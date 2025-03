Julie fikk høre at hun så helt normal ut: – Noe av det fineste jeg har hørt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alexander Heimen sitter på en kafé i Folketeaterpassasjen i Oslo. Han reiste innover fra hjembyen Tønsberg i går ettermiddag. 28-åringen er ikke så glad i stå opp tidlig og vil helst ha best mulig tid.

Derfor sitter han her, én time før han og resten av reporterne fra A-laget skal ta heisen til toppen av Arbeiderparti-bygget på Youngstorget. Det er der innspillingen foregår.

Alexander Heimen er klar for å spille inn sesong to av A-laget. Han er på plass før alle de andre. (Hanna Skotheim/Fontene)

Bare noen dager etter at den første episoden av A-laget ble sluppet på NRK, hadde nesten 700.000 sett den. Nå skal de spille inn sesong to.

De 30 reporterne er alle på autisme-spekteret eller har andre funksjonsvariasjoner. 14 av dem jobber til vanlig på Smilløkka på Vear i Vestfold. Her jobber de i en tilrettelagt bedrift.

Alexander Heimen får prøve seg som kokk mens Julie Staurvik Brurberg syr på tekstilavdelingen. Karianne Hafsås og Jon Raaum Christensen jobber begge på logistikkavdelingen.

Jon Raaum Christensen og Karianne Hafsås sitter side om side på logistikkavdelingen. (Hanna Skotheim/Fontene)

I det siste har hverdagen deres vært litt annerledes. Suksessen med A-laget ble større enn de hadde forventet og oppmerksomheten likeså.

Nå er rollene snudd. Denne dagen er det A-lagets tur til å bli grilla, i hvert fall fire av dem.

Kjæreste og strømpriser

– Hvordan føles det at dere får en merkelapp som a-typiske?

Alexander: Alle har sine utfordringer. Også de som refereres til som A4.

Julie: Ja, folk må bli kjent med personen før de sier noe.

– Hvilket spørsmål ville dere ikke svart på hvis det var dere som satt på kjendis-stolen?

Alexander: Jeg vil helst svare så mye jeg kan, men ikke hvis det er veldig intimt eller sensitivt.

Julie: Hvis noen hadde spurt meg hvor mange jeg har vært med, så tenker jeg at det har ikke du noe med.

Karianne: Kjærester.

– Hva ville du bedt en politiker om hvis du hadde personen på tomannshånd?

Julie: Hvis det hadde vært Jonas: Skru ned strømprisene.

Karianne: Ja, det er litt for høye.

Julie: Jonas er veldig hyggelig så jeg vil ikke si noe vondt om han. Bortsett fra dette med strømprisene.

– Var han bare hyggelig?

Alexander: Ja, mitt perspektiv på han er at han er som en snill bestefar.

Bedre bussforbindelse

Når Karianne Hafsås er på jobb på Smiløkka, monterer eller merker hun varer. I dag monterer hun rør til bensinkanner.

Hun liker arbeidsdagene nå. I starten gikk det litt fort, særlig hvis hun måtte gjøre flere ting om gangen. Det har gått seg mer til når hun har fått konsentrere seg om én oppgave.

Karianne Hafsås fra A-laget er på jobb på Smiløkka. (Hanna Skotheim/Fontene)

Etter arbeidsdagen, tar Hafsås bussen hjem til tettstedet Andebu via Tønsberg. Egentlig skulle hun ønske at hun bodde i Tønsberg. Det er der alle vennene hennes bor, men bussforbindelsen er så dårlig, synes hun. Flere busser, svarer hun på spørsmålet om hva som kunne vært bedre i livet hennes.

36-åringen bor i en egen leilighet som er en del av et bofellesskap. Hun skulle ønske at de ansatte oftere satt seg ned og pratet med henne.

– De har vel dårlig tid, da. Men jeg trenger å snakke om hvordan jeg har det.

Karianne Hafsås er 36 år og fra Andebu i Vestfold. (Hanna Skotheim/Fontene)

Julie Staurvik Bruberg tar ordet:

– Du er heldig da, som klarer å prate om det hvis det er noe du sliter med. Jeg holder alt inne.

Vil finne noen

Da Brurberg var yngre, ble hun mobba, forteller hun. Selv om 22-åringen har en letter psykisk utviklingshemming, opplever hun ikke at andre ser på henne som annerledes.

Men da klassekameratene hennes så at hun fikk tredjeklassebøker i sjuende, fikk hun høre det.

– Ingen har mobba meg for utseende mitt, men for at jeg ikke klarte ting, sier Brurberg.

Når Julie Staurvik Bruberg ikke er journalist i serien A-laget, syr hun gardiner på Smiløkka. (Hanna Skotheim/Fontene)

Hun trenger at folk er tålmodige med henne og forklarer ting godt.

Alexander Heimen trenger hjelp med å bli mer selvstendig.

Det har imidlertid skjedd mye på bare et år. Før han kom til Smiløkka satt Heimen mye hjemme. Han følte ikke at han kom seg noe videre i livet.

Nå drømmer han om å bli mer voksen. Han vil også gjerne slå seg ned med noen.

– Kanskje, hvis det hadde vært mulighet for det en gang. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å bli god nok for det.

– Hvorfor ikke?

– Ting hjemme, ting man kan bli irritert på der. Jeg vil ikke skape problemer.

– Opplever du at du er omsorgsfull, da?

– Jeg tror det, men jeg har ikke hatt så mye erfaring med det.

Alexander Heimen. (Hanna Skotheim/Fontene)

– Skal aldri klage

– Hva er det fineste komplimentet du har fått?

Julie: En fra A-laget påpekte at jeg så helt normal ut. Det er noe av det fineste jeg har hørt. Jeg dømmer ikke dem som har en diagnose, men personlig er jeg glad for at det ikke synes på meg.

Alexander: Det er nokså få. Kanskje at jeg har gjort det bra innenfor noe.

Karianne: At jeg er pen og pent kledd.

– Når vi skriver artikler er det flere som ber oss om å ikke skrive «utviklingshemmet», men heller «person med utviklingshemming». Vi har også fått kritikk for å skrive «bolig» og ikke et «hjem». Hva tenker dere om dette?

Julie: Folk bor jo i bolig. Hvorfor legge skjul på det?

Alexander: Jeg er vant til å bli kalt funksjonshemmet så det er ikke noe stort problem for meg. Men det er best å si at man har en funksjonshemning.

Julie: Mamma har alltid sagt at jeg har en funksjonshemning, ikke at jeg er funksjonshemmet. Det er ikke så fint å si at man er diagnosen sin.

– Hender det at dere bruker diagnosen deres som en unnskyldning?

Alexander: Fra jeg var liten har jeg lært at jeg aldri skal klage på de kortene jeg er gitt, men heller bruke dem til det beste jeg kan.

Tøffe spørsmål

Etter en liten time inne på møterommet, kommer Jon Raaum Christensen inn. Han har vært på voksenopplæringa. Der er han hver tirsdag og torsdag. Resten av uka jobber han her på Smiløkka.

Jon Raaum Christensen på jobb på Smiløkka. (Hanna Skotheim/Fontene)

25-åringen er blitt kjent for å ikke gi seg når han vil ha et svar fra kjendisene de har intervjuet.

Han var for eksempel fast bestemt på å få vite hvilket parti som står Fredrik Solvangs hjerte nærmest, men han fikk ingen kommentar.

Christensen ville også gjerne vite hvorfor moren og broren til Else Kåss Furuseth tok sine egne liv. Furuseth sier at hun gjerne skulle visst svaret på det selv.

Selv om de som stilles til veggs i serien synes det er vanskelig å svare på de tøffe spørsmålene til Christensen, så synes de alle at han er modig.

Statsminister for en dag

Når Christensen ikke er på jobb eller skole, liker han å lese forskningsartikler sammen med moren.

Han legger ikke skjul på at han kan tenke seg å bli politiker en dag.

– Hvis jeg skal være helt ærlig så kan det til og med hende, en vakker dag, når jeg blir eldre og sånn, kanskje ikke 100 prosent sikkert, men jeg har vurdert det litt – så kan det hende at jeg vil grunnlegge mitt eget parti slik som Else Kårss Furuseth har gjort.

– Hvis du var statsminister for en dag, hva ville du gjort da?

– Jeg har mange ideer, men jeg kan jo ta tre eksempler:

Norge skulle jobbet enda hardere for å utvikle trygge og sikre systemer slik at det var trygt for oss å masseprodusere atomkraft.

Bygge bedrifter som skal kunne masseprodusere boliger via 3D printere.

Bygge egne flyplasser som tilhørte skolene slik at skoleelever kunne dra på mange enestående turer til andre land.

Jon Raaum Christensen fra A-laget. (Hanna Skotheim/Fontene)

Nye øyeblikk

Tilbake i Folketeaterpassasjen har Alexander Heimen fått selskap av Jon Raaum Christensen og en til fra A-laget.

Snart skal hele gjengen sette seg ned i den nå gjenkjennelige sirkelen og finne fram lappene med spørsmålene de har forberedt.

Hvem de neste kjendisene er, holder de fire som Fontene møter tett til brystet. Men de tviler ikke på at sesong to også vil inneholde mange rørende øyeblikk.

Alexander: Da Fredrik Solvang fortalte om bakgrunnen sin og hans biologiske mor. Det var mest «impactful» for meg.

Julie: Da Konstantin fra A-laget sang Herman Flesvigs låt «Det er fredag».

Karianne: Da Jonas Gahr Støre fikk høre sangen «O» av Coldplay.

Den pleide han og moren å høre sammen mens hun enda levde.

Etter at episoden med statsministeren ble vist på TV, tok han turen til Smiløkka på Vear.

– Han tok seg tid fra sin «busy, busy schedule» for å komme og besøke oss, sier Alexander Heimen og smiler bredt.

Fra den tilrettelagte bedriften Smiløkka i Vestold ...