akershus.

Selv hevder han å ha et stort nettverk i fagbevegelsen, ikke minst politisk.

– Jeg har gode venner i Rødt, men også i Ap, SV og Senterpartiet. Jeg vil også påstå at jeg har god kontakt med medlemmene, men også samtidig et godt forhold til arbeidsgiverne, sier han.

Som en del av arbeidsutvalget i Rødt som faglig leder i seks år, brukte han mye tid på politikk land og strand rundt, og var på mange møter med arbeidsfolk og tillitsvalgte.

– Det er en god erfaring å ha med seg, mener Markus Hansen.

Les også: Bernard Minier: – Det er uendelig mye elendig skit på strømmetjenestene (+)

Startet arbeidet

Valgkomiteen i LO har begynt arbeidet med å sette sammen den nye LO-ledelsen.

Peggy Hessen Følsvik (HK, leder), Steinar Krogstad (Fellesforbundet, nestleder), Terje O. Olsson (EL og IT), sekretær og Julie Lødrup (NTL, førstesekretær) har gitt beskjed om at de ikke tar gjenvalg.

Dagens leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum, er fortsatt storfavoritt til å bli ny leder i LO.

De fire største forbundene i LO har som vane å ha seks av de åtte plassene i LO-ledelsen, fordelt på Fellesforbundet (2), Fagforbundet (2), Forbundet Styrke og Handel og Kontor.

Det betyr i praksis at det er to plasser ledige til de mange andre forbundene. I dag er det NTL og EL og IT Forbundet som har disse plassene.

EL og IT Forbundet er det sjette største forbundet i LO.

Les også: Brannmenn får hyppigere kreft enn andre (+)

Ulike interesser

Hansen hevder overfor FriFagbevegelse at han ikke er noen stor tilhenger av at de store forbundene skal ha sine faste plasser i LO-ledelsen.

– Dette må selvsagt valgkomiteen ta stilling til, men jeg er opptatt av at LO-ledelsen skal representere ulike interesser satt sammen av et bredt lag. Da er det ikke helt riktig at enkelte forbund skal ha mer eller mindre faste plasser, mener han.

Det er ikke mange forbund som offentlig har gått ut med sine kandidater. Forbundet Styrke ønsker Are Tomasgard som nestleder. Han tar uansett gjenvalg so LO-sekretær. Arbeidsmandsforbundet har lansert Frode Engen som sin kandidat, i tillegg til at EL og IT har lansert Markus Hansen.

Les portrett: Peggys siste oppgjør (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)