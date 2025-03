Flere nye sykehusprosjekter følger etter Østfold-sykehuset

I november 2015 foretok Kong Harald den offisielle åpningen av Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg. For snart ti år siden var det et banebrytende nytt sykehus med behandling av både fysiske sykdommer (somatiske) og psykisk helsevern … i samme bygg.

– Fordelene for pasientene er at de blir behandlet på samme sted, og det er mindre stigmatisering enn det var tidligere med eget psykiatrisk sykehus på Veum i Fredrikstad.

Det sier Helge Stene-Johansen, administrerende direktør Sykehuset Østfold, til Dagsavisen.

– Veldig mange av pasientene som er innlagt i psykisk helsevern har behov for medisinske tjenester som laboratorieprøver, røntgen og tilsyn av andre spesialister. Mange som er innlagt med fysiske lidelser (somatikken) har også psykiske lidelser. Nå er ekspertisen samlet på samme sted, fortsetter Stene-Johansen.

– Sykehusbygg HF har gjennomført en evaluering av byggene i drift, og finner at det spesielt for enkelte pasientgrupper – som alderspsykiatri, har god nytte av å være nær somatisk avdeling. All dokumentert evaluering tas med videre i planlegging av nye sykehus. Dette læringshjulet er viktig. En slik arbeidsmåte er en av grunnene til etableringen av Sykehusbygg HF, forklarer Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i Sykehusbygg.

Plass og kompetanse viktigst

Fordelene med samlokalisering er store, mener direktør Stene-Johansen i Sykehuset Østfold. Men økning i antallet innleggelser har gitt noen utfordringer.

– Det har vært økende pasientbelegg i psykisk helsevern og da kan det bli for trangt, både når det gjelder pasientrom og fellesarealer for pasientene. I 2023 styrket vi imidlertid døgntilbudet ved å åpne en ny psykosepost. Det har gitt en bedre balanse mellom behov og kapasitet, sier Stene-Johansen og beskriver tiltak som må tas hensyn til i samlokalisering:

– Akuttinnleggelser bør være skjermet med rask tilgang til psykiatrisk akuttmottak. Det må være muligheter for tilgang til uteområder i form av balkonger, takterrasse eller lett tilgang til natur. Lokalitetene til pasientene må være tilrettelagt, da en del er innlagt over lang tid.

Administrerende direktør Helge Stene-Johansen og seksjonsleder Simon Jeksrud Hovelsen i sikkerhetsseksjon 2, ved Sykehuset Østfold, Kalnes. (Sykehuset Østfold)

Pasienter og pårørende gir tilbakemeldinger om at de er fornøyde med hvordan Sykehuset på Kalnes er organisert, forteller Stene-Johansen.

– Vi var banebrytende ved å ha psykisk helsevern i samme bygg som somatikk og ser nå at flere andre nye sykehusprosjekter gjør det samme, enten i samme bygg eller i sammenkoblet bygg.

– Har dere opplevd farlige eller ubehagelige hendelser, med bakgrunn i at psykiatri og somatikk er i samme bygg?

– Nei, ikke i sammenheng med felles bygg, svarer Stene-Johansen, som ikke tror samlokalisering gjør at flere voldshendelser oppstår:

– Det kan alltid komme uforutsigbare hendelser, men det er mer viktig at det er nok plass til pasientene og tilstrekkelig med kompetent personale. Voldsepisoder skjer dessverre fra tid til annen i psykiatriske avdelinger, og i økende grad i somatiske avdelinger, men det er uavhengig av om psykiatri og somatikk er i samme bygg.

---

SAMLOKALISERING PSYKIATRI OG SOMATIKK I NYE PROSJEKTER

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Åsgård: Somatikk og psykisk helsevern er i dag lokalisert sju km fra hverandre. I en tidlig fase av planleggingen var det utredet å flytte bygg for psykisk helse inn til Breivika hvor somatikken er lokalisert. På grunn av lite tilgjengelig tomteareal og frie uteområder ble beslutningen å ha fortsatt drift og nybygging på Åsgård.

Somatikk og psykisk helsevern er i dag lokalisert sju km fra hverandre. I en tidlig fase av planleggingen var det utredet å flytte bygg for psykisk helse inn til Breivika hvor somatikken er lokalisert. På grunn av lite tilgjengelig tomteareal og frie uteområder ble beslutningen å ha fortsatt drift og nybygging på Åsgård. Senter for psykisk helse, St Olavs hospital: Samlokaliseres med somatikken på Øya, men med eget bygg.

Samlokaliseres med somatikken på Øya, men med eget bygg. Haugesund, byggetrinn 1 : Psykisk helsevern og somatikk helt integrert i samme bygg

: Psykisk helsevern og somatikk helt integrert i samme bygg Glassblokkene Haukeland sykehus: Psykisk helsevern for barn og unge. Vegg i vegg med somatikk.

Psykisk helsevern for barn og unge. Vegg i vegg med somatikk. Stavanger universitetssjukehus (SUS): Somatikk flytter foreløpig (til Ullandhaug) fra psykisk helsevern (Våland).

Somatikk flytter foreløpig (til Ullandhaug) fra psykisk helsevern (Våland). Aker sykehus: Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern.

Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern. Ahus: Samling av psykisk helsevern og samlokalisering med somatikk, men i eget bygg.

Samling av psykisk helsevern og samlokalisering med somatikk, men i eget bygg. Tønsberg : Somatikk og psykisk helsevern samlokalisert. Psykisk helsevern i eget bygg.

: Somatikk og psykisk helsevern samlokalisert. Psykisk helsevern i eget bygg. Nye Narvik sykehus: Somatikk og psykisk helsevern helintegrert i samme bygg

Somatikk og psykisk helsevern helintegrert i samme bygg Sykehuset Nordmøre og Romsdal: Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern, ulik bygningsstruktur

Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern, ulik bygningsstruktur Mjøssykehuset: Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern, ulik bygningsstruktur.

Samlokalisering somatikk og psykisk helsevern, ulik bygningsstruktur. Sørlandet sykehus, Kristiansand: Nybygg psykisk helse lokalisert nært somatikk, i eget bygg. Ikke «varm» forbindelse.

Kilde: Sykehusbygg HF

---

Uteområder og skjerming

Det er snart ti år siden Sykehuset Østfold, Kalnes åpnet dørene. Evalueringen av bygget i drift ble gjort i 2019, og gir viktig kompetanse for nye sykehusprosjekter.

– I evalueringen kom det fram at ansatte både i somatikk og psykisk helsevern erfarte at nærhet bidrar til å fremme tverrfaglig samarbeid, kompetanseutvikling og helhetlig pasientbehandling. Pasientene fikk raskere tilsyn av spesialister sammenlignet med før innflytting i nytt sykehus, og pasientene i psykisk helsevern fikk raskere tilgang til bildediagnostikk og laboratorietjenester, forteller Terje Bygland Nikolaisen i Sykehusbygg.

Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i Sykehusbygg HF. (Sykehusbygg)

Men det kom også fram punkter Nikolaisen og hans stab tar med seg videre i planleggingen av nye prosjekter. Som at uteområdet i sikkerhetsseksjonene var mørke og hadde innsyn. Flere av de ansatte mente at Kalnes har et mer institusjonspreg enn det tidligere psykiatriske sykehuset på Veum utenfor Fredrikstad.

– Vi har erfart at direkte tilgang til uteområder er vesentlig for pasienter, spesielt de med langvarige opphold, skjerming eller med begrenset mulighet til å bevege seg ut av seksjonen/avdelingen. Uteområdene må gjerne utformes slik at det er mulig for pasientene å gå ut på egen hånd på bakkeplan, forklarer Nikolaisen og sammenfatter:

– Erfaringer tilsier at bygg for somatikk og bygg for psykisk helsevern har noen ulike krav til byggets utforming. Særlige krav til bygg for psykisk helse er knyttet til: Enkel tilgang til trygge og tilgjengelige uteområder. Riktige materialvalg, robuste løsninger og romslige oppholdssoner, inkludert korridorene.

Kritiske røster

– Kan samlokalisering i samme bygg gi større kapasitetsutfordringer, enn i sammenkoblede bygg?

– Fleksibilitet for endring i kapasitetsbehov er viktig uavhengig av pasientkategori. Det er stadig endring i behandlingsmåter og pasientforløp, og byggene må være fleksible for endringer i behovet, mener direktøren for Sykehusbygg.

– Fleksibiliteten utfordres av og til ved at pasientgrupper har ulike behov knyttet til eksempelvis oppholdstid, visuell kontakt, behov for skjerming, tilgang til uteområder osv. Det som er viktig er at byggenes grunnstruktur er slik at det er mulig å bygge om uten altfor store kostnader, samt at det finnes utvidelsesmuligheter flere steder på tomten, fortsetter direktøren.

– Det var kritiske røster til samlokaliseringen da Sykehuset Kalnes ble planlagt. Bekymringer som fortsatt kan høres rundt nye prosjekter. Hva betyr disse?

– Det er mange synspunkter om hva som er viktig om man ser det fra ulike perspektiv. Når mange har meninger og de til dels er sprikende, er det avgjørende for oss i Sykehusbygg HF å støtte oss på evalueringer og forskning innen dette området. Slik kan vi, og slik vil vi, drive kunnskapsbasert planlegging og bygging av sykehus, fastslår direktør Terje Bygland Nikolaisen i Sykehusbygg og avslutter:

– Økonomisk ramme kan i mange tilfeller være en begrensning for at man skal kunne få til alt man ønsker seg. Da er det viktig å ha gode prosesser for prioritering. Ellers gir plassering og tomter både begrensninger og muligheter.

