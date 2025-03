Høyre mener Ap snakker usant om sykelønn

– Høyre ikke hatt kutt i sykelønna på programmet sitt på 25 år. Vi har heller ikke foreslått det på noe som helst tidspunkt. Debatten på landsmøtet her også kommer til å bekrefte det, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim, som også er partiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson i Stortinget.

Derfor ergrer han seg når Ap er ute i Dagsavisen eller i andre fora og sår tvil om man kan stole på at Høyre ikke vil kutte i sykelønna om de kommer i regjering til høsten. Særlig pekes det på at fylkeslag som Oslo Høyre ønsker kutt, eller at Høyre vil la seg presse av andre borgerlige partier.

– Jeg er veldig lei av det! Når Ap sier det, er det preget av taktikk og ikke av realitet. Alle skjønner at dette sier de for å forsøke å snakke usant til velgerne om hva Høyre mener. På ett eller annet tidspunkt, så må man slutte å snakke usant om andre partier, mener Asheim.

«Skaper utrygghet»

Asheim sier dette til Dagsavisen på landsmøtet i Høyre, som pågår denne helgen. Fredag morgen var han i debatt på NRKs Politisk kvarter med Aps arbeidsminister Tonje Brenna. Også da uttalte Brenna: «Høyre skaper utrygghet knyttet til sykelønnsordningen».

Og det stemmer det at Oslo Høyre - i motsetning til partileder Erna Solberg og resten av ledelsen- ønsker innstramming i sykelønnsordningen slik det ikke blir full lønn under sykdom.

Det samme gjør lokalpartiet i Melhus i Trøndelag.

Et par uker før Høyre-landsmøtet ble det også kjent at også Nordland Høyre, Troms Høyre, Unge Høyre og Østfold Høyre ønsker å vurdere moderate endringer i sykelønna.

Men det varslede store sykelønnsopprøret på Høyres landsmøte ser ut til å være avblåst.

Stor støtte i salen

Asheim mener at det forteller mye om stemningen i Høyre, at det bare er Oslo og Melhus som står ved sine forslag. Han tviler sterkt på disse får flertallet med seg når det skal voteres, noe som etter planen skal skje søndag.

– Debatten her på landsmøtet kommer til å bekrefte at vi anerkjenner at lønnsdannelsen i Norge gjøres gjennom et trepartssamarbeid, og sykelønnsordningen er en av de viktige ordningene som partene også må involvere seg i når de skal gjøre endringer, sier Asheim.

Han leder også arbeidet med Høyres nye partiprogram som de går til valg på de neste fire årene.

– Det vi sier i programmet, er at endringer i sykelønnsordningen skal vurderes i samråd med partene. Vi skriver også at ansatte skal få 100 prosent lønn, som i dag, men vi har veldig mange forslag som handler om hvordan folk kan få bedre oppfølging og tilrettelegging enn i dag, sier han til Dagsavisen.

– Hele nøkkelen her er samarbeid med partene. Og det opplever jeg egentlig at det er stor støtte for i salen, for dette har vi diskutert mye i Høyre. Det har vært forslag om kutt i sykelønna før også, men det de har blitt nedstemt så det synger i veggene! hevder Asheim, og legger til, henvendt til Ap:

– Det er ikke slik at alle i Høyre «egentlig» vil kutte i sykelønna, men så tør de ikke. Det er en uredelig argumentasjon. Ganske mange i Høyre er kritiske til å redusere utbetalingen som arbeidstakerne får.

Arbeidsminister Tonje Brenna under et tidligere sentralstyremøte i Ap. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Legger skylda på Høyre

Arbeidsminister Tonje Brenna mener på sin side at det er Høyre selv som skaper usikkerheten.

– Seks fylkeslag i Høyre, i tillegg til Unge Høyre, har foreslått ulike former for kutt i sykelønna i forkant av Høyres landsmøte, kommenterer Brenna i en e-post til Dagsavisen etter å ha lest Asheims uttalelser.

– Det er Høyre selv som har satt sykelønna i spill og skapt usikkerhet om Høyres eget standpunkt til dagens sykelønnsordning, ikke noen andre. Det virker som Henrik Asheim forsøker å få oppmerksomheten bort fra dette når han legger skylden på andre for usikkerheten de selv har skapt, mener hun.

Brenna fortsetter:

– Sykdom kan ramme oss alle, og sykelønna er en viktig del av folks trygghet for egen inntekt. Derfor er Ap-regjeringen en garantist for at folk skal ha full lønn under sykdom. Jeg er fortsatt bekymra for hva en regjering Høyre deltar i vil gjøre med sykelønna. Før valget i 2013 lovte de ikke å røre sykelønnsordninga, men foreslo likevel i budsjettet for 2015 endringer som svekket ordningen ved å heve inngangen til ordningen.

